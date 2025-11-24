Řekni to bundou!
Kabáty a bundy jsou v zimě klíčovým prvkem šatníku, zejména proto, že jsou venku mnohem viditelnější než ostatní oblečení. Řídit se však nejžhavějšími trendy je ošidné, protože ty se pravidelně mění. Navíc vrchní části oděvu obvykle stojí i na vršku cenové pyramidy, a proto je dobré zainvestovat do univerzálního a trvalého kousku, který vám bude sloužit i více sezon. To je ekologičtější přístup než skrz na skrz umělá „eko kůže“ na plastových řetězcových bundičkách.
V interiérovém designu i módě se postupně upouští od čistě stylistických měřítek k osobitosti a hlubšímu sdělení, od nečekaných barevných kreací až po průřez historickou módou. Tím nemyslíme jenom gotik, romanticky stylizovaný vintage styl či old money vyšší třídy, ale i pravé retro kousky po maminkách a babičkách, které získávají nový život. Při výběru je pak nejdůležitější nálada, kterou oblečení navozuje nám a vysílá ostatním.
Funkčnost a styl
V zimním období má náš organismus dost práce sám se sebou, a tak by hlavním měřítkem vnějšího oblečení měla být ochrana před chladem a pohodlí. Cenově výhodné řetězce sice nabízejí spoustu fancy kousků, které vypadají perfektně na figurínách s proporcemi předpubertálních chlapců, ale na živém mase a čerstvém vzduchu už wow-efekt ztrácejí. Pokud péřovka, bomber nebo pilotka sahá pouze do pasu, berme ji spíš jako přechodovou záležitost a sugestivní doplněk na večírek. Do tuhé zimy opravdu nepatří!
Vrstvení je sice jednou z variant, jak se zahřát, ale „cibulový efekt“ nechme raději outdooru a zaměřme se na elegantní městský styl, který by měl splňovat kritéria funkčnosti i elegance a zahřát zevnitř i zvnějšku.
Nejvíc sexy je tajemství
Dobrým příkladem kombinace funkce a stylu jsou péřové bundy. Ačkoli byly kdysi vyhrazené pro lyžaře, pomalu se propracovaly do streetwearu i k elegantnějším variantám, které jsou navíc mnohem lehčí než kabáty. Do oversized „puffer“ bundy se můžete zachumlat a přitom je pod ní i dost místa na silnější svetr nebo sako. Volnější střih působí svobodněji a sebevědoměji, než pokud na křivky zbytečně upozorňuje. Péřovky s horizontálním prošíváním mají tendenci vytvářet neslušivé faldy, a proto je mnohem nápaditější prošívání v geometrických tvarech.
Vintage kouzlo kabátů a bund z kůže a kožešin
K zimě patří neodmyslitelně vlna, pokud je však tento rok něco opravdu v kurzu, pak je to kůže, koženka i semiš, velmi populární hlavně na bundách, ale také u kalhot, kabelek a samozřejmě bot. Naštěstí se vyrábí řada kvalitních alternativ, které mají nejen vzhled kůže, ale i dobré termoizolační vlastnosti (ačkoli plnou funkci kůže zřejmě nic nenahradí).
Aktuálně jsou největším hitem dlouhé kožené a semišové kabáty. Zatímco černé jsou sázkou na jistotu, letošní barevná paleta se posouvá k hnědé a vínové. Ve svých kolekcích na zimu 2025/2026 je představily nejen luxusní značky Saint Laurent či Burberry, ale také cenově dostupnější Coach a Marks and Spencer, pro mladší zákazníky pak třeba Bershka.
Zajímavé a výrazné, ale poměrně nákladné jsou kabáty z ovčí a velbloudí kůže. Zvolit můžete i zjednodušenou verzi pouze s beránkem na límci a manžetách.
Koženým kabátům dále šlapou na boty „pilotky“, inspirované bundami pilotů, případně „Teddy bundy“, které jsou v dokonalé shodě se současným nadšením pro texturované materiály. Zachumlat se do nich nabízí dokonalý multismyslový zážitek.
K sezoně vánočních večírků a plesů patří efektní kožešiny, které působí vznešeně a slavnostně.
Díky moderním technologiím vzniká uměle hodně zajímavých kreací. Dlouhé kožené kabáty či imitaci kožešiny zařadily do své kolekce i řetězce jako H&M nebo Reserved.
Zimní trendy 2025/2026
K aktuálně nejvýraznějším trendům patří kabáty, které zvýrazňují siluetu nebo opticky prodlužují postavu. Mnohdy i nenápadné detaily ovlivní celkový dojem. Úzký pas například podpoří široká kapuce nebo u kabátů tvarovaná ramena.
- Dlouhé „maxi“ kabáty
Dlouhý černý kabát je sázka na jistotu, která z módy snad nikdy nevyjde. Módní bible Vogue pro letošek doporučuje kabáty ve velbloudí barvě či s motivem leopardí srsti. Výrazně barevné či vzorované kabáty (např. kostkované) se dobře kombinují hlavně s černou barvou, ale jinak nejsou příliš univerzální.
- Definovaný pas
Pásek tvaruje postavu, pokud je umístěný ve správné výši. U plnější postavy s bujným dekoltem se mnohdy neslušivě zařezává až pod prsy a v tomto případě je lepší zvolit např. variantu áčkového střihu, která sofistikovaně zdůrazňuje dolní polovinu těla, a tím opticky tvaruje siluetu.
- 2 v 1
Mezi stále oblíbené hybridní kousky patří kabáty s odnímatelnou prošívanou vsadkou.
- Zavinovací kabáty
Přepásané kabáty, které nemají striktně definované zapínání, se skvěle přizpůsobují postavě.
Novinky roku 2025:
Ačkoli milovníci minimalismu spíše ocení kabáty bez límce, Victoria Beckham, Stella McCartney či značka Chloé zařadily do svých letošních kolekcí také bundy a kabáty s futuristickými trychtýřovitými límci. Ty přirozeně zvedají ramena a opticky protahují trup a přejaly je do svých kolekcí i další značky.
Další novinkou letošního roku jsou tzv. „scarf coates“, tedy kabáty s integrovanou šálou.