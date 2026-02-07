Trend přitáhl pozornost obou stran politického spektra. Levicově zaměřeným tiktokerům přijde vtipný, konzervativcům nepřekvapivě nikoliv. Všichni však víme, že jádrem všech vtipů bývá nepříjemná pravda, je tedy čas podívat se blíže na hlubší význam trendu make-up konzervativní dívky.
Liberální komička Suzanne Lambertová spustila trend videem, v němž si dělala legraci z toho, jak podle ní vypadají „MAGA girlies“. Podle ní mají republikánské ženy špatně konturované rty, nesourodý make-up a slepené řasy.
Celkový efekt je podle ní „matný a plochý“ a jak Lambertová popsala ve svém videu: „Vypadá to unaveně, vypadá to ušmudlaně.“ A spustila tím lavinu. Podle jejího vzoru vytvořily stovky dalších uživatelek pod hashtagem #republicanmakeup podobné parodie na agresivně přehnaný a špatně rozetřený make-up.
Příliš bledé, příliš oranžové
Videa se v detailech mírně liší, ale co mají společného je, že to vypadá, jako kdyby se tyto ženy líčily po tmě. Obočí působí jako cizorodé bloky, černé oční linky jsou přehnané humpolácké. Korektor je zase příliš světlý a vrstvený. Suchý make-up je viditelně buď příliš bledý, nebo naopak příliš oranžový ve srovnání se zbytkem těla.
Mezi hříšnice tohoto trendu řadí influencerky z TikToku mimo jiné tiskovou mluvčí Bílého domu Karoline Leavittovou, novou ministryni vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou nebo kongresmanku za Georgii Marjorie Taylor Greene.
Je tento trend jen příležitostí pro uživatele TikToku šikanovat republikánky, které si podle nich nedostatečně rozmazaly make-up po celé ploše obličeje, nebo něco jako konzervativní líčení skutečně existuje? Pokud na tuto otázku umí někdo odpovědět, jsou to vizážistky, které pudrují a konturují politiky a političky napříč celým ideologickým spektrem.
Konzervativní okázalost
Kriss Blevensová líčila například Tulsi Gabbardovou či Hillary Clintonovou a pracuje jako vizážistka amerických političek i politiků už po devět volebních období. Republikánský make-up se podle ní vyvíjí a líbí se jí okázalost, se kterou jej stále více z nich přijímá. Nejlepší verze konzervativního líčení jsou podle ní „lehce matné“ a mají „bronzový nádech“. Dávají vyniknout očím, tvářím i rtům.
Pokud pak některé z těchto pokusů o okázalost připomínají vzhled klaunů, pak je to podle Blevensové chyba uživatele. „Dotyčná neumí make-up správně zapracovat, někdo jí vybral špatný odstín, nebo používá svůj letní tón,“ myslí si.
Vizážistka Michelle Phillipsová má za to, že republikánský vzhled je spíše odrazem brandingu než osobních preferencí. „Moderátorky na konzervativních televizních stanicích jsou často stylizovány výraznějším make-upem. Naproti tomu liberálněji orientované stanice mají tendenci upřednostňovat střídmější přístup s jemnějším líčením,“ vysvětluje.
Neličte mě jako do Fox News
„Ženy na Fox News se make-upu rozhodně nevyhýbají, na rozdíl od lidí, kteří vystupují na CNN a MSNBC,“ potvrzuje i vizážistka Leah Greene, která líčila politické osobnosti od prezidentských kandidátek Marianne Williamsonové a Kamaly Harrisové až po spolumoderátorku pořadu Fox & Friends Ainsley Earhardtovou.
Její liberálněji smýšlející klientky ji prý žádají, aby je nelíčila tak, jako vypadají hosté ve Fox News. „U nekonzervativních klientek bych nepoužila bronzer, sáhla bych spíš po neutrálních barvách, rtěnce a tvářence,“ uvedla jako příklad.
Špatné roztírání make-upu podle ní není výhradně problémem konzervativních žen. I muži v politice mívají tendenci špatně zapracovávat samoopalovací spreje, které používají ve snaze vypadat zdravěji.
Muži jsou ještě horší
„U mužů je to vidět víc než u žen – poznáte, že jim samoopalovací sprej nedosáhl až k linii vlasů,“ vysvětluje s tím, že Donald Trump měl občas špatně udělaný opalovací nástřik, ale poslední dobou se to zlepšilo.
„Ve finále však slepená řasenka nemusí být nutně důkazem, že jste nadšenou podporovatelkou MAGA. Může to jednoduše znamenat, že se neumíte dobře líčit,“ říká.
Ani Natalie Hayesová, která pracovala pro demokraty i republikány, nesouhlasí s tím, že špatně provedený make-up postihuje jen pravicové ženy. Upozorňuje na to, že každý politik a politička jsou svým způsobem jedineční – a někteří jsou prostě špatní v líčení bez ohledu na své politické názory. „Ženy jsou prostě takové, jaké jsou. Špatný make-up nezná rasu, etnicitu ani politický tábor,“ tvrdí vizážistka.
Řekla bych, že se zbláznila
Podobně to má i bostonská vizážistka Angela Theriaultová, která líčí ženy všech politických vyznání například pro svatby a jiné příležitosti. Podle ní něco jako „republikánský make-up“ ve skutečnosti neexistuje.
„Kdyby za mnou přišla klientka a řekla: ‚Udělej mi republikánský make-up,‘ dívala bych se na ni, jako že se zbláznila. Přizpůsobíme to tobě a tvým rysům a prostě odvedeme dobrou práci,“ vysvětluje.
Pokud však existuje nějaký jednotný „konzervativní“ vzhled na televizních obrazovkách nebo v reálném životě, nespočívá podle Theriaultové v samotném líčení, ale v nedostatku rasové rozmanitosti.
Ačkoli považuje trend na TikToku, který si dělá legraci ze vzhledu lidí, za zlý, dodává, že skutečnost, že se zaměřuje hlavně na bílé ženy, přesně odráží, jak homogenní je Republikánská strana.
„Naprostá většina Trumpových voličů jsou bílé ženy. Pokud nejsou přirozeně blond, tak se na blond barví,“ uvedla Theriaultová. „Samozřejmě, že make-up všech vypadá podobně, protože používají prakticky stejné odstíny,“ nabízí své vysvětlení záhady make-upu MAGA fanynek.