Ačkoli oslavy MDŽ v socialistickém Československu bývaly především propagandistickým nástrojem režimu, pro mnoho žen byly příležitostí hodit se do gala a zajít ke kadeřnici. A to i v případě, že se nechystaly za prezidentem (na snímku vlevo předsedkyně Československého svazu žen Marie Kabrhelová u generálního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka). Jak se Čechoslovačky oblékaly v dobách, kdy nabídka obchodů s konfekcí a obuví nebyla nijak valná? A v čem dělali dojem pánové?
Za normalizace byl svátek žen politickou záležitostí. Na snímku z 5. března 1981 generální tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák přijímá ve Španělském sále Pražského hradu u příležitosti MDŽ delegaci československých žen. Pro dámy to byla příležitost vynést elegantní šaty.
Mnohem méně okázalé bývaly oslavy Mezinárodního dne žen na krajské a okresní úrovni. I zde si však ženy daly na svém vzhledu záležet. Kladno, 8. března 1976
Co se u nás také nosilo za socialismu? V rozvolněných šedesátých letech se na českou módní scénu propracovaly i některé trendy ze Západu. Na snímku modely z lakovaného vinylu.
Popelínové šaty s výraznými pruhy a sníženým pasem a barevné slamáky – hit léta 1962 z nabídky Domu módy
Minisukně v pastelových barvách z druhé poloviny 60. let
Stejně jako černobílé kombinace a geometrické tvary
Papírové šaty Papitex, národní podnik Vigona Svitavy, ČSSR, 1969
Z 60. let se do následující dekády přelil trend pokroku vyjádřeného umělými materiály: krimplenem, chemlonovým úpletem, dederonem, silonem a tesilem.
Módní hity 70. let v československém pojetí. K našincům se však nedostaly. Podnik zahraničního obchodu Centrotex je nechal vytvořit pro zahraniční klientelu.
Výrobní družstvo Vkus se sídlem ve Znojmě bylo založeno na jaře 1949. Na snímku z roku 1969 mistrová a vedoucí oddělení zakázkových prací Ludmila Moravcová konzultuje se zákaznicí střih šatů.
Také tento výrazný model domácího oblečení pro ženy vznikl v roce 1970 v družstvu Vkus.
Móda 70. let vsadila mimo jiné na folklorní motivy. Délka sukní se držela stále vysoko nad koleny.
Dům módy na pražském Václavském náměstí byl celá desetiletí centrem elegance.
V Tuzexu se dalo koupit vysněné západní zboží, ale jen za valuty nebo poukázky zvané bony.
Nabídka v obchodech nebyla nijak úžasná. Kdo neměl bony do Tuzexu nebo příbuzné v zahraničním obchodě, musel si doma něco spíchnout podle střihu z Praktické ženy. Módní látky se daly koupit třeba v Bílé labuti.
Čepice s kšiltem na titulní straně časopisu Žena a móda, rok 1973
Titulní strana časopisu Žena a móda z listopadu 1988
Návod na vlněný svetr, rukavice či čapku hledaly hospodyňky v módních časopisech. Jedním z nich byla populární Praktická žena, na jejíž obálce se v únoru roku 1982 objevila i zpěvačka Petra Janů.
Typické znaky sedmdesátek: trenčkoty, zvonáče a čepice s kšiltem
Výrazné barvy a psychedelické vzory. Některé z aspektů západní módy 70. let pronikly i přes železnou oponu.
První zákazníci v novém obchodním domě Kotva na náměstí Republiky v Praze, který byl slavnostně otevřen 10. února 1975. Záběr z oddělení dámské konfekce
Soudružka učitelka vítá prvňáčky v ZDŠ Brno Žabovřesky. Na sobě má elegantní kostýmek ideální pro slavnostní příležitost.
Začátek 80. let a další soudružka učitelka, tentokrát ve veselých šatech.
Ulicím za normalizace by vládla nuda a šeď, pokud by je nerozsvítily podomácku vyrobené či švadlenami ušité módní výstřelky.
Džínovina byla postupně vzata na milost. Komunističtí funkcionáři pochopili, že zakázané ovoce chutná nejlépe, a proto bylo výhodnější vyjít lidu vstříc. Vznikly tak různé napodobeniny, které se kvalitou nemohly rovnat západnímu materiálu. Pamatujete se na „prekonky“?
Halenka s netopýřími rukávy a geometrickým členěním z roku 1984
Do osmdesátých let se můžete vrátit také díky snímkům z katalogu PRIOR. A začneme prádlem.
S jednodílnými plavkami Modeta byste si u vody neuřízla ostudu ani dnes.
Dámské a pánské plavky z katalogu PRIOR
Jednodílné plavky Nitra Modeta stály v roce 1984 100 Kč.
Dívčí šaty Triola na ramínka
Sportovní móda z dílny firem Pleas, Tatrasvit a Jitex
Dámské šaty s netopýřími rukávy a geometrickými vzory
Dámský syntetický svetr Tatrasvit
Dámský bavlněný svetr s dlouhým rukávem
Dívčí pulovry ve stylu, který se opět vrací do módy
Dívčí letní móda pro horké dny
Teplákové soupravy pro sportovně založené pány
Pánské elegantní svetry
Dívčí bunda a plášť
Dámské halenky a svetřík v nadčasovém provedení
Dámské pláště ze syntetické tkaniny a vlněné paleto
Bavlněné šaty Triola
Asymetrické a ramínkové šaty Triola
Luxusní kousek – dámská čepice z ovce afghánské (vlevo) za 620 Kčs
Dívčí svetříky a pulovr s norským vzorem
Propínací svetříky na knoflíky
Dámské pulovry Jitex s aplikací
Dívčí halenky
Móda do hor
Oblečení na hory
Něco teplejšího pro chladné dny
Elegantní dámské a pánské pláště
Dámské společenské šaty a pánské obleky
Pláště pro pány i dámy pro chladnější dny
Mateřské šaty a elegantní pánské obleky
Dámská blůzka a dámské šaty, oblek pro mladé pány
Dámské šaty a pánské obleky v přírodních odstínech
I v 80. letech letěly proužky a kostičky – nosily se na sukních i šatech.
Ležérní pánské manšestrové sako a dámské letní šaty s jemným vzorem
Dámské šatové zástěry byly praktické a velmi oblíbené.
Pánské pulovry do práce i na volný čas
Značka Tonak byla hlavním prodejcem pokrývek hlavy v katalogu PRIOR. Klobouky se cenově pohybovaly od 80 Kčs.
Oblíbená obuv všech holčiček i dam. Dřeváky se cenově pohybovaly okolo 120 Kčs.
Letní obuv pro muže od 57 Kčs většinou od výrobce Svit
Pánská celoroční obuv už byla o něco dražší, cena se pohybovala od 210 Kčs.
Dámská celoroční obuv v různých barvách
Dámské kabelky se daly sehnat z plastického materiálu od výrobců Kožatex, Gala i Kozak.
