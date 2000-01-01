Co si obléct, když teploty stoupají a léto začíná připomínat nekončící vlnu veder? Právě na tuto otázku hledali odpověď návrháři, kteří na milánském týdnu módy představili pánské kolekce pro jaro a léto 2027. Byly plné lehkých látek, světlých barev, ultrakrátkých šortek i odhalených těl.
Autor: koláž iDNES.cz
Jednou z nejočekávanějších událostí milánského týdne módy bývá přehlídka Dolce & Gabbana – a ani tentokrát Domenico Dolce a Stefano Gabbana nezklamali.
Autor: Profimedia.cz
Krátké šortky odhalující téměř celé stehno jasně naznačují, že léto 2027 bude opravdu horké.
Autor: Profimedia.cz
Pastelově růžová patřila k nejvýraznějším barvám celého týdne módy. U Dolce & Gabbana dostala podobu uvolněného obleku inspirovaného italskou riviérou a prázdninovou bezstarostností.
Autor: Profimedia.cz
Mentolová a meruňková vytvářejí nečekaně svěží kombinaci, která připomíná kopečky zmrzliny nebo barevné fasády přímořských městeček. Nechybí ani prostorná kabelka, dnes už běžná součást pánského šatníku.
Autor: Profimedia.cz
Pomeranče i další středomořské motivy odkazují na sicilské kořeny značky. Výsledek působí jako pohlednice z dovolené, kterou si chcete zabalit do kufru.
Autor: Profimedia.cz
Jednoduché žebrované tílko kontrastuje s kalhotami posetými třpytivými aplikacemi. Dolce & Gabbana dlouhodobě dokazují, že ani pánská móda nemusí mít strach z dekorativnosti.
Autor: Profimedia.cz
Ještě kratší šortky? Pro Dolceho & Gabbanu žádný problém. Barevné pruhy a retro střih připomínají sluncem zalité fotografie z italských přímořských letovisek 70. let.
Autor: Profimedia.cz
Krajka a výšivky už dávno nejsou výhradně ženskou záležitostí. Průstřihy navíc fungují i prakticky – v době rekordních veder je každý závan vzduchu vítaný.
Autor: Profimedia.cz
Bohatě zdobená tunika propojuje řemeslnou preciznost s lehkostí letního oblečení. Hluboký výstřih a jemné průhledy podtrhují trend smyslnější pánské módy, který sílí už několik sezon.
Autor: Profimedia.cz
Giorgio Armani vsadil na svou osvědčenou formulku: lehkost, pohodlí a nenápadný luxus. Vzdušný pletený svetr a kalhoty v pudrovém odstínu ukazují, že i konzervativnější móda umí reagovat na rostoucí teploty.
Autor: Profimedia.cz
Ani značka Armani neodolala barvě sezony. Jemně růžový oblek působí měkce a uvolněně a potvrzuje, že pastelové odstíny už dávno nejsou jen doménou dámských kolekcí.
Autor: Profimedia.cz
Tlumené odstíny khaki, olivové a námořnické modři připomínají, že móda nemusí vždy spoléhat na křiklavé barvy, aby zaujala. Samozřejmostí je i prostorná taška na víkendový útěk z města.
Autor: Profimedia.cz
Splývavé siluety a prodyšné materiály patřily mezi hlavní motivy celé kolekce. Jemně zelená košile je jako stvořená pro odpoledne strávené u moře.
Autor: Profimedia.cz
Pokud byla růžová barvou milánského týdne, Prada to vzala doslova. Miuccia Prada a Raf Simons oblékli modela od hlavy k patě do pastelově růžové kůže a potvrdili, že jde o jeden z nejvýraznějších odstínů sezony.
Autor: Profimedia.cz
Kolekce nazvaná Clarity zároveň naznačila návrat užších siluet. Po několika sezonách oversized střihů se na mola vracejí úzké nohavice, přiléhavé bundy i „skinny“ proporce.
Autor: Profimedia.cz
Průsvitné materiály byly jedním z nejvýraznějších prvků celé přehlídky. Prada tak navázala na trend, který se letos objevil napříč Milánem: více odhalené kůže, méně vrstev a větší důraz na lehkost.
Autor: ČTK
Viditelné bradavky? Na pánských molech už téměř nový normál. Prada je tentokrát schovala pod ultratenkou košili, která působí spíš jako druhá kůže než klasický oděv.
Autor: Profimedia.cz
Přestože jde o americkou značku, Ralph Lauren už několik sezon představuje pánské kolekce právě během milánského týdne módy. Tentokrát vsadil na hravý mix námořnických motivů, patchworku, vrstvení a sytých barev, který působil jako sbírka suvenýrů z letních cest.
Autor: Profimedia.cz
Slavný Polo Bear nechyběl ani tentokrát. Ikonický medvídek na svetru se objevil v doprovodu klasicky střiženého kabátu i kytice pivoněk a připomněl, že značka umí brát klasickou eleganci s nadhledem.
