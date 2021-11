Mladistvou pleť zajistí vitaminový koktejl. C na dobré ráno, A na dobrou noc

Co ještě pomáhá udržet pleť mladou? Pečujte o svou pleť správně – chraňte ji před sluncem, hydratujte ji a používejte vhodný opalovací krém.

Spěte na zádech – takový spánek je nejzdravější a netvoří na pleti tolik vrásek.

Jezte více lososa – spolu s ostatními rybami je skvělým zdrojem bílkovin a omega-3 mastných kyselin.

Nemžourejte, pořiďte si brýle na čtení – jakýkoli často opakovaný výraz na tváři namáhá obličejové svaly a vytváří pod povrchem pokožky drážky, z nichž se pak tvoří trvalé vrásky. Skvěle vám poslouží sluneční brýle, které chrání oči i jemnou pokožku okolo nich před poškozením od slunce.

Nepřehánějte to s mytím obličeje – voda z vodovodu zbavuje pokožku přirozeného mazu, který chrání pleť před vráskami. Použijte raději speciální hydratační mýdlo nebo čisticí přípravky na pleť.

Vyměňte kávu za blahodárné kakao – to má vysoký obsah antioxidantů epikatechinu a katechinu, jež chrání pokožku před poškozením od slunce. Zjemňují ji, zlepšují průtok krve v ní a udržují v ní vlhkost.

Nekuřte.