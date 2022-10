Umělkyně kouzlí s barvami na obličej, její kreace jsou děsivé

Salmon Maki

Hi babes! For this makeup I wanted to transform myself into one of my favorite types of food, sushi!

I've enjoyed so much the process of this makeup and I didn’t want to take it off!

Hope you like it!

Products:

• @mehronmakeup : Spirit Gum.

• @mehronmakeup : Paradise Paints 30AQ

• @suvabeauty : We Make Rainbow Jealous Palette.

• @suvabeauty : Hydra Liner {Space Panda}

• @nyxcosmetics_es : Shine Loud Lipstick {Stay Stuntin}.

• @beautybaycom : Faux Eyelash {Float}.

: Black Sclera from @pinkyparadisedotcom |code: alice_crue10

