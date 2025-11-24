Maxi kabáty slaví návrat. Mladé ženy volí kůži i výrazné kožešiny

Zuzana Stiboříková
  4:00
Hlavním trendem zimy 2025/2026 jsou dlouhé kožené kabáty a bundy s kožešinou. Výhodou v módě pro mladé je dnes hlavně volnost. Můžeme si vybrat, kým chceme být, a podle toho se i oblékat.
Móda oblečení

Móda oblečení | foto: Shutterstock

Kabát, cena 2999 Kč
Kabát, cena 1950 Kč
Kabát, cena 1899 Kč
Prošívaný kabát Jocelyn. Cena 1869 Kč
17 fotografií

Řekni to bundou!

Kabáty a bundy jsou v zimě klíčovým prvkem šatníku, zejména proto, že jsou venku mnohem viditelnější než ostatní oblečení. Řídit se však nejžhavějšími trendy je ošidné, protože ty se pravidelně mění. Navíc vrchní části oděvu obvykle stojí i na vršku cenové pyramidy, a proto je dobré zainvestovat do univerzálního a trvalého kousku, který vám bude sloužit i více sezon. To je ekologičtější přístup než skrz na skrz umělá „eko kůže“ na plastových řetězcových bundičkách.

V interiérovém designu i módě se postupně upouští od čistě stylistických měřítek k osobitosti a hlubšímu sdělení, od nečekaných barevných kreací až po průřez historickou módou. Tím nemyslíme jenom gotik, romanticky stylizovaný vintage styl či old money vyšší třídy, ale i pravé retro kousky po maminkách a babičkách, které získávají nový život. Při výběru je pak nejdůležitější nálada, kterou oblečení navozuje nám a vysílá ostatním.

Texturované materiály jsou poslední roky velký hit. Kabáty a bundy v „teddy“ vzhledu odkazují ke klasické eleganci kožichů, ale jsou vyráběny z vlny nebo umělých vláken.

Funkčnost a styl

V zimním období má náš organismus dost práce sám se sebou, a tak by hlavním měřítkem vnějšího oblečení měla být ochrana před chladem a pohodlí. Cenově výhodné řetězce sice nabízejí spoustu fancy kousků, které vypadají perfektně na figurínách s proporcemi předpubertálních chlapců, ale na živém mase a čerstvém vzduchu už wow-efekt ztrácejí. Pokud péřovka, bomber nebo pilotka sahá pouze do pasu, berme ji spíš jako přechodovou záležitost a sugestivní doplněk na večírek. Do tuhé zimy opravdu nepatří!

Vrstvení je sice jednou z variant, jak se zahřát, ale „cibulový efekt“ nechme raději outdooru a zaměřme se na elegantní městský styl, který by měl splňovat kritéria funkčnosti i elegance a zahřát zevnitř i zvnějšku.

Nejvíc sexy je tajemství

Dobrým příkladem kombinace funkce a stylu jsou péřové bundy. Ačkoli byly kdysi vyhrazené pro lyžaře, pomalu se propracovaly do streetwearu i k elegantnějším variantám, které jsou navíc mnohem lehčí než kabáty. Do oversized „puffer“ bundy se můžete zachumlat a přitom je pod ní i dost místa na silnější svetr nebo sako. Volnější střih působí svobodněji a sebevědoměji, než pokud na křivky zbytečně upozorňuje. Péřovky s horizontálním prošíváním mají tendenci vytvářet neslušivé faldy, a proto je mnohem nápaditější prošívání v geometrických tvarech.

Světlé barvy dodají vzhledu jemnost a mladistvost.

Vintage kouzlo kabátů a bund z kůže a kožešin

K zimě patří neodmyslitelně vlna, pokud je však tento rok něco opravdu v kurzu, pak je to kůže, koženka i semiš, velmi populární hlavně na bundách, ale také u kalhot, kabelek a samozřejmě bot. Naštěstí se vyrábí řada kvalitních alternativ, které mají nejen vzhled kůže, ale i dobré termoizolační vlastnosti (ačkoli plnou funkci kůže zřejmě nic nenahradí).

Aktuálně jsou největším hitem dlouhé kožené a semišové kabáty. Zatímco černé jsou sázkou na jistotu, letošní barevná paleta se posouvá k hnědé a vínové. Ve svých kolekcích na zimu 2025/2026 je představily nejen luxusní značky Saint Laurent či Burberry, ale také cenově dostupnější Coach a Marks and Spencer, pro mladší zákazníky pak třeba Bershka.

Koženkový kabát vás zahřeje i v krutých mrazech. Plyšová vložka zaručí tepelný...

