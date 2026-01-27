Jak lifting obličeje navrátí sebevědomí a jak pečovat o výsledek?

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Tvář je naší vizitkou, mapou našich zážitků i nástrojem komunikace. Často se však stává, že se vnitřně cítíme plní energie a elánu, zatímco pohled do zrcadla vypráví jiný příběh. Tento nesoulad mezi vnitřním „já“ a vnějším obrazem může mít hluboký dopad na naši psychiku. Moderní estetická medicína proto už dávno není jen o marnivosti – je o psychické pohodě a znovunalezení harmonie.
Lifting obličeje vám pozvedne i sebevědomí

Lifting obličeje vám pozvedne i sebevědomí | foto: YES VISAGEAdvertorial

Lifting obličeje vám pozvedne i sebevědomí
Lifting obličeje vám pozvedne i sebevědomí
Lifting obličeje vám pozvedne i sebevědomí
Lifting obličeje vám pozvedne i sebevědomí
7 fotografií

Psychologové často hovoří o tzv. fenoménu sebepojetí. Když naše tvář vykazuje známky únavy, povislé kontury nebo smutný výraz v důsledku povolené kůže, podvědomě to může ovlivnit naši náladu i sociální interakce.

Úspěšný lifting obličeje přináší podle mnoha studií i pacientů několik klíčových psychologických benefitů:

  • Zvýšení sociální jistoty: Lidé se po zákroku často cítí uvolněněji v kolektivu a při veřejném vystupování.
  • Konec „unaveného“ výrazu: Okolí přestává klást otázky typu „vyspala ses dobře?“, což odbourává frustraci.
  • Psychický restart: Změna vizáže často funguje jako katalyzátor pro další pozitivní životní změny – od úpravy jídelníčku až po aktivnější životní styl.
Lifting obličeje vám pozvedne i sebevědomí
Lifting obličeje vám pozvedne i sebevědomí

Investice do kvality života: Proč chtít víc než jen dočasné řešení?

Zatímco krémy nebo kosmetická ošetření přinášejí radost v řádu týdnů, facelift je vnímán jako strategická investice. Pokud se rozhodnete pro chirurgické řešení, nekupujete si jen „vyhlazení“, ale kupujete si čas. Kvalitně provedený zákrok dokáže posunout časovou osu o 10 až 15 let zpět.

Právě u takto významné životní investice je zásadní volba kliniky, která neřeší jen operaci, ale celkový komfort pacienta. Klinika YES VISAGE, největší síť estetické medicíny v České republice, sází na individuální přístup. „Smyslem naší práce není měnit identitu klientů, ale vrátit je do jejich vlastní mladší podoby. Vidět ten příval sebevědomí při závěrečné kontrole je pro nás tou největší odměnou,“ potvrzuje MUDr. Věra Šatánková, plastický chirurg z YES VISAGE.

Klinika nabízí diskrétní zázemí v Praze i Brně, kde se o pacienty starají nejzkušenější chirurgové. Díky metodám, jako je YES FastLift nebo pokročilý Deep Plane facelift, odcházejí klienti s přirozeným vzhledem.

Lifting obličeje vám pozvedne i sebevědomí

Jak zajistit, aby lifting vydržel celou dekádu?

Samotná operace je sice základ, ale to, jak výsledek „uzraje“ a jak dlouho vydrží, máte z velké části ve svých rukou. Pokud chcete, aby efekt přetrval deset let i déle, je třeba se o pleť starat systémově.

1. Slunce je největší nepřítel

UV záření rozkládá kolagenová vlákna, která chirurg během liftingu vypnul. Používání SPF 50 by mělo být naprostým standardem, a to i v zimních měsících. Ochrana před sluncem je nejlevnější a nejúčinnější prevencí stárnutí.

2. Hydratace a výživa „zevnitř“

Operace vyřeší pokles tkání, ale kvalitu povrchu kůže ovlivňuje životní styl. Dostatek vody, strava bohatá na antioxidanty a absence kouření (které dramaticky zhoršuje prokrvení kůže) jsou pro dlouhověkost zákroku zásadní.

3. Profesionální údržba

Ani po faceliftu byste neměli na estetickou medicínu zanevřít. Drobná neinvazivní ošetření, jako je mezoterapie, laserové omlazení nebo šetrná aplikace výplní pro udržení objemu fungují jako „servisní prohlídky“, které prodlužují životnost liftingu obličeje.

