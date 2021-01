Čína designérku zklamala, teď šije nadčasové kabelky ve Florencii

Poslala do výroby v Číně podle svých slov perfektně vypracované vzorky kabelek, ale vrátily se jí finální výrobky, které zdaleka neodpovídaly představám.

„Použili jiné materiály, nebyla to kůže a tak dále, takže jsem byla rozčarovaná. Stálo mě to spoustu peněz a myslela jsem, že tím vlastně s podnikáním končím. Až časem se ukázalo, že bych na to mohla jít jinak, lépe, a šla jsem si za tím,“ říká Lili Řeháková.

Nyní šije ve společnosti Manufaktura, v té samé, kde šije i slavná Victoria Beckhamová. Jak se člověk dostane do takové společnosti? „Hledali jsme dlouho, měli jsme štěstí a pomohly nám i dobré kontakty. Sám kreativní ředitel Manufaktury z italské Florencie, která je kolébkou mimo jiné také kožedělného zpracování, byl našimi návrhy nadšený a vzal nás pod svá křídla a pomáhá nám vyrůstat vedle takových velikánů, jací tam šijí.

Mottem mladé designérky je „tichý luxus“. „Přemýšleli jsme, jak ve zkratce vystihnout to, oč nám jde – o kvalitu zpracování, použité kvalitní materiály, nadčasový design, variabilní kousky, aby je zákaznice mohly kombinovat. Naopak se bráním pompéznosti, která by z kabelky dělala jen sezonní kousek, ale aby sloužila dlouhá léta,“ vysvětluje designérka Lili Řeháková.