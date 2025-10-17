Manželka prince Harryho Meghan je kontroverzní postavou. Od „útěku“ z královského dvora před pěti lety se v Británii sotva mihla, přesto dále hrdě využívá titul vévodkyně ze Sussexu.
Její hlavní pracovní náplní je točení pořadů pro Netflix, mezi nimiž vyniká S láskou, Meghan. Recenze jsou veskrze nepříznivé. Jakýsi hybrid kulinářského a kutilského pořadu s talkshow je podle kritiků tak nudný a neautentický, až je to fascinující.
|
Proč na vše sype květiny? Recenze ztrhaly i druhou řadu show vévodkyně Meghan
Jedno však vévodkyni nikdo nemůže upřít: dokonalý cit pro módu. Po zásnubách s princem Harrym jsme ji vídali v poněkud upjatých kloboucích a pouzdrových šatech, u kterých bylo znát, že je nenosí zrovna dobrovolně. Volnomyšlenkářská Američanka se zcela zjevně lépe cítí v džínách, teniskách a lněných košilích s rozhalenkou. V tomto smyslu je tak nyní mnohem lidštější, dosažitelnější, inspirativnější.
Kdosi napočítal, že během první osmidílné řady vystřídala vévodkyně 33 modelů, tedy zhruba čtyři za díl. Údajně se oblékala sama, bez pomoci stylistky. Všechny pocházejí z jejího vlastního šatníku, což se může zdát jako samozřejmé, ale samozřejmé to tak úplně není – oblečení protagonistů podobných show většinou pochází z kostýmního fundusu.
Módní nadšenci a fanoušci šlechtičny v exilu rozpoznali spoustu kusů, které jsme na ní už v minulosti viděli. Každý z těchto modelů je proto velmi „meghanovský“ a dýchá horkým kalifornským létem. Všechny se nesou v duchu tichého luxusu – mají výhradně neutrální barvy a jsou bez vzorů a log.
Již je tomu sice pár let, co byl tichý luxus žhavým trendem, Meghan se ho však i nadále drží a dělá dobře. Nejenže vypadá skvěle – slouží jako inspirace ženám každého věku a překvapivě i s různě naditými peněženkami.
Tři lekce vévodkyně v exilu
„Většinu času ve Velké Británii jsem nenosila barevné oblečení,“ postěžovala si Meghan v roce 2022. „Mělo to svůj důvod. Pokud tomu dobře rozumím, nikdy nemůžete mít barvu jako Její Veličenstvo [královna Alžběta II., pozn. red.], pokud se jedná o skupinovou akci, a zároveň stejnou jako jiní, výše postavení členové rodiny.“ Z tohoto důvodu nosila Meghan mezi lety 2018 a 2020, kdy byla součástí britského královského dvora, převážně neutrální tóny: béžovou, velbloudí a bílou.
Ačkoli by si dnes mohla užívat barev dosytosti, neutrální paleta se jí zřejmě přece jen zalíbila. Většinou jsou to právě tyto barvy, ve kterých ji vídáme. Připočítejme ještě černou, která se na královském dvoře nosí jen pro smuteční a jiné vážné události, jako třeba Den válečných veteránů.
Právě tyto barvy jsou typické pro trend tichého luxusu a také styl, kterému se v zahraničí říká „old money“, tedy „staré peníze“. Vychází z módy, kterou nosila evropská a americká vyšší třída zhruba před sto lety. Patří k němu svetry s výstřihem do V, polokošile, široké kalhoty, pletené vestičky, trenčkoty, blejzry a pruhované košile. Jedná se tedy o jakýsi hybrid šatníků amerického studenta a britského šlechtice z počátku 20. století.
|
5. června 2025
A to je první lekce vévodkyně Meghan: pokud chcete vypadat, že jste movití, odložte vykřičená loga. Skutečným statusovým symbolem je outfit poskládaný z těchto kousků.
