náhledy
Přichází nejočekávanější módní událost roku: Met Gala. Celebrity se jako každé první květnové pondělí sejdou na červeném koberci v Metropolitním muzeu umění v New Yorku. O zajímavé kreace jistě nebude nouze. Připomeňte si při této příležitosti nejlepší modely uplynulých let.
Autor: Koláž iDNES.cz
Takto se v roce 2015 vypořádala Rihanna na Met Gala s tématem „Čína: přes zrcadlo“. Opulentní róba s předlouhou vlečkou nesla štítek čínské značky Guo Pei. Jediná krejčová na ní pracovala dva roky a zpěvačka ji našla na internetu. Jedná se o kontroverzní model, mnozí ho přirovnávali k pizze pro jeho barvu a oblý střih. Je však jedním z prvních, které člověku vytanou na mysli, když se řekne Met Gala. Zahájil totiž éru extravagantních šatů, jež jsou dnes pro akci typické.
Autor: AP
V roce 1996 se Met Gala zúčastnila princezna Diana. Před okázalými šaty se rozhodla upřednostnit doslova královské klenoty: náušnice a choker se safíry a perlami. Choker byl původně broží, kterou dostala jako svatební dar od své pratchyně, královny matky. Diana šperk nosila často a ráda i po rozvodu s princem Charlesem. Na Met Gala s ním byla viděna naposledy před svou smrtí.
Autor: Profimedia.cz
Designér Alexander McQueen a herečka Sarah Jessica Parkerová na Met Gala v roce 2006. Téma ročníku bylo sice „Anglomania“, McQueen se však rozhodl obrátit do Skotska, země svých předků. „Vypůjčil“ si metry a metry tradičního tartanu, do něhož zahalil sebe i Parkerovou. Výsledkem byla směsice punku, romantického looku a tradice. Jejich modely patří i po dvaceti letech k naprostým ikonám Met Gala.
Autor: Profimedia.cz
Kate Mossová v roce 2009 vynesla kreaci Marca Jacobse, který jí také dělal doprovod. Protože zadání onen rok znělo „Modelka jako múza“, byla tato dvojice více než příhodná. Jacobs Mossové vytvořil na míru zlatavé šaty s odhalenými zády, rozevlátými rukávy a především úchvatným turbanem ze stejné látky.
Autor: ČTK
Madonna dorazila v roce 2011 v modrých hedvábných šatech s hvězdičkami, které pro ni vytvořila Stella McCartney. Na dnešní poměry relativně skromná róba jí neuvěřitelně slušela, vypadala jako hvězda ze zlaté éry Hollywoodu. Reportérovi přímo na červeném koberci ovšem přiznala, že se v ní cítí tlustá.
Autor: Profimedia.cz
Podobně „hollywoodsky“ vypadala Emma Watsonová v elegantním černo-bílém modelu značky Calvin Klein v roce 2016. Zdání ovšem tak trochu klamalo. Pod vší tou elegancí se skrývaly punkově laděné kalhoty a pásy, které herečce splývaly z boků. Šaty byly ušity ze tří látek, vyrobených z recyklovaných plastových lahví.
Autor: Profimedia.cz
Zendaya patří už léta mezi největší hvězdy Met Gala a veřejnost každý rok napjatě očekává, co si tentokrát obleče. Jeden ze svých nejlepších počinů předvedla v roce 2017. Toaleta značky Dolce & Gabbana vycházela z tvorby japonské návrhářky Rei Kawakubo, která byla tématem ročníku. Herečka vypadala úchvatně i přesto, že noc před akcí musela do nemocnice kvůli silné alergické reakci.
Autor: Profimedia.cz
Blake Lively se v roce 2018 jednoznačně zapsala na seznam nejlépe oblečených celebrit Met Gala. Téma ročníku bylo „Nebeská těla”, přičemž inspirací měla být pompa katolické církve. Lively se v šatech Versace, inspirovaných gotickými katedrálami, stala majestátní madonou. Jejich vlečka vážila přes deset kilo a výroba trvala více než 600 hodin.
Autor: Profimedia.cz
Sarah Jessica Parkerová toho samého roku vsadila na dramatický model značky Dolce & Gabbana, doplněný monumentální čelenkou v podobě relikviáře. Z katolické imaginace si vybrala barokní opulenci i s jejím charakteristickým zlatem a spletitými ornamenty. Dostála tak pověsti jedné z nejodvážnějších účastnic galavečerů v Metropolitním muzeu umění.
Autor: Profimedia.cz
Sestry Kylie a Kendall Jennerovy se v roce 2019 sladily. Třpytivé modely jim vytvořila na míru Donatella Versace. Fialová a oranžová peříčka a krystaly dokonale vystihly hravost i přehnanost camp estetiky, která byla tématem večera.
Autor: Reuters
Zpěvák Harry Styles se v roce 2019 musel náležitě předvést, byl totiž spolupředsedou večera. Jeho volba padla na průsvitnou krajkovou halenku Gucci, doplněnou perlami. Byl to počátek jeho ikonického stylu, který stírá rozdíly mezi pánskou a dámskou módou.
Autor: Reuters
Útlá modelka Iman byla v roce 2021 prostorově nejobjemnější celebritou na Met Gala. Za jejím zlatým lookem stála návrhářka Harris Reedová. Téma „V Americe“ dámy pojaly jako abstraktní, futuristickou vizi. Gigantická svatozář se stala jedním z nejfotografovanějších prvků večera.
Autor: Profimedia.cz
Další futuristkou na našem seznamu je modelka Winnie Harlowová. Téma Pozlacený glamour z roku 2022 se pro ni stalo výletem do jiné doby, na jinou planetu. A to díky šatům expresivní módní návrhářky Iris van Herpenové.
