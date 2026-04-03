Tento svátek původně vznikl spíš jako recese či zábavná iniciativa, která úzce souvisí s marketingem a reklamou. Je ovšem také příležitostí připomenout si přehlíženou součást našeho šatníku, jejíž historie sahá daleko do minulosti.
Spodní prádlo není jen praktické, ale také ženám i mužům dodává sebevědomí a probouzí nejrůznější fantazie. Za posledních sto let prošlo celkem bouřlivým vývojem od cudného negližé, po sexy vykrojené kalhotky a krajkové braletky. V současnosti se už střihy tak výrazně nemění, světu prádla vládne především pohodlí.
Podle výrobců i prodejců prádla roste obliba kvalitní bavlny, modalu nebo bambusových vláken, často v kombinaci s elastanem. Tyto materiály jsou prodyšné, příjemné na nošení a zároveň vydrží déle než levné syntetické varianty. Naopak zákazníci ustupují od prádla, které sice působí atraktivně na první pohled, ale po několika vypráních ztrácí tvar nebo komfort.
„V kategorii spodního prádla dávají ženy přednost push-up podprsenkám a kalhotkám s vysokým pasem, muži nejčastěji hledají boxerky a kvalitní bavlněné ponožky,“ prozrazuje Monika Brichtová, mluvčí online tržiště Allegro.cz.
Napříč celou kategorií je podle ní zároveň vidět rostoucí zájem o udržitelnější materiály, jako je bambusové vlákno nebo organická bavlna, i o bezešvé a pohodlné prádlo, které působí jako druhá kůže.
Příklon zákazníků k pohodlí potvrzuje i Adam Rožánek z e-shopu Trenýrkárna.cz. „U žen se více prosazují střihy, které respektují přirozený tvar těla a neomezují pohyb. U mužů se řeší hlavně ergonomie – tedy jak prádlo sedí při běžném pohybu, sportu nebo dlouhém sezení,“ říká.
Podle dat Allegra z roku 2025 začal zájem o spodní prádlo růst už na přelomu března a dubna, tedy v době, kdy lidé tradičně obměňují jarní šatník. Vyhledávání výrazů spojených se spodním prádlem tehdy meziměsíčně vzrostlo téměř o 200 %, což naznačuje, že právě začátek jara patří k obdobím, kdy si lidé tuto část šatníku častěji doplňují.
Zdroj: Trenýrkárna.cz