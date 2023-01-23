Zbývaly čtyři roky do chvíle, kdy padne režim. Život v socialistickém Československu v roce 1985 ubíhal v pomalém rytmu Husákovy normalizace. Malí i velcí nacvičovali na spartakiádu, hokejisté v Praze získali titul mistrů světa, otevřela se další část trasy metra B, Sepéši zpíval s Bartošovou a v ulicích hlavního města se střetly osudy vyšetřovatele a sériového vraha. Ponořte se do galerie, která přibližuje dobu, jíž dýchá nová série Metoda Markovič: Straka.
V roce 1985 se na strahovském stadionu v Praze konala šestá a také poslední československá spartakiáda.
Na místních, okrskových a okresních spartakiádách tehdy vystoupilo 2 186 900 cvičenců a cvičenek.
Hlavní program na Strahově byl rozdělen do dvou programových odpolední, z nichž každé se konalo dvakrát.
Vystoupilo zde 189 512 cvičenců v 15 skladbách a spartakiádu navštívilo 1 206 000 diváků.
Letecký pohled na Strahovský stadion při cvičení Československé lidové armády (ČSLA) na Československé spartakiádě 1985.
Letenská pláň v Praze byla dějištěm průvodu složeného z cvičenců a účastníků Československé spartakiády 1985.
Na čestné tribuně zleva člen předsednictva ÚV KSČ a předseda vlády ČSSR Lubomír Štrougal, prezident ČSSR Gustáv Husák a člen předsednictva ÚV KSČ Vasil Biľak.
V období od 17. února do 16. května 1985, tedy před červnovým celostátním setkáním cvičenců a cvičenek, napadl na území Prahy sériový vrah Jiří Straka celkem 11 žen.
Po svém dopadení byl usvědčen ze tří vražd, dvou pokusů o vraždu, pěti znásilnění, tří loupeží a pěti krádeží. Jelikož se svých zločinů dopouštěl v období blížící se československé spartakiády, bývá označován jako spartakiádní vrah.
Postup vyšetřování sériových vražd, které otřásly osmdesátkovou Prahou, mapuje nový seriál Metoda Markovič: Straka, který je k vidění na One Play. Na snímku Petr Lněnička jako vyšetřovatel Markovič a Maxmilián Kocek jako spartakiádní vrah.
Snímek sleduje nejen vyšetřování, ale také atmosféru doby, ve které se seriál odehrával.
Včetně dobově vyladěných kostýmů.
Spartakiádnímu vrahovi Jiřímu Strakovi bylo v době spáchání činů šestnáct let a byl učeň. V sérii Metoda Markovič: Straka ho ztvárnil Maxmilián Kocek.
Tvůrci si dali záležet na tom, aby iluze poloviny osmdesátých let byla dokonalá.
Třeba tuto rohovou lavici měl tehdy doma skoro každý.
Veřejná bezpečnost jezdila v žluto-bílých vozech s majáčkem.
Skutečný Jiří Straka při rekonstrukci vraždy
Policejní fotografie z rekonstrukce vraždy
Takzvaný spartakiádní vrah Jiří Straka při jednání Okresního soudu v Opavě (21. prosince 2004)
Politický tlak byl ohromný, vzpomínal kriminalista Jiří Markovič na pátrání po spartakiádním vrahovi.
Rok 1985, to ale nebyla jen spartakiáda a sériové vraždy, ale také úspěch československých hokejistů na Mistrovství světa.
Jubilejní padesátý světový šampionát v ledním hokeji se v roce 1985 konal v Praze a Československo po osmi letech dobylo zlato pod vedením Luďka Bukače a Stanislava Neveselého. Růžička po zranění parťáka Petra Rosola dohrával turnaj s křídly Pavlem Richterem a Jiřím Hrdinou, dal osm gólů. Na snímku s trofejí vlevo Oldřich Válek, vpravo Jiří Lála.
Jiří Šejba na světovém šampionátu v roce 1985 v Praze střílí svůj třetí gól v utkání s Kanadou.
2. listopadu 1985 byla otevřena linka metra B, zprovozněn byl první úsek mezi stanicemi Sokolovská (dnes Florenc) a Smíchovské nádraží.
LInka metra B měřila 4,9 km a měla celkem 7 stanic, stala se tak třetí linkou pražského metra.
Slavnostní otevření proběhlo za účasti komunistických pohlavárů, zatímco pro běžné cestující se stanice otevřely až odpoledne a platily na ně speciální vstupenky.
V roce 1985 se také na pražský Petřín vrátila lanovka. Zkušební provoz začal 25. května 1985 a pravidelný provoz s novými vozy 15. června 1985, lanovka se tak stala součástí pražské MHD.
Rok 1985 byl klíčový i pro jadernou elektrárnu Dukovany: 3. května začal zkušební provoz prvního bloku (po úspěšném zavezení paliva 21. prosince 1985) a následně se rozeběhly další bloky, v prosinci 1985 proběhlo zavezení paliva do 2. bloku, což byl další zásadní krok k uvedení do provozu v březnu 1986.
Gustáv Husák zastával funkci prezidenta nepřetržitě od roku 1975 až do prosince 1989. V květnu 1985 byl zvolen do svého třetího prezidentského období.
