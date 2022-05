Opálená pleť je sexy. Zdůrazněte ji líčením ve zlatých a měděných tónech

Slunce je životabudičem ve všech směrech. Má pozitivní vliv dokonce i na naše sebevědomí. Je dokázáno, že člověk s opálenou pokožkou se cítí mnohem lépe, připadá si atraktivnější a dokonce i mnohem víc fit.

Ovšem všeho moc škodí. Sluneční paprsky obsahují UV záření, jež je hlavním spouštěčem rakoviny kůže. Nadměrné opalování je tedy poměrně nebezpečnou záležitostí.

Nemusíte to se sluněním přehánět, i lehký sluneční polibek, který se odrazí na vaší pokožce, dovede zázraky. Navíc není nic snazšího, než bronzovou pokožku ještě více zdůraznit. Zapomeňte však na celodenní pobyt na slunci či samoopalovací nástřiky. Podpořit opálení lze rychleji a především zdravěji. Nepotřebujete k tomu nic víc než pár líčidel ve zlatavých odstínech.

Opálená pokožka je sexy, podtrhněte svou smyslnost vhodným líčením.

Snadno, rychle a s maximálním efektem

Základem jarního a letního líčení by měl být v první řadě bronzer. Ať už v tuhé či tekuté formě, nicméně ten v podobě pudru je ideální volbou pro všechny ženy, bez ohledu na zkušenosti s make-upem.

Právě bronzer je kosmetickým výrobkem, který umí nejlépe podtrhnout stávající opálení a dodat tváři trochu té zdravé barvičky. Kromě toho může nahradit dalších několik líčidel včetně očních stínů.

Někdy stačí opravdu málo, efekt je i tak maximální. Přesně to platí u aplikace očních stínů v jarním a letním čase.

S bronzerem se pracuje velmi snadno. Primárně slouží ke konturování obličeje a zdůraznění lícních kostí, ale lze ho použít v lehké vrstvě i na principu klasického pudru. Nemusíme ho aplikovat jen na obličej, je důležité myslet také na krk a dekolt. Barva bronzeru by měla korespondovat se stávajícím opálením, takže zejména na počátku léta vybírejte spíše světlejší.

Rada: Vyzkoušejte bronzer v matném provedení se třpytkami odrážejícími světlo. Pro celoplošnou podporu pokožky doporučujeme matné provedení, nebudete se tolik lesknout. Pro rozjasnění různých partií obličeje pak poslouží rozjasňovače. I ty se nabízejí ve zlatavých odstínech vhodných pro jarní a letní čas.

Bronzer by měl být základem každé dámské kosmetické taštičky.

Uberte na intenzitě

Během jarního a letního období je vhodné všeobecně ubrat na intenzitě líčení. Sluncem políbená pokožka vypadá sama o sobě skvěle. Nicméně jsou ženy, které bez očních stínů, černých linek a rtěnky nemohou fungovat.

Pokud k nim patříte, zapomeňte na tmavé odstíny dekorativní kosmetiky, které působí tvrdě. Vybírejte šťavnaté barvy zemitých odstínů, rtěnky s třpytivými odlesky, hnědé či metalické tužky na oči.

Aktuálně to rozhodně s líčením nepřehánějte. Zaměřte se na jednu partii tváře. Prim by ale vždy měla hrát krásná a zdravá pleť.

Jakmile pleť získá snědý nádech, zcela postačí aplikovat na oční víčko měděné oční stíny v tenké vrstvě. Ty může nahradit již zmíněný bronzer, ať už v matném či třpytivém provedení, případně rozjasňovač.

Pro hravější look zvolte jako třešničku na dortu oční linku s metalickým finišem. U řas se vyvarujte silných nánosů řasenky. Trend připomínající mrkací panenku je totiž dávno passé.

Pokud se zaměříme na rty, tedy nejsmyslnější část obličeje, zde jsou aktuálně žádoucí rtěnky s teplým podtónem. Velkým hitem je například korálová. Vzdávat se nemusíte ani sytých červených barev. Zejména těch s nádechem do oranžova. Zcela ale postačí, když na rty nanesete čirý nebo lehce tónující balzám.

Velkou službu udělá rozjasňovač s nádechem do zlata. Polštářkem ukazováčku jemně poklepejte přímo do středu rtů a dále do ztracena. Rty tak budou působit větší. Tímto způsobem taktéž podtrhnete čerstvě získané opálení.