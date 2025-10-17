Meghan hněte těsto ve špercích za miliony. Její kulinářská show je spíš o módě

Karolína Snellgrove
Na Netflixu běží druhá řada lifestylové show S láskou, Meghan. V ní vévodkyně ze Sussexu a její hosté vaří, pečou, vyrábějí šátky a keramiku, vážou květiny. To nejzajímavější na pořadu ovšem nejsou francouzské bagety à la toast ani domácí maršmelouny, nýbrž Meghaniny outfity.
Záběr z nové televizní show vévodkyně ze Sussexu s názvem S láskou, Meghan

Záběr z nové televizní show vévodkyně ze Sussexu s názvem S láskou, Meghan | foto: Netflix

Trailer k druhé řadě pořadu S láskou, Meghan
Trailer k druhé řadě pořadu S láskou, Meghan
Trailer k druhé řadě pořadu S láskou, Meghan
Trailer k druhé řadě pořadu S láskou, Meghan
85 fotografií

Manželka prince Harryho Meghan je kontroverzní postavou. Od „útěku“ z královského dvora před pěti lety se v Británii sotva mihla, přesto dále hrdě využívá titul vévodkyně ze Sussexu.

Její hlavní pracovní náplní je točení pořadů pro Netflix, mezi nimiž vyniká S láskou, Meghan. Recenze jsou veskrze nepříznivé. Jakýsi hybrid kulinářského a kutilského pořadu s talkshow je podle kritiků tak nudný a neautentický, až je to fascinující.

Proč na vše sype květiny? Recenze ztrhaly i druhou řadu show vévodkyně Meghan

Jedno však vévodkyni nikdo nemůže upřít: dokonalý cit pro módu. Po zásnubách s princem Harrym jsme ji vídali v poněkud upjatých kloboucích a pouzdrových šatech, u kterých bylo znát, že je nenosí zrovna dobrovolně. Volnomyšlenkářská Američanka se zcela zjevně lépe cítí v džínách, teniskách a lněných košilích s rozhalenkou. V tomto smyslu je tak nyní mnohem lidštější, dosažitelnější, inspirativnější.

Kdosi napočítal, že během první osmidílné řady vystřídala vévodkyně 33 modelů, tedy zhruba čtyři za díl. Údajně se oblékala sama, bez pomoci stylistky. Všechny pocházejí z jejího vlastního šatníku, což se může zdát jako samozřejmé, ale samozřejmé to tak úplně není – oblečení protagonistů podobných show většinou pochází z kostýmního fundusu.

Módní nadšenci a fanoušci šlechtičny v exilu rozpoznali spoustu kusů, které jsme na ní už v minulosti viděli. Každý z těchto modelů je proto velmi „meghanovský“ a dýchá horkým kalifornským létem. Všechny se nesou v duchu tichého luxusu – mají výhradně neutrální barvy a jsou bez vzorů a log.

Již je tomu sice pár let, co byl tichý luxus žhavým trendem, Meghan se ho však i nadále drží a dělá dobře. Nejenže vypadá skvěle – slouží jako inspirace ženám každého věku a překvapivě i s různě naditými peněženkami.

meghan

Oh, how I love ASMR!

If you’re loving Season 1, just wait until you see the fun we cooked up on Season 2!

Thanks for joining the party, and an endless thanks to the amazing team and crew who helped bring it all to life! @netflix

7. března 2025 v 17:05, příspěvek archivován: 16. října 2025 v 9:59
oblíbit odpovědět uložit

Tři lekce vévodkyně v exilu

„Většinu času ve Velké Británii jsem nenosila barevné oblečení,“ postěžovala si Meghan v roce 2022. „Mělo to svůj důvod. Pokud tomu dobře rozumím, nikdy nemůžete mít barvu jako Její Veličenstvo [královna Alžběta II., pozn. red.], pokud se jedná o skupinovou akci, a zároveň stejnou jako jiní, výše postavení členové rodiny.“ Z tohoto důvodu nosila Meghan mezi lety 2018 a 2020, kdy byla součástí britského královského dvora, převážně neutrální tóny: béžovou, velbloudí a bílou.

Ačkoli by si dnes mohla užívat barev dosytosti, neutrální paleta se jí zřejmě přece jen zalíbila. Většinou jsou to právě tyto barvy, ve kterých ji vídáme. Připočítejme ještě černou, která se na královském dvoře nosí jen pro smuteční a jiné vážné události, jako třeba Den válečných veteránů.

Právě tyto barvy jsou typické pro trend tichého luxusu a také styl, kterému se v zahraničí říká „old money“, tedy „staré peníze“. Vychází z módy, kterou nosila evropská a americká vyšší třída zhruba před sto lety. Patří k němu svetry s výstřihem do V, polokošile, široké kalhoty, pletené vestičky, trenčkoty, blejzry a pruhované košile. Jedná se tedy o jakýsi hybrid šatníků amerického studenta a britského šlechtice z počátku 20. století.

5. června 2025

A to je první lekce vévodkyně Meghan: pokud chcete vypadat, že jste movití, odložte vykřičená loga. Skutečným statusovým symbolem je outfit poskládaný z těchto kousků.

