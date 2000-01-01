náhledy
Máme ji kousek za hranicemi, a přesto ji neznáme. Dílem proto, že nám přijde mnohdy nevyslovitelná. V kontextu středoevropské gastronomie je ovšem ojedinělá. Zatímco jinde sází na tlumené chutě, maďarskou kuchyni definuje temperament, ostrost a sytost. S tím, že skoro v žádném pokrmu nechybí mletá paprika, sádlo a cibule.
Autor: Profimedia.cz
Polévky, kterým se tu říká levešek berou v Maďarsku smrtelně vážně. Tak moc, že často fungují na tabuli docela samostatně, jako hlavní chod. Proto taky musíme gastronomický exkurz začít u nich. A to hned u té nejslavnější, které se říká gulyásleves.
Autor: Profimedia.cz
Hudebník Ondřej Hejma zařadil mezi svá oblíbená jídla Havlův guláš. Recept na něj objevil v Lidových novinách, kde ho kdysi zveřejnil sám Václav Havel. Hejma byl tehdy jeho podobou tak nadšený, že ho začal vařit a později ho zařadil i do své knihy.
Autor: © Ralf Roletschek, Creative Commons
Dvojkou v pořadí důležitosti maďarských polévek je ta rybí. Halászlé. Tedy, foneticky přepsáno: holáslé. Jde o pikantní, jasně červený rybí vývar nejčastěji z kapra, sumce nebo štiky. Dlouho se vaří s cibulí a paprikou, dokud se ryby téměř nerozpadnou, a nakonec se pasíruje.
Autor: Profimedia.cz
Ty údajně nejlepší verze maďarské rybí polévky pocházejí ze Segedína a Baji. A tu nejlepší slepičí polévku zase připravoval kuchař Ede Újházi. Na jeho počest nese recept pro tenhle sváteční čirý vývar se spoustou zeleniny, hub, hrášku a tenkých nudlí jméno Újházi tyúkhúsleves.
Autor: Radomi, Creative Commons
Jednu podivnost ale maďarský polévkový svět přeci jen má. Gyümölcsleves je studená ovocná polévka. Nejslavnější je pak meggyleves (čti meď-ďeleveš), neboli studená višňová polévka. Je zahuštěná zakysanou smetanou a voní po hřebíčku a skořici.
Autor: Profimedia.cz
Koho dostatečně nezasytí polévky, může se těšit na húsétélek – masité pokrmy. V této části maďarské kuchyně se orientujeme dobře, protože jsme většinu z těchto receptů uherských specialit dávno přijali za vlastní. Třeba takový paprikás, tedy paprikáš. Omáčku z kuřecího masa se spoustou smetany.
Autor: Profimedia.cz
České verzi guláše se blíží maďarský Pörkölt, tedy perkelt. Je to jídlo, které stojí na základu z cibule, sádla a papriky. Omáčka se nezahušťuje moukou, ale rozvařenou cibulí. A platí, že kolik se dává masa, tolik má být i cibule. Jakého masa? Na tom zase tolik nesejde. Může být hovězí, vepřové i skopové.
Autor: Profimedia.cz
A co bude dobrého dál? Na řadě je töltött káposzta, tedy telteť kápostor. Směs mletého vepřového masa a rýže zabalená v listech kysaného zelí, vařená ve velkém hrnci s uzeným masem a klobásou. Podává se s kopcem zakysané smetany.
Autor: Profimedia.cz
Někde na půl cesty mezi tím kysaným zelím a vepřovým perkeltem pak najdeme Székelykáposzta – sékej káposto. To je přesně ten pokrm, kterému u nás říkáme Segedínský guláš. V Maďarsku se ale na rozdíl od české verze nepodává s knedlíkem, ale s chlebem. Zakysaná smetana na zjemnění chuti ale nechybí.
Autor: Profimedia.cz
Jídlo s názvem Brassói aprópecsenye na první pohled neláká. Ale přepsané jako Brašó-i aprópečeň, tedy Brašovská pečeně, už tak špatně nezní. Jsou to vepřové nudličky s bramborem, tradiční rychlé jídlo z pánve. Samozřejmě se spoustou česneku, majoránky a trochou slaniny. Dobrota.
Autor: SK Street Kitchen, Creative Commons
Tady si fonetickým přepisem vypomáhat nemusíme. Palacsinta je prostě palačinka. A ty hortobáďské jsou připravované na slaný způsob. Plněné mletým masem, zapečené, přelité hustou paprikovo-smetanovou omáčkou.
