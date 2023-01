Devítinásobné matce lidé nevěří, že má za sebou tolik těhotenství

Kera s manželem bydlí v Las Vegas a má devět dětí. Nejstaršímu je jednadvacet let a nejmladšímu deset let. Jedno dítě potratila, jinak by dnes byla již desetinásobnou matkou. Dalšího potomka ale neplánuje, protože ji vyděsil průběh posledního těhotenství.

„Mám úžasného lékaře, který se o mě opravdu skvěle staral během každého těhotenství. A já jsem si tento požehnaný stav opravdu užívala, ačkoli to nebylo vždy lehké. Po každém těhotenství jsem byla velmi oslabená a náchylná k nemocem. Další těhotenství mi tak ani nebylo doporučeno. Navíc mám nyní nějaké srůsty a otěhotněla bych zřejmě jen zázrakem,“ uvedla žena v rozhovoru pro Dailystar.

Sama říká, že nechápe, jak je možné vypadat tak mladistvě, když má za sebou deset těhotenství a starost o devět dětí. Během posledního těhotenství stále zvracela a musela být několikrát hospitalizována, protože se zhroutila.

„Když doprovázím děti do školy, ostatní děti si myslí, že jsem nová spolužačka. Je to zábavné. Nyní se soustředím na své zdraví. Cvičím a dávám se do pořádku. Hodně jsem přibrala kvůli hormonální antikoncepci a kila se mi teď těžko shazují,“ dodala.