Sportovní sezóna se řádně rozjela a poté, co fitka v rámci předsevzetí opět lehce osiřela a odpadli ledňáčci, se sportuchtiví Češi přesunují ven a do studií zkoušet novinky. Ano, i do pohybu a sportu přicházejí trendy: některé jen proplují bez většího zájmu, z jiných se stane několikaletý hit. Některé slibují spoustu zábavy, ale pro jejich jednostrannost nemá smysl slibovat si od nich osvalené a zdravé tělo. A najdou se i takové, které nám v rámci konceptu longevity mají co dát.
Jak si v tomto ohledu vedou populární barre, padel, fasciální jóga, barefoot tréninky, piloxing nebo hybridní trénink?
„Každý z trendujících směrů většinou řeší jen část skládačky, kterou je potřeba složit pro smyslupný, zdravý a kompletní pohyb. Problém není v jednotlivých typech cvičení, ale v tom, když zůstaneme jen u jednoho a úplně ignorujeme třeba aerobní aktivity,“ nastínil fyziolog Radim Šlachta. Pojďme si je společně rozebrat jeden po druhém.
Kolik pohybu skutečně potřebujeme?
Pro udržení svého zdraví by měli dospělí mít minimálně 150 až 300 minut pohybu středně těžké intenzity, nebo minimálně 75 až 150 minut pohybu vysoké intenzity týdně, což není zrovna málo.
„Středně těžkou intenzitou se míní pohyb, u kterého se zadýcháme nebo lehce zapotíme, ale můžeme si u toho povídat. Patří sem třeba rychlá chůze nebo pomalý běh, pomalejší jízda na kole, přiblížil fyziolog Radim Šlachta v podcastu NA KAFI s tím, že vyšší intenzita už způsobí zarudnutí našich tváří, zpocení a zadýchání, zvýšený srdeční tep.
Mimo to by měli dospělí posilovat, tedy cvičit silový trénink střední nebo těžší intenzity alespoň dvakrát týdně. Do silového tréninku je třeba zapojit alespoň šest základních svalových skupin našeho těla: ramena, záda, paže, hýždě, stehna a lýtka.