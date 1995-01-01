Ofiny míří vzhůru. Krátké pramínky nad obočím si oblíbily Chappell Roan, Dakota Johnsonová i Zendaya a každá je nosí trochu jinak. Mikroofina může být jemná, rebelsky zubatá i uhlazená po vzoru Audrey Hepburnové. Inspirujte se současnými hvězdami i slavnými účesy minulosti.
Autor: Profimedia.cz
Ofiny se letos zkracují a přidává se i zpěvačka Chappell Roan, známá svými zářivě rudými kudrnami. Na říjnovou party je narovnala a doplnila světlými pruhy i krátkou ofinou, která ponechala dost prostoru výraznému líčení.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Zendaya při propagaci filmu Spider-Man: Zbrusu nový den vyzkoušela krátkou ofinu hned na několik způsobů. V Mexico City ji doplnila objemnými, vysoko vyčesanými vlasy.
Autor: Profimedia.cz
V Šanghaji Zendaya zvolila kombinaci mikroofiny s dlouhými rovnými vlasy a kouřovým líčením. Krátké pramínky končící vysoko nad obočím daly make-upu ještě víc vyniknout.
Autor: Profimedia.cz
Na losangeleské premiéře Spider-Mana se Zendaya objevila s uhlazenými vlasy a krátkými prameny vytvarovanými do vlnek na čele. Jejich špičaté konce ladily s ostrými výběžky černých šatů z dílny Ashi Studio.
Autor: Profimedia.cz
I herečka Dakota Johnsonová svou typickou ofinu letos nosí o něco kratší. Jemné pramínky a delší okraje představují mírnější podobu trendu pro ty, kterým se do radikálního zkracování zatím nechce.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Tinashe kombinuje krátkou ofinu s objemnými vlnami. Její měkké, lehce nepravidelné zakončení ladí s pohybem účesu a není tak přísné jako rovnější střihy.
Autor: Profimedia.cz
Dva rozcuchané drdůlky, krátká ofina a stříbrné stíny: Tinashe se tentokrát inspirovala u popových hvězd z přelomu tisíciletí. Úzké delší prameny po stranách propojují ofinu se zbytkem účesu a rámují obličej.
Autor: Profimedia.cz
Mikroofinu si vyzkoušela i herečka Florence Pughová. Kadeřník Hyungsun Ju ji propojil s rozcuchaným výčesem. Tmavé odrosty a trčící konečky dodaly účesu trochu punku, rudá rtěnka zase připomíná klasický hollywoodský glamour.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Chase Sui Wondersová ze seriálu Studio se na filmovém festivalu v Benátkách objevila s ofinou rozdělenou do tenkých špičatých pramínků. Lehce šikmé zakončení dodalo uhlazenému výčesu hravost.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Zoë Kravitzová na loňském Academy Museum Gala představila střih na pomezí krátkého „pixie cutu“ a mikáda. Krátkou ofinu tentokrát měla jemně navlněnou a sčesanou ke straně.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Kristen Stewartová si letos vyzkoušela mikroofinu s krátkým středem a výrazně delšími prameny u spánků. Střih ofiny dodal účesu syrovější devadesátkový charakter.
Autor: Profimedia.cz
Mikroofinu nosí i herečka Isabela Mercedová, známá ze seriálu The Last of Us. Na letošních Oscarech ji doplnila uhlazeným mikádem s konečky vytočenými ven.
Autor: Profimedia.cz
Letos na podzim se s mikroofinami roztrhl pytel. Šanci jí dala i herečka Saoirse Ronanová – na přehlídku Louis Vuitton v rámci pařížského týdne módy dorazila s krátkým blond mikádem a jemnou, místy téměř průsvitnou ofinou.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Ayo Edebiri letos na cenách Drama League předvedla krátké zakulacené mikádo s mikroofinou. Ta je uprostřed rozdělená a lehce sčesaná stranou, takže ani husté vlasy netvoří jednolitou „helmu“.
Autor: Profimedia.cz
Od dlouhé blond hřívy z Pobřežní hlídky se herečka Pamela Andersonová na loňském Met Gala vzdálila krátkým mikádem s mikroofinou. Doplnila ho velmi minimalistickým make-upem, který si v posledních letech oblíbila.
Autor: Profimedia.cz
Herečku Britt Lowerovou znají diváci jako Helly ze seriálu Odloučení, krátkou ofinu ale nosí i mimo svou roli. Na letošních Critics Choice Awards měla jemné zrzavé pramínky sčesané lehce stranou, s délkami staženými dozadu.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Christina Aguilera letos na předávání vědeckých cen Breakthrough Prize překvapila místo obvyklých dlouhých vlasů blond mikádem s mikroofinou. Zaoblený účes s podtočenými konečky doplnily výrazné „panenkovské“ řasy.
Autor: Profimedia.cz
Jane Widdopovou proslavila role Laury Lee v seriálu Yellowjackets. Na premiéru jeho čtvrté řady zvolila jemné vlny v kombinaci s krátkou, nepravidelnou ofinou. Celý look podtrhla rudá rtěnka sladěná s vínovým oblečením.
Autor: Profimedia.cz
Mikroofiny mají za sebou dlouhou filmovou kariéru. Herečka Audrey Hepburnová je pomohla proslavit už v padesátých letech. V romantické komedii Prázdniny v Římě dokonce návštěva kadeřnictví a proměna princeznina účesu symbolizovaly její nově nabytou svobodu.
