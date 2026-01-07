Z vlasů se dělá zbytečná věda. Stačí znát pár pravidel, říká Michal Zapoměl

Klára Lyons
Michal Zapoměl je špičkou ve svém oboru. Se stejnou láskou opečovává slavné osobnosti stejně jako běžné klientky. Co říká na svou nálepku „kadeřník celebrit“, a jaký je největší hřích, který na svých vlasech páchá většina z nás?
Byt měl být pouze přestupní stanicí, Michal v něm nakonec bydlí už třetím rokem.

Byt měl být pouze přestupní stanicí, Michal v něm nakonec bydlí už třetím rokem. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Jaká je vaše nejoblíbenější barva vlasů?
Razím názor, že každá barva vlasů je krásná, když jsou vlasy zdravé. Devadesát procent klientek máme blondýny a všechny parafráze na blond barvu, na blondýnky jsme navíc specialisté. Kdybych si já měl vybrat jen jednu jedinou barvu, tak bych vybral rezavou. Nedávno jsme měli proměnu černovlásky na zrzku. Sedlo to úplně skvěle a klientka se cítila výborně. Vlasy mohou proměnit člověku život a zařídit, aby se cítil líp. V lepších vlasech má člověk lepší pracovní příležitosti, lepší partnerský život a tak dále.

Kosmetika na vlasy je jako partnerský život. Pokud jste s ní spokojeni, neměňte ji.

V jednom rozhovoru jste řekl, že se „kolem vlasů dělá moc velké haló“. Co jste tím myslel?
Někdy, když se podíváte na sociální sítě, tak jsou tam úplné nesmysly. Péče o vlasy je jednodušší, než se to jeví. Lidi jsou zahlcení spoustou zbytečných produktů. Nechají se zblbnout influencery a přikládají jim příliš velký důraz. Pokud máte produkty dobře seskládané, tak mohou pomoci, ale jinak mohou nadělat víc škody než užitku. Mám vlastní značku This is. Dělám ji tak, aby byla funkční, aby si s ní lidé neubližovali a mohli ji používat bez toho, aniž by ji museli střídat, protože kosmetika na vlasy je jako partnerský život. Pokud jste s ní spokojeni, neměňte ji. Mám rád výrobky, u kterých jsou vidět výsledky.

Michal Zapoměl

  • vyrůstal na malé vesnici
  • vystudoval chemicko-potravinářskou průmyslovku, ale oboru se nikdy nevěnoval
  • několikanásobný majitel titulu Kadeřník roku s 12 "kadeřnickými Oscary“
  • má vlastní vzdělávací akademii pro kadeřníky a vlastní kosmetickou značku This is
  • založil salon v pražském Karlíně, jeho snem je založit salon také v Barceloně
  • je známý tím, že jeho služby vyhledávají známé osobnosti
  • dnes žije střídavě v Praze, Plzni a Barceloně

luxusnivlasy.cz

V dnešní době je obvyklé, že si slavní koupí značku, nalepí na ni svoje jméno a vydávají to za svůj produkt. Já jsem člověk, který je v tomto důslednější. Všechno zkouším a testuji a mám už pátou generaci produktů, které vylepšuji s každou šarží. Teď jsem na trh uvedl dva nové produkty. Prvním je maska s peptidy, které pronikají až dovnitř vlasu a dokážou ho regenerovat zevnitř. Díky tomu nejsou vlasy lesklé jen na povrchu, ale jsou skutečně silnější, pevnější a méně se lámou.

Druhým produktem je lehký stylingový sprej, který zkrotí elektrizující vlasy, a navíc jim dodá lesk a zajistí hladký, upravený vzhled. U obou produktů nemusíte na výsledky čekat, ale jsou vidět hned.

Snažím se dělat je ve velkém balení, sice nejsou nejlevnější, ale ani nejdražší. Vlas funguje na dvou principech – a to je protein a hydratace, takže například tolik opěvované vlasové oleje jsou úplně zbytečné. Základem je zdravá vlasová pokožka, a třeba různé domácí produkty na vlasy jsou katastrofa. Avokádo patří do lednice, a ne na vlasy. Chtějte, aby péče fungovala, chtějte výsledky.

Samozřejmě je to také o genetické dispozici, i o tom, jestli máte dobrého kadeřníka a jestli si vlasy umíte správně mýt. Proto se lidi snažím vzdělávat a učit je na svých sociálních sítích.