Zajímavé a výrazné, ale poměrně nákladné jsou kabáty z ovčí a velbloudí kůže. Zvolit můžete i zjednodušenou verzi pouze s beránkem na límci a manžetách.

Koženým kabátům dále šlapou na boty „pilotky“, inspirované bundami pilotů, případně „Teddy bundy“, které jsou v dokonalé shodě se současným nadšením pro texturované materiály. Zachumlat se do nich nabízí dokonalý multismyslový zážitek.

K sezoně vánočních večírků a plesů patří efektní kožešiny, které působí vznešeně a slavnostně.

Rok 2025 jede ve znamení kůže a kožešin, ať už pravých, nebo imitace

Kožené kabáty se nyní hřejí na výsluní! Jsou elegantní, šik a mladistvé. Nosí...
Dříve se považoval kožich nebo kožešinový límec na kabátě za známku luxusu....
Kožešinový límec povýší i sebejednodušší bundu. Tato se navíc pyšní ještě...
Obrovské plyšové kožichy se hřejí na módním výsluní. Zahřejí a vypadají ohromně...

Díky moderním technologiím vzniká uměle hodně zajímavých kreací. Dlouhé kožené kabáty či imitaci kožešiny zařadily do své kolekce i řetězce jako H&M nebo Reserved.

Zimní trendy 2025/2026

K aktuálně nejvýraznějším trendům patří kabáty, které zvýrazňují siluetu nebo opticky prodlužují postavu. Mnohdy i nenápadné detaily ovlivní celkový dojem. Úzký pas například podpoří široká kapuce nebo u kabátů tvarovaná ramena.

  • Dlouhé „maxi“ kabáty

Dlouhý černý kabát je sázka na jistotu, která z módy snad nikdy nevyjde. Módní bible Vogue pro letošek doporučuje kabáty ve velbloudí barvě či s motivem leopardí srsti. Výrazně barevné či vzorované kabáty (např. kostkované) se dobře kombinují hlavně s černou barvou, ale jinak nejsou příliš univerzální.

  • Definovaný pas

Pásek tvaruje postavu, pokud je umístěný ve správné výši. U plnější postavy s bujným dekoltem se mnohdy neslušivě zařezává až pod prsy a v tomto případě je lepší zvolit např. variantu áčkového střihu, která sofistikovaně zdůrazňuje dolní polovinu těla, a tím opticky tvaruje siluetu.

  • 2 v 1

Mezi stále oblíbené hybridní kousky patří kabáty s odnímatelnou prošívanou vsadkou.

  • Zavinovací kabáty

Přepásané kabáty, které nemají striktně definované zapínání, se skvěle přizpůsobují postavě.

Investice do vlny s označením manteco je sice vyšší, nekoupíte ale zajíce v...
A co takhle něco originálního? Tento kousek spojuje klasický kabátový střih s...

Novinky roku 2025:

Ačkoli milovníci minimalismu spíše ocení kabáty bez límce, Victoria Beckham, Stella McCartney či značka Chloé zařadily do svých letošních kolekcí také bundy a kabáty s futuristickými trychtýřovitými límci. Ty přirozeně zvedají ramena a opticky protahují trup a přejaly je do svých kolekcí i další značky.

Další novinkou letošního roku jsou tzv. „scarf coates“, tedy kabáty s integrovanou šálou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Co jsme jedli a pili za socialismu?

Ilustrační snímek

Pamatujete si na doby Československa, nebo je znáte jen z vyprávění? Pojďte si teď spolu s námi zavzpomínat na to, co jsme tehdy jedli a pili, kam jsme si chodili pro sladké i slané speciality a jak...

Eiza Gonzalezová ukazuje světu dokonalost bez příkras

Eiza Gonzalezová je velmi svůdná žena.

Mexická herečka a zpěvačka Eiza Gonzalezová má spoustu obdivovatelů a na Instagramu má přes osm milionů sledujících. Její dokonalá krása nedotčená plastickými operacemi nenechá jen tak někoho v...

České krásky z filmů. Jaké byly, když hrály před desítkami let?

Tyto krásky zářily v českých filmech před desítkami let.

V mládí doslova zářily na filmových plátnech a oslňovaly diváky svou krásou. Řeč je o herečkách, které se v Česku proslavily a mnohdy jim jejich sláva vydržela další desítky let. Podívejte se do naší...

Sklápěčka, igráček i kovová stavebnice. S čím jsme si hráli za socialismu

Kdo neměl ikonickou sklápěčku Tatra doma, mohl si s ní pohrát aspoň ve školce.

