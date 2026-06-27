Je večer a jindy rušné sídliště pohlcuje tma. Jako lev v kleci popocházím po bytě a čekám. Vzpomínky na to strašné odpoledne jsou tu pořád, živé. Vždyť jsou to teprve tři dny, kdy byl zavražděný muž, kterému jsem před mnoha lety slíbila lásku až za hrob.
Hustě pršelo. Těžké kapky deště bubnovaly na římsu a voda v jemných potůčcích stékala po okenní tabuli. Příroda odrážela i můj duševní stav, taky se mi chtělo brečet, vztekat se a řvát.
Ulice byla vylidněná, až na dvě výjimky. První z nich byl Miloš, můj manžel, který právě přebíhal do našeho tmavěmodrého kombíku. Druhá postava jen tak stála u výlohy protější pekárny, hlavu schovanou pod deštníkem. Jeho detaily si pamatuju přesně. Okraje byly vykrojené do tvaru elegantních vln, rukojeť dřevěná, možná ručně vyřezávaná. Dokázala bych si pod ním představit klidně dámu v nějakém kostýmku, ale podle kalhot a elegantních polobotek to byl muž, který se schovával před lijákem.
Tmavěmodrý kombík opatrně vycouval z parkoviště a zamířil po cestě nahoru. Minul postavu schoulenou pod deštníkem a odbočil. Je to pár minut, co mě políbil na obě tváře a zalhal, že pozdě večer určitě dorazí domů.
„Vyřídím tu otravnou záležitost s výpovědí kotelníkovi a zajdu za klukama na mariáš. S jídlem na mě nečekej, ohřeju si něco, až se vrátím,“ sliboval mi, tváře hořící vzrušením.
Miloš miloval karty, cinkot malých mincí a vzrušení ze hry. Pokud se skloubilo s vášní v mileneckém náručí, bylo odpoledne hned o něco zajímavější.
Otřela jsem si uslzené oči a skrz výlohu pekárny pozorovala, jak jeho vůz zahýbá za roh a zastavuje. Manžel si naivně myslel, že tam už na něj vidět nebude, já ale moc dobře věděla, že do rohu řešená výloha naskýtá dokonalé svědectví příchodu jeho milenky.
Za pár okamžiků ke dveřím spolujezdce doběhly nohy v silonových punčochách. Zpod komicky barevného deštníku vyčuhovaly jen konečky tmavěhnědých vlasů.
V tu samou chvíli se pohnul i muž stojící u pekárny. Opatrně, až zvídavě nakoukl zpoza rohu, jako zločinec, který čeká, až bude ulice úplně beze svědků.
Auto s mým mužem a jeho milenkou se odlepilo z boční silnice a ve stejném okamžiku v protějším směru zmizel i ten muž s ohromným elegantním deštníkem. A o šest hodin později byl můj muž mrtvý.
Pozoruji svého syna, jak spokojeně oddychuje v postýlce. Jsem vdova a Alešek sirotek. Už vím, že ho táta nikdy nenaučí hrát ten svůj milovaný mariáš. Ba dokonce ani fotbal, hokej nebo basket, jeho oblíbené sporty.
Vím to už celé tři dny. Jen čekám, kdy sem dorazí policie, aby mi řekla, že už zjistili, kdo Miloše zabil. Kdo mu jen kousek od domu s nebývalou silou vrazil nůž přímo do srdce. Jak symbolické, když srdce v celém případu hrálo hlavní roli.
Mladá paní Radka, ta brunetka s křiklavým deštníkem a dlouhýma nohama. Údajně ji Miloš miloval a sliboval, že se se mnou kvůli ní rozvede. Ona mu na oplátku nabízela totéž, jenže na to Miloše znala málo. Jako jeho žena jsem za ty dlouhé roky věděla, že slibovat umí dokonale. Mazat med kolem pusy, ale současně také lhát a podvádět.
Jako při tom zpropadeném mariáši. Často se vychloubal, že ve světě karbaníků to přece nejde! Hráči si své soupeře hlídají, dávají bedlivý pozor, aby mezi nimi neseděl „černý Petr“.
Miloš se tomu často smál. „Jde jen o koruny, milá Olinko,“ říkával, ale já už věděla, že to nebyly takhle malé položky, o které se ten večer hrálo. Přišel tam někdo nový. Cizák od vedlejšího stolu, který se manželově společnosti smál.
„Strejcové tady počítají halíře?“ chechtal se a celou dobu do ostatních rýpal. Tak se nechali vyhecovat nejen k tomu, aby se k nim přidal jako čtvrtý, ale také k mnohem vyšším sázkám.
„Sedma červená nakonec,“ zahlásil prý ten člověk, načež mu ji můj Miloš chytil vyšším trumfem.
Nejsem hráčka, ale vím, že pro čest mariášníka je chycená sedma nejvyšší potupou. A nejen to, ten, který ji prohrál, platí vysokou sumu. Když ji Milošovi vyplácel, nadával mu do všeho možného. Byl rudý vzteky, velmi agresivní. „Jako by v tom všem bylo ještě něco jiného,“ svěřil mi Otakar, manželův nejlepší kamarád. „Vypadalo to, jako by si ti dva vyřizovali ještě jiné účty. Něco, co bylo jen mezi nimi, jiný spor, který tou hrou vyvrcholil. Zvláštní, že ani jeden na sobě nedal nic znát.“
„Možná se ti to jen zdálo,“ pokrčila jsem rameny a Ota se ušklíbl.
