Jsem pořád normální česká holka, říká topmodelka Linda Vojtová

„Vítězkou soutěže Elite Model Look pro Českou republiku jsem se stala v sobotu večer a hned druhý den ráno jsem odlétala do švýcarské Ženevy, kde jsem se měla zúčastnit světového finále této soutěže,“ vzpomíná Vojtová na hektické začátky. Tehdy jí bylo pouhých patnáct let, hovořila jen lámanou školní angličtinou a na rozdíl od většiny ostatních finalistek si v Ženevě nejvíce užívala švédské stoly obtížené všelijakými lahůdkami.