Možná je vám následující scénář hodně povědomý: Navenek všechno zvládáte. Chodíte do práce, staráte se, fungujete. Uvnitř ale narůstá únava, tíha a prázdno, kdy máte pocit, že už vlastně nežijete, jen jedete na autopilota.
Většina žen to svádí na věk, hormony, pracovní stres nebo obyčejné vyčerpání. Jenže co když je to jinak? Co když vaše tělo netouží po dalších „zázračných“ vitaminech, omlazovacích kúrách ani wellness víkendech?
Neurověda ukazuje, že náš organismus nereaguje jen na to, co jíme, jak se hýbeme a kolik toho denně naspíme, ale i na to, jestli žijeme v souladu se sebou sama. A právě ženy tohle vnímají obzvlášť silně, i když si to často odmítají přiznat.
Pokud v sobě dlouhodobě potlačujete emoce, přizpůsobujete se, ignorujete své potřeby a žijete život, který s vámi vnitřně nesouzní, váš nervový systém zůstává v pohotovosti. Převahu získává jeho stresová větev – sympatikus.
Důsledek? Zrychluje se vám tep, hůř trávíte, špatně spíte i regenerujete, tělo mnohem snáz ukládá tuk, rozjíždí se zánětlivé procesy a organismus jede na dluh. Naopak v parasympatickém nastavení, které je spojené s klidem, pocitem bezpečí a vnitřním souladem, tělo lépe tráví, opravuje buňky i tkáně, vyrovnává hladiny hormonů, posiluje imunitu, obnovuje energii, doopravdy odpočívá.
Jak poznáte, že přichází změna?
A právě tady se ukazuje, o čem longevity skutečně je – nejde totiž jen o to, jak dlouho tu budete, ale v jaké kondici a vnitřní rovnováze prožijete své další roky.
Když náhle dojde dech
Po padesátce se nemění jen tělo, ale i samotné těžiště života. Energie, kterou jste dlouhé roky dávala dětem, partnerovi, práci, každodenním povinnostem, se k vám začíná vracet. Často ale jako únava, frustrace, ztráta směru, pocit nenaplnění či jako otázka: Kdo teď vlastně jsem, když už tady nemusím být pro druhé? To, co dříve maskoval každodenní shon, se náhle začne hlásit o slovo. A právě v tomhle momentě se řada věcí dává do pohybu.
„Přichází uvědomění, že za sebou už máte možná víc než polovinu života. Zjišťujete, že vaše tělesné a duševní síly nejsou neomezené. Cítíte, že potřebujete zvolnit, pečovat o sebe. Někdy přichází i rozčarování v oblasti vztahů. Žijete-li v partnerství, můžete bilancovat, jestli vás skutečně naplňuje. Pokud jste singl, pravděpodobně se vynořují otázky, zda to takhle má zůstat, případně kde najít muže, se kterým vám bude dobře, a jestli se to vůbec povede,“ popisuje Denisa Říha Palečková, lektorka v oblasti partnerských vztahů, vědomé sexuality a osobního rozvoje.
„Stále víc se ozývá téma priorit a hranic: Do čeho chci dávat svou energii? A do čeho naopak ne? Jak chránit svůj osobní prostor? A v neposlední řadě, což může být velmi pozitivní, se objevuje chuť žít pro sebe. Dopřát si zažít, po čem toužím. Neohlížet se tolik na ostatní, jestli se to či ono sluší a patří nebo co by tomu kdo řekl. Ve finále se totiž ze svého života zpovídáte hlavně sama sobě.“