Uznávaný kadeřník Michal Zapoměl bydlí v centru Prahy. A sní o vlastním domě

Je těžké vyvíjet od úplného začátku vlastní produkty, pod které se jako známý kadeřník můžete podepsat?
Kosmetiku si vyrábím už šestým rokem a je to můj splněný sen. Na nový produkt jsme čekali dva roky. Museli jsme ho párkrát dělat celý znovu, ale ve finále jsme vytvořili něco, co může konkurovat nejlepším vlasovým produktům na světě. Ty možnosti už dnes jsou a my se to snažíme dělat jen poctivě. Stálo nás to spoustu peněz i chyb, ale s tím je třeba počítat. Ten proces výroby jen nepřenosný a úžasný.

Mám pocit, že bychom měli o nákupech přemýšlet a řídit se rozumem. Když víte, že něco podpořit chcete, tak to podpoříte. Já nemám všeobecně rád slevy a slevové kódy. Ať mi klidně dají dárek, ale ne slevu. Lidi od nás slevy čekají. Nelíbí se mi to, ale jsem toho součástí.

Měli bychom podporovat svoje oblíbené prodejce a restaurace. V dnešní době si lidi nechávají posílat dovážky domů. Nechtějí se setkávat se svými přáteli a já myslím, že je to hrozně smutné. Já se chci s lidmi vídat. Já mám ještě hodnoty dané systémem, ve kterém jsem vyrůstal, a jsem vděčný, že i tak mám úspěch, ale za tím vším mi zůstala pokora. Dělám věci, o kterých jsem přesvědčený. Jsem bojovník za vlasy krásnější.

Michal Zapoměl miluje Japonsko, které se promítá i do jeho stylu oblékání.

Když se podíváte kolem, máte pocit, že se vám bojovat za krásnější vlasy daří?
Mám pocit, že spousta lidí má vytvořenou nějakou image. Zdá se, že kdejaká známá žena na sociálních sítích neřeší stejné věci jako ženy „obyčejné“. Ty ženy mají příčesky a paruky, což lidi nevidí a mají v tom vzor. Zákaznice mi říkají: „jak to, že ta žena byla včera blonďatá a dneska je černovlasá? Jak to, že u ní to jde a u mě ne?“ Já jim pak říkám: „Klidně si to taky nechejte udělat. Zaplaťte za to ty horentní částky. Zaplaťte stylistu, který vám vlasy pak dodělá tak, že to bude vypadat dobře.“

Chtěl bych celebritu třeba jako je Kim Kardashian nebo její matku vidět po ránu bez filtrů a bez plastických chirurgů. Ve finále, když se zblízka podíváte, tak všechny ty nedokonalosti vidíte, ale žijeme v určité chiméře. Nakonec jsou to jen vlasy, jen pleť, a to z nás lepšího člověka nedělá.

Jak se stavíte k tomu, že vás média označila nálepkou „kadeřník celebrit“?
Jsem člověk jako všichni. Tu nálepku jsem dostal, ale osobně si nic takového nemyslím. Miluji obyčejné lidi. Mám sedmdesátiletou klientku, která ke mně chodí na stříhání a kterou mám neskutečně rád. Říkám jí, že ona je pro mě celebritou. Moje práce není o pseudo nálepkách. Člověka si vážím, že je to sympaťák, a ne proto, že je to nějaká celebrita. Na sociální média dávám i průšvihy, říkám s čím mám problémy a jak na nás na salonu dokážou být lidi zlí.

Máte ve svém salonu stále stop stav?
Přesně tak. Řekl bych, že pro dobrého člověka se místo najde, ale to mi lidi pak utrhají ruce. (smích) Jinak ale dělám stále konzultace. Hodně se mi stává, že lidi na konzultace nechodí ani tak kvůli vlasům, ale spíš kvůli tomu, aby se na mě podívali. Často mi pak říkají, že mám ve skutečnosti ještě hezčí oči nebo něco podobného. Někdy jsou to jen ztracené duše, které si myslí, že u mě najdou nějaké útočiště.

