Nejen Andrea Verešová nebo Heidi Klumová vyrazí občas do společnosti bez spodního prádla. U některých na to přijdou všeteční fotografové omylem, u jiných je to záměr, který nezkazí jinak bezchybný dojem z večerních rób plných rozparků, krajek a průsvitných vsadek. Někdy se prostě hodí nechat kalhotky doma. Troufly byste si také?

Autor: Profimedia.cz