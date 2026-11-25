Obličej proměněný botoxem, lícními implantáty, s nalepenými umělými řasami a napíchanými rty, orámovaný hustou hřívou (pravděpodobně napletených) pečlivě nakulmovaných vlasů a natřený bronzerem se dočkal vlastního pojmenování: Mar-a-Lago obličej či také Maga obličej. Oba výrazy se vztahují k prezidentu USA Donaldu Trumpovi: první k jeho sídlu na Floridě, druhé ke konzervativnímu hnutí Make America Great Again.
Ještě v létě byly nejviditelnějšími Maga tvářemi Kimberly Guilfoyle, bývalá televizní moderátorka stanice Fox News a někdejší snoubenka Donalda Trumpa mladšího, a Kristi Noemová, někdejší guvernérka Jižní Dakoty a bývalá americká ministryně vnitřní bezpečnosti. Jejich image definují především nepřirozeně nafouklé rty.
Na podzim se ale do popředí zájmu dostal nový typ Maga obličeje. A Guilfoyle i Noemová musí blednout závistí. Susan Dellová, manželka miliardáře Michaela Della, zakladatele technologické společnosti Dell, navštívila 7. října 2026 prezidenta Trumpa v Bílém domě. Daleko větší pozornosti než jejich miliardovému příspěvku na dětské spořicí účty se dostalo Susanině obličeji.
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Stejný efekt vyvolala také oficiální fotografie Barbery Thornhillové, nové zvláštní velvyslankyně USA pro boj proti obchodování s lidmi. Tyto dámy vypadají spíš jako humanoidi než živí tvorové. Mají zvláštně vykulené oči, našpulené rty, nesouměrná obočí a na tváři jim hrají podivné grimasy. Ani jedna žádnou plastickou operaci veřejně nepotvrdila. Je ale jasné, že jich musely prodělat hodně. Když si člověk najde jejich starší fotografie, málem by je nepoznal.
Obě dvě bývaly atraktivními, byť možná ne úplně klasicky krásnými ženami. Pravda, Dellové je 62 let a Thornhillové táhne dokonce na osmdesát. Elegantní a atraktivní lze však zůstat v každém věku, třeba s pomocí dobrého krému a slušivého oblečení.
A když už se dotyčná rozhodne vyhledat služby plastického chirurga, rozhodně existují kvalitní kliniky, jejichž zaměstnanci odvádějí dobrou práci. Obě by si jejich péči bezpochyby mohly dovolit. Tak proč jejich tváře vypadají jako upravené zfušovanou řezničinou?
Odpověď zní: protože to dotyčné zkrátka přehnaly. Podstoupily sice stejné zákroky jako majitelky umírněného Maga obličeje, vyhnaly je však do extrému tak, že působí až frankensteinovsky. A to i přesto, že jednotlivé operace mohou být odborně provedené. Celá záležitost je tak i etickým problémem: měli by chirurgové podobným požadavkům vůbec vycházet vstříc?
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Z liberálních kruhů dlouhodobě zaznívá názor, že bychom se u političek neměli zabývat jejich vzhledem, nýbrž tím, co dělají. V tomto případě lze snad udělat výjimku. Maga obličej totiž není jen výrazem individuálního vkusu či bojem proti stárnutí, ale symbolem politické příslušnosti.
A taky šikovným nástrojem propagandy. Je známo, že prezident Trump má rád tradiční feminitu. Vzhled je pro něj důležitý především u žen, které veřejně reprezentují jeho nebo Maga ideologii obecně. Třeba zrovna Kristi Noemová, bývalá americká ministryně vnitřní bezpečnosti, stojí za tvrdou protiimigrantskou politikou, která ovšem díky ní získala něžnou, ženskou tvář.
Podobné vzezření má ne náhodou také čtyřiadvacetiletá asistentka tiskového mluvčího Bílého domu Beni Rae Harmony. Její obličej, především rty, také v nedávné době prošly výraznou proměnou. Na sociálních sítích se přitom nedávno prezentovala s puškou a mikinou s nápisem „Joe Bidene, na*er si“. Spojení křehké krásy a drsného přístupu je v Trumpových kruzích vysoce ceněno.
Srovnání s šimpanzi i nacisty
Redaktorka deníku The Guardian ženy jako Dellovou, Thornhillovou, ale i Guilfoyle, Noemovou a další přirovnala k šimpanzům. V rámci experimentu v Zambii vyšlo najevo, že i tito primáti podléhají trendům. Jeden z nich si začal strkat trávu do uší a větvičky do řitního otvoru, což po něm další šimpanzi opakovali. Tráva v uších ani větvičky v zadku nejsou praktické a ani slušivé, přesto měl trend úspěch.
V Trumpově okolí to prý funguje stejně. Ženy chtějí zapadnout, ale také ukázat svou příslušnost k Maga hnutí, své bohatství a vliv. I muži mají svou verzi Mar-a-Lago obličeje: místo plných rtů si nechávají modelovat čelisti tak, aby působily hranatě a mužně, a nosí saka s ramenními vycpávkami. Podle plastických chirurgů počet operací čelistí u mužů v poslední době rapidně narostl.
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Jednou z originálních Maga tváří je Ivanka Trumpová, jejíž dokonalý obličej také jistě úpravami prošel, byť v jejím případě jsou vcelku přirozené a objektivně vkusné. To stejné by se snad dalo říci o první dámě Melanii Trumpové.
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Pak je tu ovšem Lauren Sánchez Bezosová, manželka miliardáře Jeffa Bezose, o jejímž zdravém vkusu už můžeme právem pochybovat. Z rychle se rozrůstajícího zástupu dále zmiňme politickou aktivistku Lauru Looomerovou, Eriku Kirkovou, vdovu po konzervativním řečníkovi Charlie Kirkovi, nebo diplomatku Callistu Gingrichovou. Z mužů úpravám nejvíce podlehl bývalý člen Sněmovny reprezentantů Matt Gaetz.
Mužné čelisti, široká ramena na jedné straně a hyper feminní rty a lícní kosti na druhé potom směřují k určitému ideálnímu stavu, kde jsou pohlaví jasně vymezená a nic uprostřed neexistuje. Někteří tak přirovnávají Maga ideologii k té nacistické, kde také existoval ideál dokonalosti. Byť v tomto případě plavovlasý a modrooký.
Jak muži, tak i ženy přitom ztrácí pojem o realitě. Ocitnou se v bublinách, kde jde o novou normu. Je tedy dost pravděpodobné, že podobných, zdánlivě zfušovaných zákroků ještě do konce Trumpova druhého prezidentského období ještě pár uvidíme.