Tradiční prvomájové manifestace pracujících hlavního města ČSSR se zúčastnilo víc než 220 000 Pražanů. Z tribuny na Letenské pláni v Praze sledovali průvod nejvyšší českoslovenští straničtí a státní představitelé v čele s generálním tajemníkem ÚV KSČ a prezidentem ČSSR Gustávem Husákem.
Otevření sadu maršála Malinovského na sídlišti Československo-sovětského přátelství. Oslavy 40. výročí osvobození města Sovětskou u armádou vyvrcholily 26. dubna 1985 v Brně. Zúčastnila se jich delegace ÚV KSČ, ÚV NF ČSSR a vlády ČSSR vedená členem předsednictva a tajemníkem ÚV KSČ Milošem Jakešem.
A jak jsme se bavili? Třeba televizními estrádami a zábavnými pořady, jako byla Abeceda. Na snímku Jitka Zelenková a Zlata Adamovská.
Popová hvězdička Markéta Muchová v roce 1985.
18. ročník celostátního festivalu populární písně Děčínská kotva. Na snímku vítěz, zpěvák Dalibor Janda (1985)
O výstavbě ropovodu Družba vyprávěl seriál Pátá stanice (1985). Po roce 1989 se ale ztratil.
Ondřej Vetchý, Světlana Nálepková a Lukáš Vaculík ve filmu Láska z pasáže (1985)
S hubnutím pomáhal populární Rajko Doleček.
A tak jádro s koupelnou.
Tlakový hrnec 2,5 l z Maďarské lidové republiky za 150 Kčs. Silikonová pánev Kovopodnik Praha s příklopkou z varného skla Simax. Vyrobená z hliníkového zdravotně nezávadného plechu. Cena 105 Kčs.
Přenosný televizor Tesla Pluto byl hitem osmdesátých let, možná jste takový zahlédli i v seriálu Metoda Markovič: Straka.
Barevný televizní přijímač Tesla Color 110 ST Tesla Orava za 15 200 Kčs.
Kazetový radiomagnetofon Diamant K 203 Tesla Pardubice. Příruční a přenosný, stereofonní kazetový magnetofon. Cena 4 700 Kčs. Kazetový radiomagnetofon Tesla K 10 Tesla Přelouč za 2 130 Kčs.
Móda byla barevná. frčely asymetrické vzory a trvalá. Kolimana Jitex dívčí pulovr s dlouhými rukávy 120 Kčs (vlevo), Azura Bonex dívčí pulovr s dlouhými rukávy 190 Kčs (uprostřed) a Inasa Tatrasvit dívčí pulovr s dlouhými rukávy 190 Kčs (vpravo)
A v čem se chodilo k vodě? Afrika Modeta dámské plavky jednodílné 150 Kčs (vlevo), Bocman Modeta pánské plavky 90 Kčs (vpravo)
A když pršelo a foukal vítr? Dívčí bunda OZKN v kombinaci s manšestrem s rukávy všitými do manžety 350 Kčs (vlevo nahoře). Dívčí 3/4 plášť OZKN ve dvojbarevné kombinaci 575 Kčs (vpravo).
Dámská podprsenka Triola, elastický materiál z dovozu 120 Kčs.
Oblíbená obuv všech holčiček i dam. Dřeváky se cenově pohybovaly okolo 120 Kčs.
Kosmetika Dermacol
Prvořadé toaletní mýdlo s vůní šeříku
Lak na vlasy Lybar, Spolchemie Velvěty, cena 28 Kčs
Sýry a mléčné produkty. Uzený eidam 45 % za 23 Kčs/kg. Cherry brandy bowle Slovlik Trenčín za 6,40 Kčs.
Na slavnostní příležitosti v 80. letech děti oblékaly pionýrský stejnokroj se šátkem.
Ve volném čase a když napadl sníh, řádily v něm na bobech, saních a talířích stejně jako jejich děti a vnoučata dneska...
Na mobilu ale holky a kluci tehdy čas netrávili. Většinou šli po škole ven.
Prvním vyrobeným Igráčkem byla profese zedníka, který byl vyroben v roce 1976. V devadesátých letech se příslušník VB proměnil na policistu.
Hry na cesty i na dovolenou. Jedeme na výlet Tofa, Semily. Hra s dopravní tematikou za 20 Kčs. Šťastnou cestu Tofa, Semily. Hra pro malé děti za 17 Kčs. Rallye Tofa Semily hra pro děti od 7 let za 18,50 Kčs. Zakletý zámek Tofa Semily za 18 Kčs. Paralelní slalom Tofa, Semily za 15,50 Kčs. Golf Tofa, Semily za 18 Kčs.
Plastové sklápěčky byly snem většiny malých kluků.
Před rokem 1989 nebylo v československých hračkářstvích k dostání Lego, to bylo jen v Tuzexu za bony. Ale vyhrát se dalo i s domácí stavebnicí Merkur.
Výroba céček začala již v 60. letech, kdy měla sloužit jako ozdobný prvek k minisukním. To se však příliš neujalo, stejně jako pokus s céčkovými závěsy. Mánie kolem céček jakožto hraček a sběratelského artiklu pak vygradovala právě v 80. letech.
