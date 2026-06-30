Lilia Khousnoudtinova bydlí v prostorném bytě v centru Prahy. Šatní skříň má přímo v ložnici, takže má veškerou garderobu při ruce. Šatník zakladatelky fondu Propolis33 hraje už na první pohled zářivými barvami. Lilia má ráda jak jásavé, tak i zemitější tóny a vůbec nejlépe se cítí v šatech z přírodních materiálů.
Radost z druhé ruky
Jedním z jejích nejoblíbenějších kousků jsou modro-bílé splývavé šaty od značky Dior, které pořídila stejně jako drtivou většinu oblečení v kvalitním second handu. Lilia je velkou zastánkyní recyklace ve všech oblastech života, a odívání není výjimkou. „Věci, které kupuji nové, by se daly spočítat na prstech jedné ruky,“ přiznává.
Dalším oblíbeným kouskem z druhé ruky, který už vynesla na několik akcí, jsou splývavé šaty v moderním fialovém odstínu s květinovým vzorem z přírodní látky. Materiál ostatně hraje pro Lilii zásadní roli.
„V dnešní době bohužel i dražší značky používají nekvalitní materiály, což mi přijde opravdu tragické. Mám alergii na polyester, takže vždy sahám po přírodním materiálu,“ vysvětluje. U volnočasového oblečení tak Lilia dává přednost bavlně a lnu.
Trendy ji nechávají chladnou
„Nevím, co je trendy, zato ale vím, v čem se cítím dobře já. Oblečení by podle mě rozhodně mělo odpovídat dané akci. Záleží na tom, kam jdu a koho tam očekávám. Jinak se obléknu mezi přátele a jinak do prostředí, které nemusí být tak přátelské,“ popisuje trojnásobná maminka, která se při odívání řídí především svým citem a náladou. Stejně tak to má i s výběrem doplňků a bot.
V šatníku slavných
Tak se jmenuje módní seriál OnaDnes.cz, ve kterém vám představujeme známé a zajímavé osobnosti a jejich oblíbené outfity.
Lilii je blízký preppy styl, tedy elegantní a nadčasové móda inspirovaná uniformami studentů elitních amerických univerzit. Jejími oblíbenými značkami jsou ME+EM, Dior, Victoria Beckham, Vivienne Westwood a Roksanda.
V botníku trojnásobné maminky najdete hodně lodiček s podpatky. Naopak v jejím šatníku úplně chybí džíny, které jsou pro mnoho žen základní stavební kousek. Pokud se chce Lilia cítit pohodlně, volí volnější kalhoty z přírodních materiálů s jednoduchým bavlněným tričkem. Jejím oblíbeným kouskem je tričko s výšivkou jmen jejích tří dětí. V Ostravské dílně Alfie Store si pravidelně nechává vyšívat osobité ilustrace na oblečení.
Na rozdíl od mnoha jiných známých osobnosti Lilia nevyužívá služeb stylisty a na větší akce se obléká sama. Čas od času vynese kousek od návrháře, kterého chce podpořit.
„V poslední době jsem si půjčila šaty na ples od mladé módní návrhářky Magdaleny Rajnohové z ateliéru designu oděvu a obuvi na Umprumu, kterou jsem si oblíbila. Poprvé jsem měla takto půjčené šaty, protože jinak nosím svoje, a bylo to fajn,“ usmívá se Lilia, která se nenechá rozhodit ani verdikty módní policie.
„V této oblasti existuje jeden člověk, podle kterého ať si obleču nebo učešu cokoli, tak vždy je to špatně. Často je to spíš vtipné a z módní policie si opravdu nic nedělám,“ říká Lilia. Na větší akce se nechává nalíčit, což je v oblasti módy jediná věc, ve které si vůbec nevěří.
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Nejraději nosím maminkovské legíny. Na návštěvě v šatníku Kateřiny Sokolové
Lilia dřív měla svou vlastní oděvní značku Ecstatic, která se vyznačovala elegancí a vzdušností. Při tvorbě se nechala inspirovat tradičními bhútánskými kroji, které jsou ještě dnes ve velké většině barvené přírodními barvami. Bhútán je Liliinou láskou a pravidelně tam jezdí čerpat energii i inspiraci.
„Výroba krojů je v Bhútánu velké téma a zároveň řemeslo, které se předává z generace na generaci. Poznám už, z jakého je oděv kraje. Občas je na něm znát i konkrétní rukopis rodiny,“ vypráví Lilia.
Kroje se v Bhútánu tradičně motají. Z důvodu praktičnosti ale na lokálně vyráběných krojích používá Lilia k zachování typické siluety zipy, což evropským ženám vyhovuje více. Lilia musela svou oděvní značku z důvodu časové vytíženosti opustit. Ještě dnes však lze na základě poptávky jednotlivé kousky vytvořit.