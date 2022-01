Dokonalá bez estetických zákroků. Make-up triky pro krásné oči, nos i rty

Hloubku pohledu a jas zajistí světlé oční stíny aplikované na to správné místo.

Oči Kouzla pro svůdný pohled

Z pohledu atraktivity jsou oči společně se rty vůbec nejdůležitější částí ženina obličeje. Právě proto se mnoho z nás snaží právě tyto partie vylepšovat nejen pomocí líčidel.

Možná i vás trápí příliš malé oči, tmavé kruhy pod očima nebo povislá víčka. Nezoufejte, díky snadným make-up trikům lze do obličeje vnést jas i energii.

Oči nemusejí být až extrémně nalíčené, někdy stačí i málo, když víte, co jim sluší…

Základem je používání světlých očních stínů. A to nejen na horní víčka, ale taktéž podél vnitřní linie spodních řas. Neuškodí kombinace matného a třpytivého efektu.

Oční stíny s jemným třpytivými částicemi používejte maximálně do 1/3 horního i dolního víčka směrem zevnitř ven, přechod by měl být do ztracena.

Pro maximální efekt vyzkoušejte bílou tužku na oči, která se aplikuje do vnitřních koutků oka a jako linka na hranu spodního víčka. Díky světlým tónům budou oči působit větší a zářivější.

Malé oči a spadlá horní víčka neřeší klasická linka uvnitř oka na hraně víček. V tomto případě by linka vždy měla být co možná nejtenčí, vedená podél horní linie řas.

U spodního víčka zase zapomeňte na kompletní rámování očí. Spodní část oka vykreslete pouze do vnější 1/3 linie řas, přechod rozmažte ideálně pomocí vatové tyčinky.

Tip: Ochabující víčka rafinovaně zamaskujete tmavším stínem, který se nanáší do záhybu horního víčka, spíše výše, směrem k obočí. Kulatým štětcem určeným na oční stíny jej zapracujte do ztracena směrem vzhůru a k vnitřnímu okraji víčka.

Na korektoru, a to nejen na barvě, ale i textuře, hodně záleží.

Pozor na maskování vrásek a kruhů pod očima. Tradiční korektor v barvě kůže nemusí být správnou volbou. Tmavší místa dokonale potlačí korektor a pudr žlutého odstínu.

Namísto tuhého korektoru vyberte produkt krémovější konzistence a důkladně ho rozetřete. Ne však tahem prstu, kdy jemnou kůži pod očima budete namáhat, ale jemným ťukáním, například pomocí houbičky či štětce. Příliš hutné složení by mohlo „zalézt“ do vrásek a jen je zdůraznit.