Autor: Profimedia.cz
Snad celý Milán letos hledal odpověď na vlny veder. A Ralph Lauren ji našel v lehkém lněném obleku se šortkami. Formální, lehce „old-schoolová“ elegance zůstává, jen se přizpůsobuje realitě rozpálených letních dnů.
Autor: Profimedia.cz
Paul Smith sice patří k ikonám britské módy, i on však své pánské kolekce pravidelně představuje v Miláně. Ani tentokrát nechyběla jeho typická směs nenucené elegance a drobných detailů, které outfitům dodávají osobitost – třeba přívěsek ve tvaru hroznů zavěšený na tašce.
Autor: Profimedia.cz
Móda nemusí být vždycky vážná. Pletená vesta připomínající idylickou venkovskou krajinu je typickým příkladem toho, jak Paul Smith pracuje s vyprávěním příběhů i jemným humorem, aniž by sklouzl ke kostýmu.
Autor: Profimedia.cz
Americký návrhář Thom Browne už roky staví na lásce k britskému krejčovství, školním uniformám a tradičním vzorům. Tady znovu ukázal, že v jednom looku spolu mohou fungovat i různorodé motivy, jako jsou barevné kostky, proužkovaná košile, kravata i slaměný klobouk.
Autor: Profimedia.cz
Sukně se u Browna staly stejně přirozenou součástí pánského šatníku jako sako nebo kravata. Tentokrát je spojil s pastelovou kostkou a „školáckými“ detaily, které působily překvapivě svěže.
Autor: Profimedia.cz
Typické krejčovství značky tentokrát doplnily grafické motivy připomínající ilustrace z přírodovědných atlasů. Formální oblek tak získal hravější a téměř pohádkový rozměr.
Autor: Profimedia.cz
Pokud jde o leitmotiv fashion weeku v podobě růžové barvy, Ralph Lauren nebyl výjimkou. Pastelové kalhoty doplnil preppy vrstvením, které působí uvolněněji a méně formálně než v minulých sezonách.
Autor: Profimedia.cz
Finále přehlídky připomínalo spíš haute couture než klasickou pánskou módu. Perly, tylové vrstvy a dramatické závoje evokovaly svatební siluetu, na kterou jsme zvyklí spíš z dámských fashion weeků.
Autor: Profimedia.cz
A když už to vypadalo, že kolekce zůstane v tlumených tónech kostek a šedé, přišel Thom Browne s explozí barev. Smaragdově zelená, červená, světle modrá i žlutá přinesly do závěru kolekce nečekanou dávku energie a hravosti.
Autor: Profimedia.cz
Britský návrhář Saul Nash, který má kořeny v tanečním prostředí, dlouhodobě zkoumá vztah mezi pohybem a oblečením. Obyčejné bílé tričko proto rozložil do asymetrického střihu, který při každém kroku odhaluje část hrudníku a proměňuje základní kus šatníku v něco mnohem zajímavějšího.
Autor: Profimedia.cz
Stejný princip fungoval i u splývavějších modelů. Lesklá košile s posunutým zapínáním působila, jako by se během pohybu sama rozepínala a odhalovala tělo pod ní. Výsledkem byla kombinace sportovní uvolněnosti a jemné smyslnosti.
Autor: Profimedia.cz
Setchu patří mezi nejzajímavější značky současné pánské módy. Japonský návrhář Satoshi Kuwata propojuje precizní krejčovství s experimentální konstrukcí oděvu. V nové kolekci nechal části těla vykukovat skrz kruhové průřezy v modelech s téměř architektonickou siluetou.
Autor: Profimedia.cz
Nejnápadnějším motivem kolekce byly ručně vázané sítě inspirované rybářskými výpravami, které návrhář podnikl v Gabonu. Místo klasického závoje nebo pokrývky hlavy tak zaujala struktura připomínající rybářskou síť – tajemná, lehce znepokojivá a zároveň poetická.
Autor: Profimedia.cz
Londýnská značka Qasimi dlouhodobě staví na propojení precizního krejčovství a uvolněných siluet. V kolekci pro jaro a léto 2027 zaujaly především lehké materiály, pastelové odstíny a šortky jako plnohodnotná součást elegantního šatníku.
Autor: Profimedia.cz
Vzdušnost a pohyb byly jedním z hlavních témat kolekce. Průsvitná světle modrá souprava působí téměř beztížně, zatímco roztřepené textilní prvky narušují jinak čistou siluetu.
Autor: Profimedia.cz
Japonská značka Shinyakozuka patří k těm, které se nebojí snovosti ani určité zranitelnosti. Průsvitné vrstvy, jemné odstíny a přírodní motivy vytvářejí éterickou atmosféru, která je od tradiční představy pánského šatníku na míle vzdálená.
Autor: Profimedia.cz
Křehkost a lehkost se v kolekci postupně proměnily v otevřené odhalování těla. Rozevlátá košile připomínající plášť, mentolová barva a květinová ozdoba ve vlasech působily téměř pohádkově.
