Trendy plavky 2026: Od quiet luxury po retro
Nákup plavek není jen doplnění šatníku, ale především radost a příjemná součást vzrušených příprav na dovolenou. Kde se inspirovat, abychom byly šik, trendy a současně zůstaly samy sebou? Sociální sítě jsou plné rad a doporučení, ale to hlavní, co bychom se od módních influencerek měly naučit, je jejich sebevědomí.
Léto totiž není nepřítel a plavky tu nejsou od toho, aby ukazovaly nedokonalosti naší figury. Naopak nám umožňují dát tělu volnost a ukázat ho v plné kráse.
V galerii najdete tipy na barvy, vzory a střihy, které jsou hitem letošního léta:
Následovat trendy však neznamená hnát se bezmyšlenkovitě za něčím, co se nám snaží vnutit influenceři. Trendy jsou tu od toho, aby nám umožnily podívat se za konec duhy a objevovat i možnosti, o kterých jsme dosud nepřemýšlely. Nepopírají naši osobnost, ale dodávají nám odvahu vyzkoušet něco nového.
Metalické barvy a kovové detaily
Plážová sezona se letos podle módní bible Vogue či Harper’s Bazaar nese ve znamení zdobnosti. Kromě náhrdelníků a náramků ze svítivých korálů nebo mušlí se vrací do módy elegance mořských panen s pomocí lesklých materiálů, zlatých kruhů, kovových spon či pásků.
Nákladné vrstvené šperky sice podporují luxusní vzhled, ale během koupání nejsou příliš praktické. Návrháři proto do svých letošních kolekcí zařadili i plavky s kovovými detaily a ozdobami. Po módních kouscích v metalických odstínech sáhla zpěvačka Dua Lipa nebo modelky Heidi Klum i Kylie Jenner.
Retro návraty: Boy shorts, bandeau top i tankiny
Letošní módní scéna se nese především ve znamení návratů do uplynulých dekád, jak dokázaly značky Chloé či Lisa Marie Fernandez. Generace Z i nejmladší ročníky se tak mohou vrátit do módy svého dětství nebo se inspirovat u trendů devadesátých, ale i šedesátých let, jako je například kontrastní lemování, které představily Alix Earle nebo Hailey Bieber.
Bandeau top
„Bandážový top“ neodkazuje k obvazům, ale k oblíbenému devadesátkovému střihu bez ramínek, který poskytuje prostor pro fantazii nejen v kombinování. Milují ho zejména ženy, které touží po co nejlepším opálení bez přechodových linií. Inspirovat se nechala i Haily Bieberová, když pro svůj účet na instagramu pózovala v bikinách z kolekce Gucci z roku 1997.
Tankiny
O opravdu nečekanou senzaci se podle ELLE postaral styl, kteý ovládl plážovou módu na přelomu milénia. Tankiny jsou zpět, tentokrát ve zkrácené, případně přiléhavé verzi, kterou můžete spojit s bikinovými kalhotkami nebo pareem, abyste neztratily nic ze svého sexappealu.
Boy shorts
Velkým hitem jsou bez pochyby krátké chlapecké či sportovní šortky v duchu plážových filmů pro teenagery, které se dají volně a zdánlivě nesourodě kombinovat s bikinami. Právě v této volnosti je uvolněná ležérnost, která k létu neodmyslitelně patří.
Strukturované materiály: jednoduše k nakousnutí
Hmat patří mezi základní lidské smysly a všichni víme, jak důležitý je v našem životě dotek. Strukturované látky, které jsou příjemné a citlivé na omak už prorazily nejen do bytového textilu, bund a kabátů, ale své místo mají i v plážové módě.
Háčkované přehozy a plavky se žebrováním či mačkanou texturou ještě více evokují šťavnatou a dráždivou chuť léta a tropického ovoce.
Barvy letošního léta: máslově žlutá a mátová
Svěží chuť ananasu i letní mámení vychlazeného mojita se odráží i v barvách, které letos plážím kralují. Jedničkou na seznamu je jednoznačně pastelová žlutá, někdy též označovaná jako máslová, která působí jemněji než čistě bílá a objevuje se v různých kombinacích prakticky ve všech módních magazínech. Stejně jako bílá a krémové odstíny však sluší především dokonalému bronzovému opálení.
Se žlutou bojuje o prvenství také mátově zelená, která má své místo v módě od jara do podzimu, léto nevyjímaje. Velmi výrazný trend představuje také pivoňkově růžová nebo jasná tyrkysová, nebo jejich kombinace.
Quiet luxury: minimalismus v hlavní roli
Vogue však také upozorňuje že vedle žluté a mátové zůstává sázkou na jistotu umění jednoduchosti v zemitých barvách, jako je mořská modř, mechově zelená a klasická černá. Ještě hlubší dojem decentního luxusu pak představuje čokoládově hnědá.
Co je mezi mladými ženami na ústupu?
Minimalismus také neznamená, že bikiny mají být miniaturní a sotva zakrývající ženské přednosti. Naopak jde o styl, který dámě i v plavkách uchovává část záhady a tajemné svůdnosti, která se opírá o jednoduchý střih a zdrženlivý vzhled.
Součástí „quiet luxury“ je též odklon od viditelných značek a investování do dražšího, ale kvalitnějšího a nadčasového modelu.
Vzory: puntíky, kostka „gingham check“, leopard a zebra
Už v loňském roce byly v topce puntíky, zejména v černobílé, červenobílé a modrobílé verzi, zřejmě více než nesmrtelné námořnické proužky. Letos puntíky doplnil další retro hit, a to tzv. pikniková kostka, která evokuje kouzlo Provence.
Silný zůstává i potisk zvířecími vzory (leopard a zebra) i romantické květinové malby ve vintage stylu.
S čím plavky kombinovat?
Při výběru svého letního outfitu se rozhodně nemusíte omezit na samotné plavky, ale poohlédněte se také po vhodných plážových doplňcích – sukni, kalhotách, přehozu či multifunkčním pareu.
- Háčkovaný trend letos dominuje nejen plavkám, ale celé letní módě, a s ním háčkované šaty, sukně, župánky i přehozy.
- K plavkám také nemusíme nosit jen šortky, elegantně působí i lehké síťované nebo průsvitné sukně a kalhoty ladící s plavkami, jak radí fashion editorka módního online magazínu Whowhatwear.com Sierra Mayhew. „Snadno se hodí ke každému outfitu a navíc jsou lehké a skladné, takže nebudete litovat, že jste je brali sebou. Ať už se chcete cítit, jako byste se proháněli na jachtě při pobřeží jižní Francii, nebo jen sedíte na zahradě, určitě stojí za vyzkoušení,“ doplňuje.
- Další možností je lněná oversized košile, další stálice v duchu stylu quiet luxury, která se dá nosit rozepnutá přes plavky, uvázaná v pase i jako lehký přehoz proti slunci.