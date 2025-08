Milan Peroutka by se dal bez nadsázky nazvat mužským módním vzorem a příkladem, že i s pánskou módou je možné si hrát. Zatímco v běžném životě nosí s oblibou černá nebo bílá trika, která kombinuje s pohodlnými kalhotami, ve společnosti se nebojí vzbuzovat emoce.

„Móda mě zajímala vždycky. Otázkou ale je, co znamená zajímat se a co znamená módou žít v nějakém hlubším kontextu návrhářů, což je přesah, který jsem nikdy nevnímal a který mě učí až Dominik (Dominik Peroutka – partner Milana Peroutky pozn.red.). On je strůjcem mých outfitů a celkové image,“ vysvětluje.

„Někdy si říkám, že by to byl sen asi každé ženy, mít v partnerovi i perfektního stylistu, zvlášť pokud řeší odívání prakticky neustále. Dominik je v tom opravdu poctivý, inspiruje se ve světě, věci hledá a umí je sehnat. Je v tom totálně můj guru a má na módu cit, stejně jako na všechno, čím se zabývá,“ říká oblíbený herec.

O oblečení prý často přemýšlí jako o kostýmu na jeviště. Zároveň je si ale vědom rizika, že svým outfitem, který nezapadá do středního proudu, vyvolá emoce – ať už pozitivní, nebo negativní.

V šatníku slavných Tak se jmenuje módní seriál OnaDnes.cz, ve kterém vám představujeme známé a zajímavé osobnosti a jejich oblíbené outfity.

Móda jako prostředek sebevyjádření

Pánská móda nabízí podle Milana Peroutky velké pole působnosti, které je zatím neprobádané. „Historicky v minulých epochách to byli muži, kteří nosili okázalé róby a paruky, a ženy byly šedé myšky. Pak se to převrátilo, ale kdo řekl, že muži se také nemůžou fintit? Móda je součástí mé práce a sebevyjádření,“ myslí si.

Taky myslím, že kamera a fotoaparát snesou víc, než klasický civil. Nejvíc mě ale na dnešní době baví to, že respektuje individuality a je velkorysá. Když se ve svém stylu cítíte dobře, je to ten nejzásadnější argument a nemusíte jeho výběr už před nikým obhajovat “ říká oblíbený zpěvák.

Peroutka si nechává šít obleky v českém krejčovství Galard a spolupracuje také s českou návrhářkou Taťánou Kovaříkovou, která jeho outfity ozvláštňuje. Miluje i hravé kousky od britské ikonické návrhářky Vivienne Westwoodové.

Partner Dominik shání Milanovi i kousky na internetu ze starších kolekcí, které pokud se dobře nakombinují, tak jsou i dnes velmi in. Pro každodenní odívání si zpěvák rád zajde i do módních řetězců jako je C&A, Zara, H&M nebo Marks&Spencer. Posledně jmenovanou britskou značku si oblíbil a dlouhodobě s ní spolupracuje.

Milan Peroutka se snaží razit udržitelnou módu. „Na běžné nošení mám jen jednu a půl skříně, a pak máme místnost, které říkáme fundus, neboli sklad kostýmů. Navíc se to snažíme dělat chytře. Mám základní smoking, na který ve spolupráci například s Taťánou Kovaříkovou pořídíme nějakou aplikaci, která se pak jednoduše odepne a dá se tam nová, ale základ zůstane stejný,“ popisuje svůj trik.

Nebrání se zároveň ani nákupům z druhé ruky. Trend je podle něj teď takový, že díky dostupnosti módy dnes všichni nakupujeme více, než potřebujeme, ale pak se oblečení může v rámci různých bazarů i online předávat dál, případně se věnuje na charitativní účely.

Oblek s brouky

Oblečení Milan Peroutka neschraňuje, ale posílá ho dál, přestože s některými kousky se loučí těžce. Příkladem je fialový svatební oblek od japonského návrháře Issey Miyakeho, který vynesl v poslední době také na pohřeb Aničky Slováčkové, protože si přála veselé barvy a na svatbě byla jako jediný Milanův host z branže. Díky těmto dvěma významným událostem k němu má hluboký vztah. Stálicí v Milanově šatníku je také oblek s našitými brouky.

„Brouci jsou brože od umělkyně, která má šaty s brouky vystavené v Metropolitním muzeu v New Yorku. Tam to Dominik objevil a nechal přivézt tři broučky na zkoušku. Jsou to skarabeové, kteří prožili svůj životní cyklus v přírodě, a pak byli posbíráni a přetvořeni na brože. Je to taková tradice už od starověkého Egypta a měli by přinášet svým nositelům štěstí.