Autor: Profimedia.cz
Značka Pronounce, kterou založili čínští designéři Jun Zhou a Yushan Li, ráda pracuje s kontrasty. Splývavý top připomínající pelerínu doplnili sportovními šortkami a zároveň „office“ kombinací košile a kravaty.
Autor: Profimedia.cz
Kravata, košile a svetr kolem ramen odkazují na klasický pánský šatník, transparentní kalhoty mu ale dodávají mnohem lehčí a současnější výraz.
Autor: Profimedia.cz
Pastelově modrý kabát s výraznými rameny zase doplňují vzdušné materiály a vysoký pas s dekorativním potiskem. Formální prvky tu působí nečekaně uvolněně.
Autor: Profimedia.cz
Tady Pronounce trochu připomíná kluka, který si ráno vzal sako a kravatu, ale na kalhoty už bylo v Miláně moc velké horko. Ultrakrátké šortky v sytě modré barvě dodávají šedému tailoringu ironii i letní lehkost.
Autor: Profimedia.cz
Italský návrhář Domenico Orefice představil kolekci Habitat, která podle jeho slov „otevírá dveře do jeho osobního světa“. Černý nátělník a ultrakrátké šortky ukazují, že i ty nejjednodušší kousky mohou být tak trochu provokativní.
Autor: ČTK
Další variace na letní uniformu: žebrovaný nátělník, krátké šortky a velká bílá taška. Všechno působí nenuceně, ale zároveň velmi promyšleně.
Autor: ČTK
Těžko říct, jestli model právě odchází z ložnice, nebo na společenskou událost. Právě tahle hra mezi intimním a veřejným světem patří k nejzajímavějším momentům kolekce Habitat.
Autor: Profimedia.cz
Ošoupaná bílá bunda, průsvitný top a přiléhavé šortky působí, jako by za sebou už měly vlastní příběh. Právě tahle lehká nedokonalost dodává kolekci charakter.
Autor: Profimedia.cz
Za značkou Tell the Truth stojí americký návrhář Rainy Womack, který v kolekci David hledal rovnováhu mezi silou a zranitelností. Tmavě modrá košile a lesklé saténové kalhoty spojují ležérnost s lehkým nádechem glamouru.
Autor: Profimedia.cz
Satén se u Tell the Truth vrátil i v jemnější, pudrové verzi. Kombinace košile, sportovního pasu a výrazných brýlí propojuje módu inspirovanou boxerským ringem s elegantnějšími prvky.
Autor: Profimedia.cz
Růžová bývá v pánské módě často jen doplňkem, značka Garcias ji ale posouvá do hlavní role. Sako bez rukávů, odhalený hrudník a třpytivá aplikace jsou dohromady trochu formální – a trochu ležérní.
Autor: Profimedia.cz
Vanilkově žlutý kardigan navazuje na trend hlubokých výstřihů, který byl v Miláně vidět napříč kolekcemi. Výsledek působí uvolněně, jako by se model právě vracel z dlouhého dne u moře.
Autor: Profimedia.cz
Košile je tentokrát spíš doplňkem než základem outfitu. Pozornost přitahuje kombinace výrazných doplňků, odhaleného hrudníku a světlých kalhot, která evokuje nekonečné léto u Středozemního moře.
Autor: Profimedia.cz
Italská značka Simon Cracker dlouhodobě pracuje s nošenými a upcyklovanými oděvy – a je to vidět i v nejnovější kolekci. Pomačkaný růžový plášť, květované šortky a ručně malované mokasíny působí, jako by se v jednom outfitu potkaly bleší trh, babiččina skříň i současná móda.
Autor: Profimedia.cz
Kolekce Simon Cracker jsou postavené na tom, že spolu jednotlivé kousky nemusejí vůbec ladit – a právě proto to funguje. Komiksový potisk, roztřepený denim a růžový plášť vytvářejí záměrně chaotický mix, který má blíž k osobnímu stylu než k tradičnímu módnímu diktátu.
Autor: Profimedia.cz
Některé siluety připomínají spíš kostýmy z alternativního divadla než klasický pánský look. Simon Cracker bere módu jako prostor pro experiment, ne jako soubor pravidel.
Autor: Profimedia.cz
Návrhář Philipp Plein nikdy nepatřil k fanouškům nenápadnosti. Rozepnutá kostkovaná košile odhaluje tetování a tepláky poseté kamínky připomínají, že streetwear může být stejně okázalý jako večerní móda.
Autor: Profimedia.cz
Ani oranžová v podání Philippa Pleina nezná kompromisy. Krokodýlí textura, výrazná taška i polo triko tón v tónu vytvářejí look, který má blíž k luxusnímu sportovnímu vozu než ke klasickému letnímu outfitu.
Autor: Profimedia.cz
Pastelově růžový oblek by mohl působit romanticky, ovšem Philipp Plein z něj dělá billboard vlastní značky. Pletený svetr s obřími logy připomíná estetiku přelomu milénia a tehdejší „logománii“, která se dnes znovu vrací na scénu.
Autor: Profimedia.cz