Autor: Profimedia.cz
Na odkaz Audrey Hepburnové navazuje mnoho celebrit, mimo jiné i zpěvačka a herečka Ariana Grande. Na loňských Zlatých glóbech doplnila kratičkou ofinu vysokým culíkem a retro líčením s výraznou linkou v záhybu víčka.
Autor: Profimedia.cz
Slabost pro Audrey Hepburnovou měla už Blair ze Super drbny, kterou hrála Leighton Meesterová. Herečka se možná její stylem inspirovala i na loňských Critics Choice Awards, kde krátkou ofinu spojila s uhlazeným drdolem a jemným líčením.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Greta Lee si na premiéře pátého Příběhu hraček vyzkoušela mikroofinu bez stříhání. Kadeřnice Jenny Cho použila příčesek, který propojila s dlouhými hladkými vlasy.
Autor: Profimedia.cz
Jinou podobu krátké ofiny proslavila v padesátých letech pin-up modelka Bettie Page. Hustý zaoblený střih s dlouhými tmavými vlnami se stal jejím poznávacím znamením a dodnes se k němu vracejí milovnice retro a rockabilly stylu.
Autor: Profimedia.cz
Ozvěnu pin-up účesů najdeme i u zpěvačky Katy Perry, která se ke krátké ofině často vrací. Na loňské oscarové party Vanity Fair dala retro inspiraci dramatičtější podobu: vysoko vyčesané vlasy zkombinovala s protaženými linkami a výrazným obočím.
Autor: Profimedia.cz
K mikroofině se čas od času vrací i herečka Rooney Mara, která ji nosila i v roli Lisbeth Salanderové ve filmu Muži, kteří nenávidí ženy. Účes pak přenesla i na červené koberce, kde ho často kombinovala s dramatickým make-upem, zejména s tmavými rty.
Autor: ČTK
Zpěvačka Lady Gaga na loňských Grammy představila temnější podobu mikroofiny. Rovný černý střih s dlouhými prameny u tváří a odbarveným obočím doprovázel návrat ke gotickému stylu v období alba Mayhem.
Autor: ČTK
Modelka a herečka Cara Delevingne loni v Cannes překvapila tmavými vlasy s krátkou, výrazně prostříhanou ofinou. Mokrý styling a černé linky kolem celých očí dodaly proměně grungeový nádech.
Autor: Profimedia.cz
Mikroofina zažila období popularity i v devadesátých letech – nosila ji i herečka Angelina Jolie ve filmu Hackeři (1995). Rebelskou image podtrhly výrazné modré stíny, tmavá rtěnka a ostře vykreslené obočí.
Autor: Profimedia.cz
Angelina Jolie nosila mikroofinu i jako Lisa v dramatu Narušení z roku 1999. Tentokrát ji doprovázely dlouhé zesvětlené vlasy. Krátké, řídce rozložené pramínky na čele dodávaly účesu záměrně neupravený vzhled.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačku Snow Wife proslavila skladba American Horror Show a „hororový“ gotický styl často inspiruje i její styl. Krátký střed ofiny ostře kontrastuje s dlouhými prameny po stranách a odbarvené obočí nechává vyniknout tmavým očním linkám.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Caylee Cowanová doplnila dlouhé tmavé vlasy velmi krátkou zubatou ofinou. S rudou rtěnkou a tenkou oční linkou připomíná alternativní podobu pin-up stylu.
Autor: Profimedia.cz
Herečku Úrsulu Corberó proslavila role Tokio v seriálu Papírový dům, kde nosila výrazné mikádo s rovně střiženou ofinou. Na pařížském týdnu módy letos předvedla jemnější variantu s dlouhými vlnami a krátkou ofinou se zaoblenými okraji.
Autor: Profimedia.cz
Krátká ofina sluší i kudrnám. Herečka Danielle Deadwylerová ji na loňských cenách SAG zkombinovala s vysokým drdolem. Drobné lokny nad čelem zachovaly přirozenou strukturu vlasů.
Autor: Profimedia.cz
Broadwayská herečka a dvojnásobná držitelka ceny Tony Kara Youngová předvedla krátkou ofinu vytvořenou podtočením vlasů do výrazného válečku. Retro styling připomíná, že podobného efektu lze dosáhnout i bez radikálního střihu.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Ramona Youngová, známá jako Eleanor ze seriálu Tenkrát poprvé, pojala krátkou ofinu asymetricky a téměř dekorativně. Pečlivě oddělené pramínky tvoří lesklý vějíř, který ladí s bohatě vyšívanou kapucí.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Kairavi Desai se na premiéře filmu Street Fighter objevila s lehce nepravidelnou krátkou ofinou. Uvolněný styl ofiny ladil s dlouhými vzdušnými vlnami i přirozeně hustým obočím.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a modelka Steffie Baiková dorazila na premiéru seriálu Ve při s asymetrickou mikroofinou a dlouhými rozpuštěnými vlasy. Odbarvené obočí ještě zvýraznilo tmavé pramínky na čele, líčení přitom zůstalo velmi jemné.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Miley Cyrusová loni na jaře nosila krátkou ofinu s rozcuchaným, postupně sestříhaným účesem typu shag. Rockovější charakter mu dodávaly neuhlazené vlny i jemný světlý melír.
Autor: Profimedia.cz
Na loňské oscarové party Vanity Fair byla zpěvačka Miley Cyrusová téměř k nepoznání. Velmi krátkou ofinu doplnil uhlazený culík, odbarvené obočí a kouřové oční stíny.
Autor: Profimedia.cz