Byl bych moc rád, kdyby lidi chodili a opravdu po mně chtěli ty vlasy. Jsem člověk, který je psycholog, má sociální cítění a je velmi empatický, což jsem dostal jako dar. Rok jsem studoval teologickou fakultu a chtěl jsem být svého času knězem, protože jsem chtěl lidem pomáhat a cítil jsem to jako poslání. V práci by to mělo být na úrovni, že se budeme bavit o vlasech a tu přiřazenou funkci necháme případně navíc. Jinak kolegové stále klienty přijímají a já bych taky rád přijímal, ale jsem člověk, který zaměstnává lidi, takže už na to bohužel nemám prostor.

Jak u vás probíhá vlasová konzultace?
Člověka si posadím do křesla. Podívám se mu do vlasů a řeknu, co by pro něj bylo nejlepší a nejvhodnější. Ti lidé to většinou cítí stejně. Já jsem postižený a miluji dělat vlasy, ale důležité pro mě je, jestli si se zákazníkem sedneme i lidsky.

Stává se vám, že někdy musíte klienty z různých důvodů odmítnout?
Nestává se to často, ale jednou za čas nastane to, že spolupráce nejde směrem, kde by klientka byla spokojená. Výsledek může být vidět za tři až pět návštěv, a to od klientů vyžaduje trpělivost. Potřebujete zjistit, jak vlasy fungují, a to ovlivňuje hodně věcí. Snažím se být upřímný a když vidím, že to nefunguje, tak se nebudeme navzájem trápit. Klidně pak i doporučím jiný salon, kde by klient mohl být spokojený.

Pokud člověk není příliš sebestředný, tak to pochopí. Někdy to jde skvěle a někdy jsou u toho emoce. To je prostor, kde pak využiji svoje psychologické schopnosti. Stalo se mi, že jsem si klientku vzal stranou a řekl jí, že pokud bude i nadále nerespektovat mě a mé kolegy, tak budeme muset spolupráci ukončit. Ona tu sebereflexi měla, ale někdo ji třeba nemá.

Kamarád se ptal, proč si Češky nezakryjí hlavu, když mají tak hrozné vlasy, líčí Arsov

A co odmítnutí z důvodů nerealistických očekávání?
Ano, to se také někdy stává. Když mi přijde klientka, která má jemné řídké vlasy, má je černé a chce mít blond vlasy do půl pasu, tak jí řeknu, ať se nezlobí, ale že do toho se nepustím. Také se nikdy nepustím do Henny, speciálně Henny indigo, to je opravdu zlo. Vždycky říkám, že už to dělat nebudu, ale stejně pak ty klienty vezmu a zachraňuji je. (smích)

Michal Zapoměl se svou oblíbenou klientkou, herečkou Sarou Sandevou.

Jak bychom se o vlasy měli starat v zimním období?
Jsou základní věci, které fungují a které jsou důležité. Po létě jsou vlasy dehydrované, vysušené, polámané a pak se to snažíme dohnat na zimu. Důležitá je péče s kvalitními produkty, které zajišťují hydrataci, regeneraci a dodají vlasům vzdušnost, lesk a navrch tepelnou ochranu.

Základ je také nechodit ven s mokrou hlavou a nepoužívat příliš suché spreje, protože pak dochází k zapařování vlasové pokožky, ničí se mikrobiom a vlasy můžou začít vypadávat. Hodně lidí řeší na podzim a v zimě také statickou elektřinu. Na tento problém jsem právě uvedl na trh svůj nový produkt na statickou elektřinu ve vlasech.

Je o vás známo, že rád cestujete. Inspirujete se vlasy lidí v jiných zemích?
Miluji Španělsko, takže se hodně inspiruji tam. Částečně tam žiji a dokážu tedy posoudit, že ženy se tam dokážou tak zvaně nahodit, když jdou ven. Schází se, korzují a jsou obecně mnohem víc socializovaní než my. Těm lidem to tam sluší vždy a vlasy mají vždy upravené.

Je pravda, že vlasy mají kvalitnější než my, ale je vidět, že se o ně také pravidelně starají. Miluji také Japonsko. Sice tam byla hrozná historie, ale inspiruje mě tam to, že lidé mají nějakou úroveň života, úroveň chování, pěkný přístup k módě, designu i péči o tělo. Jsou ohleduplní a jejich úcta k sobě a přírodě se mi moc líbí. Byl bych rád, kdybychom toto dokázali přenést i k nám. Důležité je vzít si vždy to dobré.

Vstoupit do diskuse

