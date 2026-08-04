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Vévodkyně Meghan slaví 45. Z usedlé šlechtičny je stylová podnikatelka

Karolína Snellgrove
Na britském královském dvoře se Meghan jen mihla, avšak stále vystupuje jako vévodkyně ze Sussexu. Její životní styl titulu příliš neodpovídá. Meghan si zcela očividně užívá nezávislého života, má vlastní lifestylový seriál a prodává, mimo jiné, džemy. A především: nosí šaty, které by u dvora neměly šanci.

Kromě prince si Meghan před šesti lety z Británie po velkolepém „Megxitu“ mnoho neodnesla. Ve Frogmore Cottage, své někdejší oficiální rezidenci, zjevně nechala i celý šatník.

Proslulá milovnice módy britskému stylu odívání na chuť nepřišla. Klobouky jí sice slušely, ale působila v nich tak nějak nepatřičně. Stejně tak i v lehce staropanenských, důstojných a decentních šatech. Nebyla to zkrátka ona.

Královna tichého luxusu

Je obecně známo, že čím je člověk starší, tím hůř se přizpůsobuje. Jak jsme si mohli myslet, že tehdy pětatřicetiletá, životem již značně protřelá, rozvedená Američanka, nadto herečka, by se mohla přizpůsobit upjatému prostředí britského královského dvora? Zpětně je jasné, že ti, kteří předpokládali, že bude Meghan svěžím vánkem v nejslavnější rodině světa, byli poněkud naivní. Vše vyvrcholilo v březnu 2020 přesídlením Meghan, Harryho a jejich syna Archieho do Kalifornie, kde k nim následujícího roku přibyla ještě dcera Lilibet.

Karolína Snellgrove

Očima módní redaktorky OnaDnes.cz Karolíny Snellgrove

Mnozí fanoušci královské rodiny byli „útěkem“ zdrcení, jiní dodnes nemůžou Meghan přijít na jméno. Její popularita ve Velké Británii stále klesá, podle nejnovějších průzkumů vévodkyni ze Sussexu fandí pouhých 18 % respondentů, zatímco 61 % ji nemá rádo.

Musím se k něčemu přiznat. Zcela sobecky jsem vlastně ráda, že zkrocení „zlé“ americké ženy dopadlo fiaskem. Svět by byl totiž ochuzen o řadu naprosto dokonalých modelů.

Její švagrová, princezna Kate nám dále uděluje lekce dokonale ušitých, dobře padnoucích, křivky objímajících a především velmi barevných modelů.

Meghan je jiná. Její oblečení je dokonale nedokonalé. Je často oversize, někdy trošku zmačkané (typický rys přírodních materiálů), samo o sobě vlastně docela nudné. Přesto si troufám říct, že vévodkyně v exilu je v současnosti jednou z nejlépe oblékaných celebrit na světě.

Strpení, hned to objasním. Styl vévodkyně Meghan je přímo učebnicovým příkladem nadčasové elegance. Trendy zjevně příliš nesleduje, horké módní výstřelky u ní nenajdeme, na vzory si nepotrpí. Její šatník je složen z hladkých, jednoduchých kousků v základních barvách.

Lidská práva už nefrčí. Vévodkyně Meghan se vidí jako módní influencerka

Jinými slovy řečeno, Meghan se sice nikdy nestane britskou královnou (čehož podle zlých jazyků lituje), je ovšem královnou tichého luxusu. Její šatník je velmi nadčasový. Vsadím se, že až jednou pohlédneme na fotografie Meghan nyní a za deset let, odlišíme je pouze podle pár vrásek na pečlivě pěstěné tváři. A co za deset – možná i za dvacet či třicet. Takovou moc má nadčasový způsob oblékání.

Meghanin módní rukopis vychází z preppy stylu, který je starý už přes sto let. Kousky, které jsou pro tento styl typické, se za tu dobu prakticky nezměnily. Patří mezi ně bílé kalhoty, proužkovaná trička, polokošile, tvíd či buklé, rovně střižená saka a svetry s výstřihem do V. Obvykle mají základní barvy bílou, černou, námořnickou či velbloudí, a díky tomu se mezi sebou dají skvěle kombinovat. Nejvýmluvnější přehlídkou preppy stylu je mimochodem tenisový turnaj ve Wimbledonu, kde je neoficiálním dresscodem.