Autor: Profimedia.cz
Svérázem oplývá i főzelék, tedy fézelék. Tradiční maďarský pokrm, stojící na pomezí zeleninové omáčky či husté krémové polévky. Ale není to ani polévka, ani omáčka. Je to docela samostatná kategorie jídla, které se vyrábí z nejrůznějších druhů zeleniny. Například špenátu, čočky i zeleného hrášku.
Autor: Dr. Thomas Liptak, Creative Commons
Nejasnosti určitě nebudou panovat ani v případě jídla, známého v Maďarsku jako Lecsó. Je to lečo, směs paprik, rajčat a cibule. Na rozdíl od české verze s vejcem ale Maďaři radši, když v leču najdou ostrou klobásu nebo slaninu.
Autor: Profimedia.cz
A když už jsme to nakousli, zmínit musíme i kolbász. Tedy kolbás. To není překlep, ale fonetický přepis pro maďarskou klobásu. Tady se ovšem pouštíme na tenký led. Klobása je totiž jen zastřešující termín, pod který spadají desítky možných variant.
Autor: ČTK
Jak se dělí klobásy? Třeba podle původu, pálivosti, druhu masa a hrubosti mletí. „Čabajka“ z regionu Békéscsaba je pálivá jen po paprice, zato ta z Gyula pálí po pepři. A když už se bavíme o pálivosti, rozdělují se na lahůdkové – Csemege (čemege), pikantní Csípős (čípóš) a pálivé Erős (eréš).
Autor: Ertekar, Creative Commons
Kynuté těsto smažené na rozpáleném oleji? Že vám to něco připomíná? Aby ne, vždyť je to lángoš. Ale zapomeňte na chvilku, že existuje kečup, prosím. Pravý maďarský langoš se potře česnekovou vodou a bohatě zasype zakysanou smetanou a strouhaným sýrem.
Autor: sikeri, Creative Commons
V seznamu rychlých domáckých jídel, kterým nechybí síla ani kalorie, se vyjímají i túrós csusza, tedy túróš čuso. Široké domácí těstoviny smíchané s maďarským tvarohem – túró, zakysanou smetanou a bohatě posypané dokřupava vypraženými kostičkami vyuzené slaniny.
Autor: Profimedia.cz
Chybu neuděláte ani s túrógombóc. Jsou to lehké a nadýchané knedlíčky z tvarohu a krupice, obalené v osmažené strouhance, podávané s cukrem a tekutou zakysanou smetanou. Oproti našim tvarohovým knedlíkům jsou jako nebeské pohlazení. Prostě duše v peří.
Autor: SK Street Kitchen, Profimedia.cz
Co v Česku považujeme za nepříliš povedený, nicméně nesmírně oblíbený a zlidovělý pokrm? Samozřejmě, že nezdravý smažák. A právě v jeho popularitě nám Maďaři mohou konkurovat. Rántott sajt, smažený sýr pojídaný s tatarskou omáčkou anebo brusinkami, je tu za hvězdu.
Autor: Profimedia.cz
Dá se říct, že maďarská cukrářská škola byla silně ovlivněna Rakousko-Uherskem, ale přesto si dokázala zachovat svou divokost. Dokladem toho jsou četné sladké tečky, zákusky čili Édességek. Třeba luxusní Gundel palacsinta, plněná směsí drcených vlašských ořechů, rozinek a rumu, přelitá tmavou čokoládou.
Autor: SK Street Kitchen, Creative Commons
A co teprve Somlói galuska, tedy Šomlóské halušky. Jsou považovány za krále maďarských dezertů. Tvoří je vrstvy piškotového těsta nasáklé rumovým sirupem, proložené vanilkovým krémem, rozinkami, vlašskými ořechy, polité čokoládou a ozdobené šlehačkou.
Autor: Profimedia.cz
Zvláštností se vyznačuje Madártej. Přeložit se to dá do češtiny jako „ptačí mléko“. Jde o řídký a jemný vanilkový pudinkový krém, na kterém plavou obláčky z ušlehaných a ve mléce povařených vaječných bílků. Podává se vychlazený a je to naprostá delikatesa.
Autor: Juhan Harm, Creative Commons
Název Kürtőskalács sice vypadá jako něco, co z preventivních důvodů nechcete vyslovit, natož pak ochutnat. Ale to by byla velká chyba. Kirteš-koláč si totiž Maďaři vypůjčili ze Sedmihradska, a není to nic jiného, než trdelník. Sladké kynuté těsto namotané na dřevěný válec, pečené nad dřevěným uhlím.
Autor: Leszek Leszczynski, Creative Commons