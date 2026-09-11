Madonna letos zažívá velký comeback. V létě vydala nové album Confessions II, na které si udělala reklamu v podobě překvapivého vystoupení na Times Square. Zazpívala a zatančila po boku výrazně mladších kolegyň Sabriny Carpenterové a Charli XCX. Ohromila v poločasové show na Mistrovství světa ve fotbale. Na Met Gala na sebe strhla pozornost kloboukem ve tvaru vraku lodi. Oslavila čtvrté výročí se svým přítelem, třicetiletým (tedy o 38 let mladším) jamajským fotbalistou Akeemem Morrisem. Ve výčtu bych mohla pokračovat dále a dále. Je však nejspíš jasné, že se tomuto roku nepřezdívá „rok Madonny“ zbůhdarma.
Zpěvačka jen kvete, všechna ta aktivita jí očividně prospívá. Vypadá mladší než v osmdesátkách... Nebo se o to aspoň urputně snaží. Loni si dopřála výrazný zákrok v obličeji, nutno dodat, že se k němu nikdy oficiálně nepřiznala. Každopádně se proměnila takřka k nepoznání. K mladistvému vzhledu si dopomáhá i filtry, které vrství na své fotky, jež pak zveřejňuje na sítích.
Novému image přizpůsobila i šatník. Madonna byla vždy bez přehánění personifikací rebelie a její módní styl je nepřehlédnutelný a nezapomenutelný. Dopomohl jí k němu návrhář, jemuž se stala múzou: „kníže perverznosti“ Jean Paul Gaultier. Je mimo jiné autorem ikonického růžového korzetu se špičatými košíčky, v němž zpěvačka objela svět během turné Blond Ambition v roce 1990.
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Gaultier proslul svým „budoárovým“ rukopisem, založeným na kouscích připomínajících spodní prádlo. Madonna má pro něj slabost a modelů à la negližé se drží. Společně se stylistkou Ritou Melssenovou jim však letos vtiskla novou, moderní podobu.
Ta je promyšlenou součástí marketingu nového alba. Protože se jedná o sequel alba Confessions on a Dance Floor z roku 2005, navazují i Madonniny nové outfity na její tehdejší vizuál, plný červené a fuchsiové barvy, flitrů a třpytek.
Očima módní redaktorky OnaDnes.cz Karolíny Snellgrove
Melssenová Madonnin nový styl popisuje jako „riskantní, provokativní, přehnaný“. Je charakteristický svými přeslazenými barvami, téměř vše se nese v odstínech lila a pastelově růžové. V domečku panenky Barbie by se Madonna hravě ztratila.
Její outfity se nyní skládají ze spousty zdánlivě nahodilých kousků. Tak třeba na poločasové show na Mistrovství světa ve fotbale vynesla elastické tričko s hlubokým výstřihem, přes něj korzet, upnutou bundičku, volné šortky, k nim punčošky s krajkou, vysoké šněrovací boty a krátké, bezprsté rukavice. Aby to nebylo málo, stylistka celek doplnila navrstvenými šperky a slunečními brýlemi. Byl to jinými slovy maximalismus v celé své kráse.
Takřka totožně vypadal model, ve kterém se Madonna předvedla na Times Square v New Yorku 4. června. Změnily se jen barvy. Zatímco na mistrovství se outfit nesl spíše do lila, na Times Square zazářila v pastelově růžové od hlavy k patě.
Je nicméně řeč o kostýmech, ty jsou u popových zpěvaček často poněkud ulítlé a především hodně nápadné, chtělo by se namítnout. Madonna se však odvážně obléká i mimo pódia. V jejím repertoáru jsou upnuté modré minišaty, růžové a leopardí kožichy, kožené korzety i třpytivé lodičky.
Boj proti ageismu nebo jeho podpora?
Svými módními kreacemi i celkovou vizáží rozdělila svět na dva tábory. Zatímco jedni nechápou, jak se může takto prezentovat v 68 letech, u druhých sklízí podporu i ovace. Mnozí v ní vidí neohroženou bojovnici proti ageismu, tedy diskriminaci na základě věku.
S aegismem zpěvačka zápasí už od vydání alba Erotica, čili od roku 1992. Bylo jí tehdy pouhých 34 let, přesto se začaly šířit nelichotivé názory, že je pro takto sexem nabitou tvorbu stará. „Někteří říkají ‚To je tak ubohé. Snad nebude tohle dělat za deset let.‘ A koho to zajímá? Co když ano? Nebo na to snad existuje nějaké pravidlo? Nebo snad máme umřít, když nám odbije 40?“ vyjádřila se tehdy v rozhovoru.
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V roce 2023 drasticky změnila vizáž (zjevně díky jinému nepřiznanému zákroku) a po vystoupení na cenách Grammy se zase jednou ocitla pod drobnohledem. „Opět jsem chycena ve světle ageismu a misogynie, které prosakují světem, ve kterém žijeme,“ rozepsala se květnatě v příspěvku na sítích. „Ve světě, který odmítá oslavovat ženy starší 45 let a cítí potřebu je potrestat, pokud mají silnou vůli, jsou pracovité a odvážné.“
Po vydání alba Confessions II a několika veřejných vystoupeních se Madonnina vizáž opět stala námětem žhavých debat. Otázka je, zdali se sama Madonna nedopouští ageismu, když takto vytrvale a usilovně bojuje proti svému věku. Ale to je téma pro jiný článek.
Z kritiků si zpěvačka zjevně nic nedělá a dále nosí, co se jí zamane. Zlé jazyky jí totiž nepochybně dělají službu. Mluví se o ní, je stále aktuální i po více než čtyřech dekádách na světové scéně. Znova a znova všechny utvrzuje v tom, že je úřadující královnou popu. I přes zástup o generaci mladších konkurentek.