Kdyby se každý oblékal jako Meghan, nastal by ráj na zemi. Neexistovala by žádná fast fashion a všichni by byli neuvěřitelně styloví. Ale byla by to na druhou stranu asi nuda, uznávám.

Meghan hněte těsto ve špercích za miliony. Její kulinářská show je spíš o módě

Vévodkyně skoro lidová

Můžeme jen tušit, že téměř všechno, co Meghan nosí, je velmi luxusní, drahé, ušité z ušlechtilých látek. O tom ostatně originální preppy styl je. Původně jej oblékali majetní britští sportovci a jimi inspirovaní američtí studenti.

Slovo téměř jsem napsala kurzívou záměrně. Sem tam se Meghan nechá vidět i v kousku z řetězce. Snad aspoň tento zvyk si odnesla z Británie? Je dobře známo, že honosné oděvy prokládá „obyčejnými“ i princezna Kate.

Tak kupříkladu při letošní dvoudenní návštěvě Jordánska vynesla Meghan hned několik kousků od Zary, mezi nimiž dominantní místo zastával oversize kabát šedohnědé barvy. S lehkostí sobě vlastní ho zkombinovala s lodičkami Chanel. Na Invictus Games, sportovních hrách pro válečné veterány, které založil její manžel, nosí Zaru často. Oblíbila si také obdobně lidovou značku J. Crew.

To samé ovšem neplatí pro šperky. Před nějakým časem jsem psala o tom, že „Meghan hněte těsto ve špercích za miliony“. Ve své lifestylové show S láskou, Meghan se skutečně doslova blýskla širokou paletou drahých klenotů, některé z nich zdědila po své tchyni, princezně Dianě. Třeba zlaté hodinky od Cartiera. Ten je její oblíbenou značkou, vedle podobně prestižního (a jen ztěžka dosažitelného Tiffanyho).

Meghan Markle
Harry a Meghan na návštěvě Jordánska v únoru 2026. Meghan se opět spolehla na svůj oblíbený tichý luxus.
V Jordánsku si Meghan zahrála fotbal v outfitu od Zary.
I tento stylový oversize kabát měl štítek Zara.
Na přehlídku Balenciagy v Paříži dorazila i Meghan, vévodkyně ze Sussexu.
130 fotografií

Kouzlo pseudokrálovských cest

Je zajímavé sledovat, jak se Meghan Markle v průběhu oněch let, kdy se pohybuje v hledáčku veřejnosti, proměnila. Z vycházející herecké hvězdy v titěrných šatečkách, přes pokusy o usedlou britskou šlechtičnu až po stylovou kalifornskou podnikatelku. Obvykle bych na tomto místě napsala něco jako: „Uvidíme, jak se bude její styl měnit v následujících letech.“ S největší pravděpodobností se však měnit nebude. Proč by to také Meghan dělala? Vyvinula si svůj vlastní, nadčasový rukopis, který – a to je jeho největší výhoda – sluší ženám v každém věku.

S tím, jak teploty přestávají být v létě únosné, přijde vhod i jeho další specifikum: zakládá si na přírodních materiálech. Neprodyšnost polyesteru a jiných umělých vláken nás možná naučí přesedlat na lehkou bavlnu, len a hedvábí. Pro inspiraci se stačí podívat na Meghan a její outfity na nedávných cestách po Nigérii či Kolumbii.

Dědictví po tchyni i tamní módu. Co vynesla vévodkyně Meghan v Nigérii

Kritici vévodského páru těmto cestám přezdívají „pseudokrálovské tour“. Svým programem totiž připomínají cesty, které měli M+H v popisu práce jako plnohodnotní členové královské rodiny. Návštěva nemocnice, hrátky s místními dětmi, muzeum, charitativní sportovní zápas… Rozdíl je v drobnostech. Třeba v hlubších výstřizích, které si Meghan dovolí nosit, v kratších šatech, odhalených ramenou, vysokých rozparcích a také všelijakých průstřizích, za které by ji britská média roztrhala (což se děje i tak, jen teď už si s tím Meghan nemusí lámat hlavu).

My Češi jsme z nějakého důvodu fascinovaní britskou královskou rodinou. Je proto dost pravděpodobné, že i vy máte na vévodkyni ze Sussexu osobní názor. Já ho mám určitě. Ale ať už si o ní myslíme cokoliv, nechme ji užívat si svobodu a inspirujme se.

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