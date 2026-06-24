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Vedro jako dress code. V Miláně byly k vidění nejžhavější pánské trendy

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Milano Fashion Week 2026 Co si obléct, když teploty stoupají a léto začíná připomínat nekončící vlnu... Krátké šortky odhalující téměř celé stehno jasně naznačují, že léto 2027 bude... Pastelově růžová patřila k nejvýraznějším barvám celého týdne módy. U Dolce &... Mentolová a meruňková vytvářejí nečekaně svěží kombinaci, která připomíná... Pomeranče i další středomořské motivy odkazují na sicilské kořeny značky.... Jednoduché žebrované tílko kontrastuje s kalhotami posetými třpytivými... Ještě kratší šortky? Pro Dolceho & Gabbanu žádný problém. Barevné pruhy a retro... Krajka a výšivky už dávno nejsou výhradně ženskou záležitostí. Průstřihy navíc... Bohatě zdobená tunika propojuje řemeslnou preciznost s lehkostí letního... Giorgio Armani vsadil na svou osvědčenou formulku: lehkost, pohodlí a nenápadný... Ani značka Armani neodolala barvě sezony. Jemně růžový oblek působí měkce a...
Co si obléct, když teploty stoupají a léto začíná připomínat nekončící vlnu veder? Právě na tuto otázku hledali odpověď návrháři, kteří na milánském týdnu módy představili pánské kolekce pro jaro a léto 2027. Byly plné lehkých látek, světlých barev, ultrakrátkých šortek i odhalených těl.

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