V jejich prospěch hovoří fakt, že jsou skvěle kombinovatelné nejen mezi sebou, ale i s jinými, výraznějšími kousky. Jsou také pokládány za nadčasové. O tom ostatně svědčí už zmíněný fakt, že se většina z nich nosí již desítky let.

Inspirujte se univerzitními studenty. Preppy styl je nadčasovost a kvalita

Ve výčtu značek, které Meghan v pořadu oblékla, najdeme poměrně neznámá jména jako Veronica Beard, Heidi Merrick, Another Tomorrow, WNU, Bleusalt, AYR a další. Mezi ta slavnější patří třeba Carolina Herrera či Gabriela Hearst.

„Zatímco ostatní lidé hledají na internetu různé věci nebo čtou různé věci, já hledám nadané nové designéry,“ svěřila se v rozhovoru. Do některých značek také investuje, a tím, že jejich výrobky nosí, jim také dělá reklamu. Je zkrátka sama sobě perpetuem mobile.

I přesto cena jednotlivých kousků, které vévodkyně obléká, dosahuje desetitisíců. Vy nebo já bychom v něčem takovém asi nevařili. A už vůbec ne v hodinkách od Cartiera a špercích od Tiffanyho. Ale proti gustu…

17. dubna 2022

Okázalá kvalita a luxusní šperky

Lekce druhá: všechno oblečení by zásadně mělo být šité z kvalitních látek, jako je vlna, hedvábí, kašmír, mohér, len, kůže, případně kožešina. Že si to nemůžete dovolit? Poohlédněte se po nich v „sekáči“. S trochou trpělivosti seženete opravdový poklad za pár korun. V případě kožešiny se to přímo nabízí nejen z finančního, ale i z etického hlediska.

Jistě, kupovat do nekonečna polyester je sice levné, investice do kvality se ovšem z dlouhodobého hlediska vyplatí. Takové kousky vydrží mnoho let v hezkém stavu.

Lekce třetí: buďte straka. Stříbro je fajn, ve šperkovnici Meghan Markle ovšem převládá zlato. I ono funguje jako statusový symbol, automaticky evokuje bohatství a luxus. Nesmí se to s ním ovšem přehnat. Meghan ráda vrství minimalistické šperky. Většinou jde o několik tenkých řetízků či náramků. Jindy zvolí jeden výrazný, masivní šperk.

Ve svém pořadu Meghan hněte těsto a dělá spoustu jiných domácích prací třeba ve zlatých hodinkách od Cartiera, které jsou dědictvím po tchyni, princezně Dianě. Stejné značky je také minimalistický diamantový náhrdelník a náramek.

Cvičení narcismu, prázdné a zoufalé. Recenze zdrtily novou show vévodkyně Meghan

Kromě toho nosí ještě jeden náramek, který jí daroval princ Harry v den jejich svatby, a hned tři prsteny: zásnubní s třemi velkými diamanty, snubní a prsten se symbolem nekonečna, který dostala od Harryho k prvnímu výročí svatby. Občas se na její druhé ruce zaleskne jiný prsten s velkým diamantem, který údajně dostala od jistého středovýchodního obdivovatele.

Asi není nutné dodávat, že cena této výbavičky šplhá do řádu milionů. Kdosi si dal tu práci, aby našel všechny šperky, které vynesla v první řadě. Jejich celková cena má dosahovat 337 tisíc liber (v přepočtu asi 9,5 milionu korun). Nám obyčejným smrtelníkům stejně dobře poslouží rodinné zlato po babičce či kvalitní bižuterie zlaté barvy.

Meghan dělá obyčejné domácí práce ve špercích za miliony.

Těchto tří pravidel se vévodkyně drží, ať už zrovna natáčí svou show, cestuje nebo obchází prestižní akce. Podle potřeby na svůj drahý kašmírový svetr obleče zástěru (jak jinak než neutrálně barevnou), jindy jej vymění za sako nebo stylový přehoz. Široké kalhoty a šperky zůstávají.

Inspirovat se jejím stylem je sázka na jistotu: je nadčasový, univerzální, dobře kombinovatelný a sluší ženám všeho věku. Z praktického hlediska je však lepší jej nosit jinde než v kuchyni.

Trailer k druhé řadě pořadu S láskou, Meghan
Trailer k druhé řadě pořadu S láskou, Meghan
Trailer k druhé řadě pořadu S láskou, Meghan
Trailer k druhé řadě pořadu S láskou, Meghan
85 fotografií

Oblékla byste se ve stylu vévodkyně Meghan?

celkem hlasů: 4
Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mezinárodní den bez podprsenky. Tyto krásky se nebojí ukázat přirozenost

Nejen v létě je prima chodit bez podprsenky a své o tom ví i slavné krásky. Podívejte se do naší galerie na ty, které podprsenky čas od času bojkotují. Celý svět slaví mezinárodní den bez podprsenek,...