Kdo z čtenářů a čtenářek prožil dětství v dobách budování socialismu, určitě nezapomněl na ikonické hračky, se kterými trávil čas doma či v mateřské školce. Oblíbené sklápěčky Tatra byly velkým...

Slavní, kteří absolutně propadli scientologii

Slavní propadli scientologii. A nejvíc je jim věrný herec Tom Cruise.

Scientologická církev je stále považována mnoha lidmi za kontroverzní. To si o ní však nemyslí slavné hvězdy, které se k ní rády přidaly. Některým jejich věrnost nevydržela, jiní jako například Tom...

Maxi kabáty slaví návrat. Mladé ženy volí kůži i výrazné kožešiny

Móda oblečení

Hlavním trendem zimy 2025/2026 jsou dlouhé kožené kabáty a bundy s kožešinou. Výhodou v módě pro mladé je dnes hlavně volnost. Můžeme si vybrat, kým chceme být, a podle toho se i oblékat.

24. listopadu 2025

Tejpingem ke kráse: pásky uvolní napjaté svaly obličeje

Beauty tejpování obličeje

Vypnutá a hladká pleť bez plastické operace? S tejpy je to možné. A co se za tímto anti-aging trendem skrývá?

24. listopadu 2025

Módní a kosmetické trable: nepovedené detaily kazí dojem

ČERNÉ S MALÝM PODPATKEM, www.deichmann.com, 1299 Kč

Ať už jde o nepadnoucí hadříky nebo různé potíže se zkrášlovacími přípravky, věřte, že nic není ztraceno, na každý problém se najde řešení!

24. listopadu 2025

Příběh Věry: Letos budu na Vánoce poprvé sama, jsem z toho špatná

Ilustrační snímek

Vždycky jsem měla hrozně ráda svátky, Vánoce pak ze všech nejvíc. Miluji všechny ty rituály s tím spojené – vůně, dekorace, pečení cukroví, pohádky v televizi… Dokud ještě žil manžel a děti byly...

24. listopadu 2025

Týdenní horoskop: co čeká vaše znamení v posledním listopadovém týdnu?

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

24. listopadu 2025

Píšu o tom, co zajímá mě, ne podle očekávání druhých, říká Mornštajnová

Premium
Jedna z nejčtenějších českých autorek Alena Mornštajnová je na literárním trhu...

Jedna z nejčtenějších českých autorek Alena Mornštajnová je na literárním trhu už dvanáct let, osmá kniha, na které teď pracuje, se jí však píše stejně dobře jako ty předešlé. Nápady ji jen tak...

24. listopadu 2025

Co opravdu funguje proti nachlazení. Rady, jak zastavit nemoc v začátku

Ilustrační snímek

Na podzim lidé častěji onemocní. Tělo se hůř brání virům, imunita slábne a nemoc se šíří rychleji. Často ale máte příležitost zastavit ji dřív, než naplno propukne. Poradíme vám, jak na to.

24. listopadu 2025

Smažené sýrové kuličky se šunkou

Smažené sýrové kuličky se šunkou
Recept

Střední

45 min

S touto večeří sklidíte doma velký úspěch.

Honba za dokonalostí ženu stála spoustu peněz a málem i život

Žena toužila po dokonalém vzhledu, který na sociálních sítích prezentuje...

V přepočtu přes dvanáct milionů korun dala Jelena Robinsonová za plastiky, aby dosáhla dokonalé tváře, která podle ní zanikla kvůli první nepovedené plastice obličeje. Touha po symetrickém obličeji...

23. listopadu 2025  11:06

Na podzim se hubne snáz. U diet ale zapomeňte na extrémy

ilustrační snímek

Mluvíme o něm celý rok. Plánujeme shodit přebytečné kilogramy a stále dokola se ptáme, kde je nejlepší začít. Podle odborníků je podzim nejvhodnějším obdobím. Proč?

23. listopadu 2025

Voňavé oleje si vyrobíte i doma. Stačí jen nasávat jejich účinky

Nyní je čas levandule, využijte toho. Připravte si nejen květinovou vodu, ale i...

Vůně v nás probouzejí pocit štěstí. Například éterické oleje dokážou během pár vteřin zlepšit náladu i zdraví. A nemusíte je zdlouhavě shánět, zvládnete si je vyrobit i doma.

23. listopadu 2025

Australští hasiči jsou opět tu. Nechybí odhalená hruď a zvířátka

Sexy hasiči jsou opět tady v celé své krásce a nechybí roztomilá zvířátka všeho...

Jako již tradičně australští hasiči odhalili nový kalendář, který vznikl za účelem získat co nejvíce peněz pro charitativní účely. Opět nechybí odhalená svalnatá těla, roztomilá zvířata a úsměvy...

23. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.