náhledy
První dáma USA Melania Trumpová Vánoce příliš v lásce nemá. Před sedmi lety si v tajně nahraném telefonátu stěžovala na „nemilou“ povinnost vyzdobit Bílý dům. Ta ji jako manželku staronového prezidenta čekala letos znova. Výzdobou se ne každému trefí do vkusu, mnozí jí vyčítají podivné, téměř hororové dekorace. Čemu naopak rozumí dokonale, je vánočně laděná móda.
Autor: Profimedia.cz
První svátky v Bílém domě v roce 2017 pojala Trumpová tradičně. Vánoční strom převzala v doprovodu syna Barrona v kostkovaném červeno-modrém kabátu. V moderní kultuře je tartan, či také skotská kostka, mimořádně populárním vánočním vzorem. Je totiž často tvořen barvami, které si s Vánocemi spojujeme nejvíce.
Autor: Profimedia.cz
Další látkou, která se o Vánocích těší nebývalé oblibě, je kromě tartanu luxusní kostka ve stylu Chanelu. Melania červený kabát z buklé se zlatými nitěmi vynesla na rozsvícení stromečku v roce 2017.
Autor: Profimedia.cz
Foyer Bílého domu se onoho roku změnilo v magický zasněžený les. Melania do něho skvěle zapadla v mimořádně slušivém smetanovém modelu s rozšířenými rukávy a bohatou kolovou sukní. Tuhá látka na něm vykouzlila efektní záhyby.
Autor: Profimedia.cz
Každoroční výzdobu Bílého domu si Melania příliš neužívá. „Můžu se udřít a koho to zajímá?“ naříkala v roce 2018 v telefonátu své přítelkyni a poradkyni Stephanii Winston Wolkoffové, která si ho tajně nahrávala.
Autor: Profimedia.cz
Strojit se ve vánočním duchu si však očividně užívá. Onen rok vynesla hned několik nádherných outfitů. Kromě (dalšího) kostkovaného kabátu třeba bílý kabát v kombinaci s huňatým rolákem. Jednoduché a přesto už od pohledu luxusní. Snad jen make-up mohl být jemnější.
Autor: Profimedia.cz
Další z očividně bohaté zásoby kabátů oblékla v prosinci 2018 na tradiční čtení dětem v dětské nemocnici ve Washingtonu. Tentokrát měl vzor rybí kosti. Doplnila ho roztomilými proužkovanými lodičkami.
Autor: Profimedia.cz
Pro oficiální vánoční fotografii s manželem Donaldem Trumpem si Melania v roce 2018 vybrala jednoduché flitrové šaty s rolákem. Protože dokonale obepnuly její ženské křivky, nepůsobily ani nudně, ani upjatě.
Autor: Profimedia.cz
Její dekorace se tehdy dočkaly veskrze kritiky či posměchu. Mnohým přišly červené kužely, kterými nechala ozdobit galerii, jako kulisy z dystopického filmu. Melania by se očividně měla držet spíše módy.
Autor: Profimedia.cz
Zatím asi nejodvážnější model zvolila Melania Trumpová pro převzetí vánočního stromu v roce 2019. Za jiných okolností by plášť s červenými a bílými růžemi působil trochu kolotočově, v kombinaci s černým monochromatickým modelem byl ovšem v pořádku.
Autor: Profimedia.cz
Další Vánoce, další rozsvícení vánočního stromečku, další kostkovaný kabát. V bordó a bílé barvě nás Melania opět přesvědčila, že je ultimátní vánoční královnou. A to i přesto, že svátky klidu a míru, nebo aspoň jejich přípravy, příliš nemusí.
Autor: Profimedia.cz
Pro čtení dětským pacientům si v roce 2019 vybrala akvamarínovou sukni, která posloužila jako dominantní prvek jinak střídmého outfitu. Štíhlý pas zdůraznila širokým koženým páskem. Ačkoliv jsou hnědá a černá poněkud kontroverzní kombinací, zde zafungovaly překvapivě dobře.
Autor: Profimedia.cz
Jeden ze svých nejlepších vánočních outfitů Melania oblékla v roce 2019 na cestě do Trumpova sídla Mar-a-Lago na Floridě, kde rodina tradičně slaví Vánoce. Někteří to považují za přežitek, pravda je ovšem taková, že sladěné boty a kabelka jednoduše lichotí oku.
Autor: Profimedia.cz
Malé černé šaty jsou sázkou na jistotu, klasikou, která nikdy nezestárne a vždy vypadá dobře. Trumpová v nich v roce 2019 vyrazila na vánoční mši. Přímo předpisově je doplnila výrazným náhrdelníkem a lodičkami na smrtelně vysoké jehle.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2020 přebírala Melania Trumpová vánoční strom v oversize kabátu s pepitovým vzorem. A jako vždy jí to velmi slušelo. Odkoukat jsme od ní mohli trik, jak prodloužit nohy: stačí obléct upnuté černé nohavice a vysoké černé kozačky. Veškerá pozornost by měla směřovat ke kabátu.
Autor: AP
Ani v době covidové Melania nevynechala čtení dětem. V nemocnici byla nepřehlédnutelná v sytě tyrkysovém modelu. Kvůli jeho výrazné barvě a semišové struktuře to klidně mohl být průšvih, Melania jej však dobře vyvážila černými doplňky. Pokusila se ovšem o lodičky tón v tónu, což se příliš nepovedlo. I ony mohly být černé, aby celek působil harmoničtěji.
Autor: Profimedia.cz
Pro oficiální vánoční fotografii 2020 Melania Trumpová zvolila pánský styl. Bohužel si podobné modely až příliš asociujeme se servírkami. Vedle Trumpa tak vypadala jako jeho fanynka z cateringové firmy.
Autor: Profimedia.cz
Jak se obléct od hlavy k patě do černé a nevypadat jako bubák? Učme se od Melanie: chce to kabát (půl)kolového střihu a kožené boty po stehna na vysoké jehle. Asi jen málokomu by se ovšem v něčem takovém chtělo brázdit zimní ulice.
Autor: Profimedia.cz
Zatím nejlepším outfitem se staronová první dáma USA blýskla v roce 2025. Kabát se zkrácenými rukávy a dlouhé rukavičky sice nemusí být nejpraktičtější kombinací, vypadají ovšem úchvatně. Melania si neodpustila ani svou oblíbenou kostku, byť tentokrát jen v detailu na lodičkách.
Autor: Profimedia.cz
Pro rozsvícení vánočního stromu si Trumpová letos vybrala klasiku v podobě vlněného dvouřadého kabátu s velkými knoflíky. Střídmý design stojí v kontrastu k dekoracím, jimiž ozdobila Bílý dům: portrétům manžela z Lego kostiček a motýlům namísto baněk.
Autor: ČTK