Autor: Profimedia.cz
Také „vodní“ šaty Kim Kardashianové z roku 2019 se nesmazatelně zapsaly do historie Met Gala. Byly vytvořeny z latexu, na němž byly našity tisíce třpytivých korálků. Práce na nich trvaly osm měsíců. Kim je doplnila „mokrým“ make-upem. Doprovod jí dělal tehdejší partner Kanye West, který si vzal ležérní teplákovku.
Autor: Reuters
Blake Lively podruhé, nelze jinak. Panuje obecná shoda, že Lively je nejlépe oblékanou celebritou na Met Gala poslední dekády. V roce 2022 se v šatech Versace proměnila v sochu Svobody. Asistenti jí v průběhu akce rozvinuli sukni, jejíž druhá strana byla světle tyrkysová. Herečku tak rázem pokryla měděnka.
Autor: Reuters
Ačkoliv je Met Gala v posledních letech akcí dosti výstřední, i minimalismus zde má své místo. Anne Hathaway zvolila pro téma „Čína” v roce 2015 střihově čistou róbu zlatavé barvy s kápí. Podepsán byl pod ní návrhář Ralph Lauren, který se prý inspiroval sochami Buddhy.
Autor: ČTK
Jennifer Lopezová oblékla v roce 2024 šaty Schiaparelli, inspirované motýly a zdobené dle jejích vlastních slov 2,5 milionu korálků. Výroba trvala neuvěřitelných 800 hodin. Stálo to ovšem za to. „JLO” se v nich proměnila v éterickou bohyni.
Autor: Reuters
Lana Del Rey v roce 2024 oblékla snový model od Alexandera McQueena, který vycházel z jeho designu z roku 2006. Téma Zahrada času interpretovala zpěvačka trochu jinak než ostatní. Nešlo zde totiž jen o zahradu jako takovou, ale také o staré, křehké vintage šaty. Těm byla věnována následná výstava v Metropolitním muzeu umění.
Autor: ČTK
Téma roku 2021 bylo „V Americe”. Simone Bilesová, hvězdná americká gymnastka, samozřejmě nemohla chybět. Vybrala si rokokově střižené šaty značky Area v patriotickém duchu, zdobené hvězdami.
Autor: Reuters
Cher na sebe v roce 1974 strhla veškerou pozornost. Podobně odvážné oděvy nebyly v té době na Met Gala přípustné. Cher zákaz obešla a započala módu dnes tak oblíbených „nahých“ šatů. Autorem těch jejích byl návrhář Bob Mackie, který stojí za celou řadou zpěvaččiných ikonických modelů.
Autor: Ron Galella Collection via Getty Images, Getty Images
Kendall Jennerová je následnice Cher. „Nahou“ kreaci oblékla na Met Gala v roce 2021. Byla inspirovaná Audrey Hepburnovou a bílými šaty s krystaly z muzikálu My Fair Lady. Obě róby vznikly v ateliéru Givenchy.
Autor: Profimedia.cz
Elle Fanningová v roce 2024 vsadila na romantický model značky Balmain. Její šaty byly jako ušité z vody a působily přímo étericky.
Autor: Reuters
Téma Zahrada času z roku 2024 přineslo nebývalou úrodu nádherných modelů. Jedním z nich se blýskla herečka Amanda Seyfriedová, která vsadila na něžný výtvor módního domu Prada.
Autor: ČTK
V roce 2008, tedy v době, kdy Victoria Beckhamová nenosila neustále jen Victorii Beckhamovou, jí Armani zapůjčil svou vintage kreaci z roku 1989. Vynesla ji na Met Gala, kde se právem zařadila mezi nejlépe oblečené celebrity.
Autor: Profimedia.cz
Model, který vynesl Lil Nas X v roce 2023, nebyl dílem krejčích, nýbrž vizážistů. Téma „Karl Lagerfeld“ pojal extravagantně, nechal se nalíčit jako kočka Choupette, která legendárnímu návrháři patřila. Jeho tělo pokryla krajka a krystaly, jež trpělivě nanášela neméně legendární make-up artistka Pat McGrathová. Proměnit rappera v kočku trvalo devět hodin.
Autor: AP
Dvojčata Mary-Kate a Ashley Olsenovy předvedla v roce 2017 bohémské modely, které se navzájem skvěle doplňovaly. Nesly štítek jejich vlastní módní značky The Row – jak jinak.
Autor: Reuters
V roce 2019 dorazil Jared Leto s replikou vlastní hlavy a v modelu Gucci. Téma „Camp“, které obnášelo přehnanost, teatrálnost a extravaganci, posunul až k surrealismu. Jeho look se stal jedním z nejvirálnějších momentů v dějinách Met Gala.
Autor: Profimedia.cz
Rok 2017 byl věnován tvorbě návrhářky Rei Kawakubo, a to nevyhnutelně znamenalo plejádu avantgardních kreací. Katy Perry zvolila dramatický model, který pod hlavičkou Maison Margiela vytvořil John Galliano. Rudý závoj nesl výšivku „Witness“ („Svědek“), odkazující na album stejného jména, které zpěvačka vydala o měsíc později.
Autor: Reuters
Drama s sebou přinesla na červený koberec v roce 2024 modelka Gigi Hadidová. Pod šaty s dlouhou vlečkou a žlutými květy byl podepsaný Thom Browne.
Autor: Reuters
Vysloužilá šéfredaktorka magazínu Vogue Anna Wintourová je už několik dekád hybnou silou Met Gala. V našem výčtu proto nesmí chybět. Její modely jsou pečlivě promyšlenou uniformou. Většinou nosí dlouhé šaty, kabát a náhrdelník s velkými kameny, a to v mnoha barevných provedeních. V roce 2025 si tuto uniformu nechala ušít v ateliéru Chanel.
Autor: AP