Zázrak tam dole. Deset důležitých faktů, které by měl každý vědět o vagíně

Pipinka, štěrbinka, lasturka... Ať už vagínu nazýváte jakkoliv, autorky bestselleru Zázrak tam dole: Uživatelský průvodce vagínou, Ellen Støkken Dahlová a Nina Brochmannová, tvrdí, že i v 21....

Plastiky odmítly. Tyto hvězdy dokazují, že jde stárnout i s noblesou

Některé slavné tváře si nemohou pomoct a volí cestu životem s plastikami. Jiné naopak podporují přirozenost a stárnou s grácií. Podívejte se, jak se světové hvězdy v průběhu let změnily. Zub času už...

Rakovina slinivky je často skrytá. Jaké příznaky vás mohou varovat?

Když je objevena, bývá už mnohdy pozdě. Rakovina slinivky patří mezi nejnebezpečnější typy nádorů. Kvůli svému anatomickému uložení totiž bývá diagnostikována až ve značně pokročilém stadiu, navíc...

Udělala jsem detox šatníku. Je to zvláštní pocit, říká Lucie Vondráčková

Má ráda velké kabely a bokové džíny. Spíš než v butiku ale herečku a zpěvačku Lucii Vondráčkovou potkáte v obchodě s nábytkem. Při nákupech se prý rozhoduje celkem rychle a má slabost pro kousky,...

Podzimní móda. Zkuste trojici outfitů v odstínu spadaného listí

Rády říkáme, že podzimní počasí je rozmarné. A je to pravda! Buďme rozmarné i my – při rozhodování, co na sebe.

17. října 2025

Ruce jsou naší vizitkou, starejme se o ně. Správná rutina je základ

Ruce jsou naší vizitkou a často za nás promlouvají dřív, než to stihneme my. Poradíme vám, co dělat, aby stále vypadaly hezky.

17. října 2025

Úzkost dokáže paralyzovat. Rady, jak si pomoci a kdy už jít raději k lékaři

Srdce buší, dech se krátí a hlavou běží ty nejhorší scénáře. Může jít o panickou ataku, která dokáže tělo i mysl zcela ochromit. Jak si s tímto problémem poradit a kdy vyhledat pomoc?

17. října 2025

Meghan hněte těsto ve špercích za miliony. Její kulinářská show je spíš o módě

Na Netflixu běží druhá řada lifestylové show S láskou, Meghan. V ní vévodkyně ze Sussexu a její hosté vaří, pečou, vyrábějí šátky a keramiku, vážou květiny. To nejzajímavější na pořadu ovšem nejsou...

17. října 2025

Porozvodový restart. Jak si začít s novým partnerem, abyste ho přijala vy i rodina

Premium

Zklamání, zrada, frustrace, lítost a deprese. Jak se pustit do nového vztahu, když ten poslední skončil takovou směsicí pocitů? Seznámit se a začít vztah po rozvodu nemusí být složité, shodují se...

17. října 2025

KVÍZ: 30 historických zajímavostí: Stalo se to, nebo jsme vás nachytali?

Víte, kdo objevil Ameriku, jak dopadly manželky Jindřicha VIII. nebo jak to bylo s Enigmou? Tento kvíz plný historických zajímavostí vás provede staletími lidských dějin – od antického Říma přes...

vydáno 17. října 2025

Šátečky s makovou náplní

Šátečky s makovou náplní
Recept

Střední

45 min

Šátečky jsou měkké a plné lahodné makové náplně, která se skvěle doplňuje s jemným těstem.

Kdy plivat na růže, dát sirky na záchod a sodu do bot, líčí sběratelka babských rad

Premium

Po ránu užívá skořici, a když je ouvej, máchá si nohy v ledové vodě. Původně chtěla hrát divadlo, nakonec jí ale učaroval rozhlas. V brněnském vysílání deset let moderovala pořad nazvaný Babské rady....

16. října 2025

Nevypadat jako květináč. Při volbě šperků zohledněte svou fyziologii, radí šperkařka

Premium

Líbí se vám originální prsten nebo nevšední náušnice a říkáte si, jak vlastně vznikají? Do svého ateliéru nás nechala nahlédnout umělecká šperkařka a výtvarnice Jessika Hoffmeister, která pochází...

16. října 2025

Slavné ženy, které začínaly jako královny krásy a dnes vládnou showbyznysu

Dnes tyto slavné dámy známe jako herečky, zpěvačky či moderátorky. V minulosti se proslavily nejprve díky své vzhledu. Některé soutěže krásy vyhrály, jiným unikla výhra jen o fous. V každém případě...

16. října 2025  11:14

Zrzavá, nebo blond? Kardashianová představila tanga s ochlupením

Podnikatelka Kim Kardashianová v minulosti módní svět mnohokrát šokovala nejen svými outfity, ale i kousky oblečení, které sama navrhla. Nedávno to byla podprsenka s bradavkami a nyní ukazuje...

16. října 2025  7:33

Jak získat obří charisma? Dívejte se do očí a snižte hlas

Někdo ho má na rozdávání, další jím zrovna nepřekypuje. Krása je na první dobrou důležitá, charisma ale hraje prim. Chtěla byste oslnit? Být opravdu vnímána jako ta záhadná a okouzlující žena? máme...

16. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.