V jejich prospěch hovoří fakt, že jsou skvěle kombinovatelné nejen mezi sebou, ale i s jinými, výraznějšími kousky. Jsou také pokládány za nadčasové. O tom ostatně svědčí už zmíněný fakt, že se většina z nich nosí již desítky let.
|
Inspirujte se univerzitními studenty. Preppy styl je nadčasovost a kvalita
Ve výčtu značek, které Meghan v pořadu oblékla, najdeme poměrně neznámá jména jako Veronica Beard, Heidi Merrick, Another Tomorrow, WNU, Bleusalt, AYR a další. Mezi ta slavnější patří třeba Carolina Herrera či Gabriela Hearst.
„Zatímco ostatní lidé hledají na internetu různé věci nebo čtou různé věci, já hledám nadané nové designéry,“ svěřila se v rozhovoru. Do některých značek také investuje, a tím, že jejich výrobky nosí, jim také dělá reklamu. Je zkrátka sama sobě perpetuem mobile.
I přesto cena jednotlivých kousků, které vévodkyně obléká, dosahuje desetitisíců. Vy nebo já bychom v něčem takovém asi nevařili. A už vůbec ne v hodinkách od Cartiera a špercích od Tiffanyho. Ale proti gustu…
|
17. dubna 2022
Okázalá kvalita a luxusní šperky
Lekce druhá: všechno oblečení by zásadně mělo být šité z kvalitních látek, jako je vlna, hedvábí, kašmír, mohér, len, kůže, případně kožešina. Že si to nemůžete dovolit? Poohlédněte se po nich v „sekáči“. S trochou trpělivosti seženete opravdový poklad za pár korun. V případě kožešiny se to přímo nabízí nejen z finančního, ale i z etického hlediska.
Jistě, kupovat do nekonečna polyester je sice levné, investice do kvality se ovšem z dlouhodobého hlediska vyplatí. Takové kousky vydrží mnoho let v hezkém stavu.
Lekce třetí: buďte straka. Stříbro je fajn, ve šperkovnici Meghan Markle ovšem převládá zlato. I ono funguje jako statusový symbol, automaticky evokuje bohatství a luxus. Nesmí se to s ním ovšem přehnat. Meghan ráda vrství minimalistické šperky. Většinou jde o několik tenkých řetízků či náramků. Jindy zvolí jeden výrazný, masivní šperk.
Ve svém pořadu Meghan hněte těsto a dělá spoustu jiných domácích prací třeba ve zlatých hodinkách od Cartiera, které jsou dědictvím po tchyni, princezně Dianě. Stejné značky je také minimalistický diamantový náhrdelník a náramek.
|
Cvičení narcismu, prázdné a zoufalé. Recenze zdrtily novou show vévodkyně Meghan
Kromě toho nosí ještě jeden náramek, který jí daroval princ Harry v den jejich svatby, a hned tři prsteny: zásnubní s třemi velkými diamanty, snubní a prsten se symbolem nekonečna, který dostala od Harryho k prvnímu výročí svatby. Občas se na její druhé ruce zaleskne jiný prsten s velkým diamantem, který údajně dostala od jistého středovýchodního obdivovatele.
Asi není nutné dodávat, že cena této výbavičky šplhá do řádu milionů. Kdosi si dal tu práci, aby našel všechny šperky, které vynesla v první řadě. Jejich celková cena má dosahovat 337 tisíc liber (v přepočtu asi 9,5 milionu korun). Nám obyčejným smrtelníkům stejně dobře poslouží rodinné zlato po babičce či kvalitní bižuterie zlaté barvy.
Těchto tří pravidel se vévodkyně drží, ať už zrovna natáčí svou show, cestuje nebo obchází prestižní akce. Podle potřeby na svůj drahý kašmírový svetr obleče zástěru (jak jinak než neutrálně barevnou), jindy jej vymění za sako nebo stylový přehoz. Široké kalhoty a šperky zůstávají.
Inspirovat se jejím stylem je sázka na jistotu: je nadčasový, univerzální, dobře kombinovatelný a sluší ženám všeho věku. Z praktického hlediska je však lepší jej nosit jinde než v kuchyni.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-30 %Získat slevu
-
-30 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa v prodejnách sleva +2 %.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa 1+1 na nápoje Coffizz.
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuDodatečný bonus při platbě kartou Visa.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 20 % na další nákup.
-
-20 %Získat slevu
-
-15 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa na prodejně sleva +3 %.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevu
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa sleva 15 % na další nákup.