„Vždycky jsi byla ke všemu tak slepá, Olgo? Se zavřenýma očima jsi hledala tu pravdu, která je pro tebe snesitelnější?“ rýpl si do mne.
„Nechápu, o čem mluvíš. Zemřel mi manžel, jestli sis nevšiml,“ odsekla jsem. Na slzy, které mi tekly proudem onoho deštivého odpoledne, jsem si vzpomínala jen matně.
„Zemřel ti záletník. Karbaník. Tyran a lhář. Schizofrenik,“ opravil mě nemilosrdně Otakar.
„Kterému to všechno toleroval jeho nejlepší přítel Ota,“ vybrala jsem bleskově smeč a vrátila mu úder. „Jen proto, aby měl parťáka, který s ním stráví týdně tři pitomé večery při hraní karet!“
Otakar mou výtku ignoroval. „Víš, že ten den v práci propustil staršího zaměstnance? Pracoval v kotelně a výpověď dostal oficiálně z nadbytečnosti, ale všichni věděli, že ve skutečnosti se ho zbavil z důvodu stáří a chatrného zdraví,“ připomněl mi. „Když tu výpověď přebíral, mysleli jsme, že ho namístě trefí šlak.“
Pokrčila jsem rameny. „Manžel jeho milenky je o třicet let starší než ona. Myslíš, že ten by neměl motiv?“ Hlas se mi ani nezachvěl, byla jsem otupělá, přestože jsem si nevzala ani tabletku z antidepresiv, která mi v dobré víře napsala lékařka.
„Motiv jsme měli všichni,“ připomněl mi Ota, kolik let o mne marně usiloval. Vyhrál Miloš, a i když jsem si svoje rozhodnutí nikdy nepřestala vyčítat, teď mě napadlo, kterým směrem by se asi dál ubíral můj život, kdybych dala šanci Otakarovi.
Už to nezjistím, bohužel. Dívám se do postýlky a pozoruji, jak můj chlapeček spinká. Jak bude vypadat za pár let? Vyroste z něj dobrý člověk? Čestný, slušný, hlavně jiný, než byl jeho táta? Poslední dobou byl vzteklý. Když něco chtěl, používal k tomu pěstičky a paty. Možná by byl dobrý fotbalista, ale máma přece není kopací míč. Jeho otec mu bohužel ukazoval něco jiného. Když svou ženu ztlučeš, potom jí koupíš kytku nebo ji pozveš na drahou večeři, ta hlupačka ti zase odpustí, uvěří tvým slovům, bude doufat, že to bylo naposled.
Zhasínám v synově pokojíčku a přemýšlím, jestli má ještě cenu rozestýlat. Pro jistotu si zavádím poslední tabletku tam dolů, do ženských sfér, které Milošovy nevěry zanesly všelijakou nečistotou. Už mě ničím nenakazí, už k tomu nebude mít jedinou příležitost.
Naposled se dívám z okna, přesně do těch míst, kde stál muž s dámským deštníkem. Vím, že to byl manžel Radky, který nenápadně číhal na milence. Věděl Miloš, že je to on? Poznal ten deštník, za kterým se nepozorovaně skrýval?
Četla jsem všechny ty dopisy, kterými vyhrožoval mému manželovi. Stejně tak jsem četla i ty, kterými mě informoval, kdy a kam spolu ti dva vyrazí. Svou mladou ženu miloval, nechtěl o ni přijít, tak jen čekal, kdy ji to samotnou přejde.
Stejně jako já, která zaslepeně hledala jiné alternativy řešení partnerské krize, než byl rozvod.
Zlomené srdce. Měla jsem ho já i Radčin manžel. Zlomené srdce byla také Milošova zbraň, se kterou vyhrál svou partii mariáše. Ten člověk na tu tajnou značku nejspíš nepřišel. Nebo ano, a to ho tak moc rozčílilo?
Tři stříbrné octavie parkují na přeskáčku po celé ploše parkoviště. Za pár okamžiků pokorně otevřu dveře, ukážu pánům od policie, kde má Alešek sbalené tašky s oblečením a s hračkami.
Věřím, že moje máma z mého chlapečka vychová dobrého člověka. Silného a pevného, ale hodného s dobrým srdcem. Tak, jak bych to já se svým nulovým sebevědomím nikdy nedokázala. Tak, jak by to nedokázal Miloš se svými agresivními sklony.
Už se nejspíš ví, kdo mého muže zabil. Kdo za ním běžel večerním lijákem k hospodě a v tmavém podloubí brečel, vydíral, prosil, aby nechodil za ní, ale šel radši domů. Ten, kdo potupně pozoroval, jak si výsměšně odkrajuje nožem z nožky klobásy, mu vzápětí při hádce bodl kudlu přímo do srdce. Aby ta napřažená pěst nestihla dopadnout na křehký ženský spánek. Aby jí už neubližoval nevěrami a pohlavními chorobami. Aby už od všeho měla klid.
Příběh vznikl na motivy příběhu čtenáře. Kvůli ochraně soukromí byl redakčně upraven, některé okolnosti, jména a detaily byly změněny.