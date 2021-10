Mastná pleť není jen známkou problematické pokožky. Možná za ni můžete vy

Séra, krémy, pleťové masky, čisticí emulze, odličovače, tonika... sortiment péče o pleť je vskutku rozsáhlý. Na jednu stranu je dobře, že dnes máme tolik možností, jak se starat o pokožku, ovšem právě ve výběru vhodných výrobků často chybujeme.

Řídíme se podle reklamy nebo na základě vlastního, mnohdy chybného úsudku či doporučení kamarádek, které jsou s daným produktem nadmíru spokojené. A právě vše výše zmíněné může stát za nesprávnou volbou zkrášlující řady, která naší pokožce spíš ublíží, než pomůže.

To, že krém, olej či pleťová maska sedí všem vašim kamarádkám, ještě neznamená výhru i pro vás.

Proč se pleť mastí?

Také nechápete, co zrovna vaši kůži trápí, když používáte speciální krém proti lesku i speciální make-up a aplikujete vrstvy pudru, aby žádoucí matující efekt vydržel dlouhé hodiny? Je potřeba podívat se víc do hloubky.

„Lesklá pleť nemusí nutně znamenat mastný typ pleti. Lesklost se může objevit u všech typů pleti. Jednoduše řečeno jde o aktuální stav pokožky,“ vysvětluje Lenka Coufalová, specialistka na akné.



„Nejčastější příčinou mastící se pokožky je narušení kožního filmu způsobené nadměrným vysoušením pokožky použitím mýdla, gelů a pěn, které mají u velkého množství značek silně vysušující efekt,“ nastiňuje problematiku lesknoucí pleti odbornice.

„Lesklost ale také může být důsledkem toho, že vynecháte opláchnutí čisticích přípravků, které by na pleti neměly v žádném případě zůstávat,“ radí Lenka Coufalová, která se zabývá nejen profesionálním kosmetickým poradenstvím.

Tip: Pokud používáte micelární vodu, nezapomínejte pleť vždy opláchnout. A to i tehdy, kdy je v příbalovém letáku napsáno, že tak činit nemusíte. Co se týče tonik, záleží na konkrétní značce a typu, zda je tonikum čisticí, nebo hydratační, jaký má mít efekt.

Možná vás už nebaví číst neustále o tom, jak je potřebné umět pleť dokonale odlíčit, vyčistit a vybrat vhodný produkt s ohledem na typ pleti. Pokud však chcete stále vypadat k světu, nevyplácí se tyto skutečnosti podceňovat.

Chybný krok, který bude vidět

Dalším důvodem je nedostatek hydratace a živin v pleti. Za tímto nešvarem stojí vynechávání denního i nočního krému. Ženy totiž velmi často rezignují na použití krému na noc. Berou ho jako zbytečnost a neumí docenit rozdílné složení a účinky denní i noční péče.

To potvrzuje i Lenka Coufalová: „Ženy se domnívají, že by právě při používání nočních krémů měly pleť více lesklou, ale opak je pravdou. Pokud pleti nebudeme dodávat potřebné množství vody a živin, zvýší se produkce mazu a to způsobí lesklost pokožky.“

Pleť není radno ani záměrně nadměrně vysušovat. Určitě neopomíjejte nutné rituály krásy, které by měly probíhat ráno a večer. Základem je nejen dokonalé vyčištění pleti, ale také aplikace sér a krémů.

Používejte hydratační či regenerační produkty. Ty vybírejte dle značky, typu pleti, potřeby vaší pokožky a ročního období. Jiné požadavky má pleť v letních měsících, jiné v počasí zimním. Jestli upřednostňujete gely, najděte si takové, které pleť nevysušují. Poznáte je tak, že nezanechávají pocit stažené a pnoucí kůže.

Tip: Problematické mohou být i silně krycí make-upy či nadměrné množství pudru. Lesklý efekt také může způsobovat dekorativní kosmetika, která pleti „nesedí“.

Jak se říká, všeho moc škodí, u dekorativní kosmetiky to platí dvojnásob!

Rada na závěr

Za mastným filmem na pokožce může stát samozřejmě také jedna z mnoha vnitřních příčin, jako je třeba stravovaní nebo aktuální zdravotní stav. Svou roli hraje i kosmetický trh, který je přesycen nejen produkty, ale i různými informacemi, mnohdy mylnými či protichůdnými.

Pokud tedy ohledně typu své pleti tápete, rozhodně navštivte odborně proškolenou kosmetičku, která vám poradí s péčí i výběrem produktů. Nebojte se zeptat na levnější alternativy v případě, že se vám doporučené přípravky budou zdát příliš drahé.

Neberte tuto investici jako „vyhazování peněz“, jde o vás, vaší krásu a zdraví. Paradoxně i s dražší kosmetikou můžete ušetřit, protože nebudete muset zkoušet stále nové a nové produkty a škodit tak sobě i své peněžence.