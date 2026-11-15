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Guláš jako polévka, langoš bez kečupu. Maďaři vaří jinak, než si Češi myslí

Radomír Dohnal
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Máme ji kousek za hranicemi, a přesto ji neznáme. Dílem proto, že nám přijde... Polévky, kterým se tu říká levešek berou v Maďarsku smrtelně vážně. Tak moc, že... Hudebník Ondřej Hejma zařadil mezi svá oblíbená jídla Havlův guláš. Recept na... Dvojkou v pořadí důležitosti maďarských polévek je ta rybí. Halászlé. Tedy,... Ty údajně nejlepší verze maďarské rybí polévky pocházejí ze Segedína a Baji. A... Jednu podivnost ale maďarský polévkový svět přeci jen má. Gyümölcsleves je... Koho dostatečně nezasytí polévky, může se těšit na húsétélek – masité pokrmy. V... České verzi guláše se blíží maďarský Pörkölt, tedy perkelt. Je to jídlo, které... A co bude dobrého dál? Na řadě je töltött káposzta, tedy telteť kápostor. Směs... Někde na půl cesty mezi tím kysaným zelím a vepřovým perkeltem pak najdeme... Jídlo s názvem Brassói aprópecsenye na první pohled neláká. Ale přepsané jako... Tady si fonetickým přepisem vypomáhat nemusíme. Palacsinta je prostě palačinka....
Máme ji kousek za hranicemi, a přesto ji neznáme. Dílem proto, že nám přijde mnohdy nevyslovitelná. V kontextu středoevropské gastronomie je ovšem ojedinělá. Zatímco jinde sází na tlumené chutě, maďarskou kuchyni definuje temperament, ostrost a sytost. S tím, že skoro v žádném pokrmu nechybí mletá paprika, sádlo a cibule.

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