Nadarmo se neříká, že muži a ženy mluví jiným jazykem. Podobně je tomu i s dáváním dárků a ne každý pokus o originální dárek bývá po zásluze pochválen. To se týká i MDŽ, který mnohé svádí, aby ho pojali s humorem.

Jakým dárkům se vyhnout?

5 dárků, kterým se vyhněte obloukem: Neužitečné a nevkusné zbytečnosti Potřeby do domácnosti Dárky s erotickou tematikou Spodní prádlo a oblečení Dárkové poukazy na cvičení, hubnutí a chirurgické zákroky

Ani ikonické povadlé karafiáty nezpůsobí takové faux pas jako některé zdánlivě originální dárky pro ženy. Než kupovat zbytečnou hloupost, na niž bude jen padat prach, je lepší se nejdříve pořádně zamyslet. Aby nepřinesla více škody než užitku. Takže zapomeňte na sošky, těžítka či keramiku, která se nedá nijak prakticky využít. Hrnečky, podložky pod myš a další fotodárky jsou sice roztomilé, ale pouze v případě dobře zvolené fotografie. Sice je vidět, že jste si dali s dárkem trochu práce, ale nelichotivá fotka může všechnu snahu zastínit. Vyvarujte se také plyšovým srdíčkům a podobným nevkusným zbytečnostem či antistresovým pomůckám.

Mohu dávat jako dárek kosmetiku?

Cokoli se točí kolem krásy, je obecně velmi křehká půda. Většina žen má své kosmetické favority a vše ostatní hrozí pádem do kategorie neužitečných dárků, které si přímo říkají o opětovné darování. Běžná užitková kosmetika, jako jsou mýdla a přípravky do koupele, zase zavání zoufalou nenápaditostí. Kosmetiku tedy kupujte pouze po dohodě nebo pokud znáte oblíbenou značku ženy, již chcete potěšit.

Embargo pak platí na přípravky proti vráskám, tmavým kruhům pod očima nebo celulitidě, to prostě hrozí rozchodem. Ani poukazy na kosmetické ošetření či permanentky do fitness centra nedávejte, pokud si nejste jistí, že po nich obdarovaná touží. Jinak může mezi řádky číst, že by se sebou měla něco udělat.

Kuchyňské náčiní ocení jen zapálené kuchařky

Praktické dárky do kuchyně se sice neztratí, ale velký úspěch s nimi také neuděláte. Ve skutečnosti je to dárek pro celou rodinu a některé dámy mohou stereotypní odkaz na plotnu nést opravdu nelibě. Cokoli do domácnosti je past, protože designové doplňky včetně zařízení kuchyně si ženy rády vybírají samy.

Erotické pomůcky a doplňky

Lepší nějaký dárek než žádný rozhodně neplatí v případě dárků s prvoplánově erotickým nebo doslova obscénním nádechem. Vulgárním obrázkům už se dnes opravdu nikdo nezasměje. Podobně tenký led je i tenké erotické spodní prádlo, které je velmi náročné na dokonalou postavu. Nebezpečné je darovat jakékoli spodní prádlo, protože riziko špatné velikosti je příliš vysoké.

Je víno vhodný dárek?

Nikoli! Přestože většina žen sklenku neodmítne, láhev vína jako dárek má jasnou červenou bez ohledu na to, zda je bílé nebo červené. Alkohol je možná dobrá zdvořilostní pozornost na pracovní schůzce nebo na party u někoho, koho vlastně neznáte. Dávat ho ženě se nehodí už vůbec. Vaše partnerka či maminka ocení mnohem více, pokud pozvání na víno doplníte večeří v příjemném prostředí. Sice to bude nákladnější dárek, ale o to větší radost přinese.

Nejlepší dárky pro ženy nemusí být jenom věci

Pokud přemýšlíte, čím ženu potěšit, je třeba se v první řadě vrátit k počátkům tohoto celosvětového svátku. Mezinárodní den žen, připadající na 8. března, je především odkazem těžkého boje za ženská práva. A právě rovnoprávnost je ten největší dárek, který si ženská populace kdy dala, a ten žádná bonboniéra nepřebije.

V duchu rovnosti by ani nebylo fér očekávat, že je povinností muže, aby v tento den ženu zahrnoval dárky. Vzájemná úcta mezi partnery a lidmi obecně by se neměla vázat na konkrétní datum.

Co dát ženě k MDŽ?

Tipy na dárky, kterými nic nezkazíte: Květiny Sladké nebo slané pochutiny Oblíbená značka parfému Dobře zvolené knihy Procházka ve dvou a společně strávený čas

Pokud byste přece jen rádi věnovali malou pozornost své partnerce, mamince, sestře, kamarádce či kolegyni, nemusí mít nutně podobu malého diamantu. Nápadů na hezký a vkusný dárek k MDŽ je opravdu hodně. Může to být osobní dárek i gesto, kterým chceme druhému udělat radost. Ani plyšová hračka nebo přívěsek na klíče nemusí být úplná prohra, pokud má hlubší smysl, nápad nebo vtip.

Čokoláda, svíčky, knihy i stírací losy

Sladkostem a dobrotám se meze nekladou, protože život sám je hořký až dost… Čím nápaditější dárkové balení, tím lépe. Mezi dárky, které sice nehýří originalitou, ale obvykle neurážejí, patří také květiny, svíčky, případně knihy oblíbených autorů. Zejména pokud si s jejich výběrem dáte trochu práci a není na první pohled vidět, že jste je koupili v samoobsluze cestou z práce.

Trend stíracích losů je stále oblíbenější, přesto má rovněž mírně neosobní přídech. Losy připomínají čokoládová vajíčka s překvapením, jen mají tu nevýhodu, že benefit může být naprosto nulový a nezbude vám ani ta čokoláda, kterou byste spláchli hořkost. Staré rčení o neštěstí ve hře, ale štěstí v lásce je chabou náhradou.

Jak darovat květiny netradičně?

Kytice sice mnozí pokládají za neoriginální, ve skutečnosti však jde o jediný osvědčený dárek, který je současně intimní, galantní a vhodný za všech okolností, ať už jde o citový, přátelský nebo čistě pracovní vztah. Zejména když se květiny rozhodnete doplnit neočekávaným gestem, jakým je například doručení květin do práce. Pokud ovšem není adresátka alergická a její slzy by pak nebyly způsobené dojetím.