Plánovali jsme broučky časem sundat a využít jinak, ale nakonec jsme se rozhodli, že jde o kousek, který si musím nechat. Měl jsem ten oblek na Českých lvech a vedle mě seděla v maskérně Dáša Havlová. Moc se jí to líbilo a chtěla si vzít jednoho broučka pro štěstí.

Jednoho jsem jí tedy odepnul a pár jich pro štěstí ještě můžu rozdat a udělat radost. Takže i tak se může naložit s outfitem, aby sloužil jako talisman,“ popisuje Milan. Dalším výrazným kouskem je zářivý bomber od Beaty Rajské nebo hravé tyrkysové tričko od Vivienne Westwoodové.

Zelená pro dámské šperky

Zpěvák si potrpí i na doplňky, které byste na první pohledu v mužském šatníku nehledali. Na krku má perlový náhrdelník a na ruce snubní prsten, který prý nesundavá, ani když v divadle hraje nezadaného. Na akce si šperky půjčuje od firmy Halada nebo ALO Diamonds.

„Vždycky mě vyděsí, kolik šperky s drahými kameny stojí. Novináři se mě často ptají, kolik jaký kousek stál, ale my fungujeme systémem zápůjček. Ani upřímně nevím, jestli se šperky dělí na pánské, dámské a unisex. My zkrátka vybíráme tak, aby se nám ke zbytku hezky hodily. Nevnímám šperky jako výraz zženštilosti, naopak můžou na mužích vypadat velmi efektně,“ usmívá se Milan Peroutka, který má rád i českou značku šperků Antipearle.

Do outfitu doporučuje zařadit jeden prvek nebo doplněk, který je podložený nějakou značkou nebo historií a šikovně ho zkombinovat se zbytkem. V tom tkví podle Milana Peroutky kouzlo stylingu.

V šatníku Milana Peroutky jsme natáčeli v době, kdy se blížil filmový festival v Karlových Varech. Nemohli jsme se tedy nezeptat, jak si herec a zpěvák rozumí s módní policií. „Samozřejmě počítáte s tím, že vás budou hodnotit. Když si lidi prohlíží fotky, tak si rádi podrbou a v médiích tyhle články frčí snad ze všech typů společenských akcí nejvíc. Z toho už stres nemám, “ říká.

„Do rizika chodím často netradičním pojetím dobrovolně, a ještě to tak nějakou chvíli zřejmě dělat budu. Často ale cítím zodpovědnost za tvůrce outfitu a abych já ho dobře prodal, protože na fotce vždy záleží na úhlu, póze i světle, a to se týká i vlasů a obličeje.

Však to sami všichni známe, když se fotíme na telefony a ne vždycky to vypadá stejně, jako předtím v zrcadle v předsíni,“ vysvětluje Milan Peroutka a dodává, že být dobře oblečený znamená i ukázat respekt k dané akci. Největší přešlap je podle něj nedodržení předepsaného dress codu.

Často dostává otázku, zda po svém coming-outu změnil také šatník. „V partnerovi mám oporu nejen v životě a v mé práci, ale i v oblékání, což je tou hlavní odpovědí, čím se můj styl změnil. Je to samozřejmě ovlivněné také současným trendem, kdy se trochu provokuje stíráním rozdílů mezi mužským a ženským oblékáním, což můj styl také reflektuje. Ale nebojím se a ano, určitě jsem teď odvážnější,“ usmívá se Milan Peroutka.

A dodává, že někdy se výběrem outfitu nechá úplně překvapit, zatímco jindy dělá rozhodnutí sám. Má ale štěstí, že se v otázkách vkusu s partnerem a stylistou v jedné osobě většinou shodnou.

Nakonec jsme zabrousili i k tomu, co podle Milana sluší ženám. „Nejkrásnější žena je spokojená žena. Mám respekt k ženám, které jsou samy sebou a s láskou dělají, co je baví a co umí. Když je vidět, že jsou přirozené, usměvavé a spokojené. Baví mě, když se umí hezky upravit. Ať už zvolí ženské šaty nebo třeba pánský kostým – důležité je, že se v tom cítí dobře. Třeba Tereza Pergnerová nosí ráda kalhotové kostýmy a pokaždé jí to moc sluší. Vždycky ji rád pozdravím a obejmu,“ uzavírá naše povídání Milan Peroutka.