Lifting obličeje vám pozvedne i sebevědomí

Příběhy s dobrým koncem

Pacienti, kteří zákrok podstoupili na klinice YES VISAGE, často popisují podobnou zkušenost: největší změnou nebyl jen úbytek vrásek, ale pocit, že se konečně zase poznávají v zrcadle. Diskrétnost, nadstandardní péče a moderní technologie klinik umožňují, že rekonvalescence probíhá v klidu a výsledky jsou viditelné, ale přirozené.

„Já jsem zvyklá mít věci pod kontrolou, teď se to týká hlavně zdraví a díky klinice YES VISAGE svoje tělo pod kontrolou mám. V YES VISAGE máte spoustu odborníků, kteří vám přesně řeknou, co se s vaším tělem děje a na co je potřeba dát pozor. Proto jsem tady ráda. A to že se tady ještě dokrášluji, je bonus,“ prozradila zpěvačka Lucie Bílá.

Lifting obličeje je cesta k harmonii mezi tím, jak se cítíme, a tím, jak vypadáme. Je to dlouhodobý závazek k sobě samému, který při správné péči a volbě profesionálního partnera přináší radost z každého pohledu do zrcadla po mnoho dalších let.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností YES VISAGE.

Nejčtenější

Sláva je omrzela: Tyto hvězdy odešly ze světa šoubyznysu do ústraní

I slavným může sláva někdy lézt na nervy.

I slavní mají někdy slávy plné zuby. A to občas tak moc, že si musí dát na nějaký čas od šoubyznysu pauzu. Nebo rovnou odejít do předčasného důchodu. Podívejte se, které hvězdy si raději vybraly klid...

Věk je jen číslo: Slavné české ženy, které milují výrazně starší muže

Páry, které dělí velký věkový rozdíl, ale skvěle jim to klape.

Často si lidé myslí, že láska mezi výrazně mladší ženou a starším mužem nemůže mít dlouhé trvání. Některé české VIP páry jsou však důkazem, že věk je opravdu jen číslo a skvěle jim to až na pár...

Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity

Slavné krásky hrdě nosí róby od Valentina.

Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...

Ještě nebyli dospělí, ale už slavní. Neuvěřitelné příběhy mladých talentů

Dnes je zná spousta lidí po celém světě. Známí už ale tito VIP byli v době, kdy...

Úspěšní jsou dnes, ale úspěšní byli i jako náctiletí. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které ukázaly světu, že jsou hvězdy ve chvílích, kdy jejich vrstevníci měli zcela jiné starosti. Patří...

Budu si muset nalít panáka! Vyměněná manželka putovala na jih Afriky

Bokang Terezu představil celé své rodině. Po jeho boku se měla zúčastnit svatby...

Výměna manželek nás tentokrát přenesla až na jih Afriky, do Botswany. Po sedmi letech strávených v cizině zavítala do rodné země Lucie. Odlišné kultuře se musela přizpůsobit Moravanka Tereza....

Jak lifting obličeje navrátí sebevědomí a jak pečovat o výsledek?

Ve spolupráci
Lifting obličeje vám pozvedne i sebevědomí

Tvář je naší vizitkou, mapou našich zážitků i nástrojem komunikace. Často se však stává, že se vnitřně cítíme plní energie a elánu, zatímco pohled do zrcadla vypráví jiný příběh. Tento nesoulad mezi...

27. ledna 2026

Ženy pod tlakem. Honba za krásou a dokonalým vzhledem může vést k vyhoření

Ilustrační snímek

Honba za dokonalým vzhledem se u mnoha žen nenápadně proměnila z péče o sebe v další povinnost. Beauty rutiny, estetické zákroky a neustálý tlak na upravenost dnes mnoha ženám místo radosti přinášejí...

27. ledna 2026

Kořeny plné síly. Zázvor se postará o imunitu i hubnutí

Ilustrační snímek

Zázvor je geniálním posilovačem imunity a cenným spojencem v boji s nadbytečnými kily. Prozradíme k vám, jak využít síly tohoto zázračného kořene.

27. ledna 2026

Komunikujete, nebo jen mluvíte? Ovládněte umění rozumět si a domluvit se

Nebuďte arogantní!

Že není mezi mluvením a komunikací rozdíl? Ale kdeže! Nejedná se o synonyma. Absence komunikace se nejvíc odráží v mezilidských vztazích, které jsou bez ní odsouzeni k záhubě. Jak toto umění...

27. ledna 2026

Její syn má albinismus. Chci zvýšit povědomí o diagnóze, říká influencerka Tereza Šulc

Premium
Tereza Šulc

Jednatřicetiletá influencerka a maminka tří dětí Tereza Šulc pár měsíců po narození třetího potomka zjistila, že mají doma „albínka“. Albinismus však neznamená jen světlou pleť a vlasy – je spojený...

27. ledna 2026

Manžel je drama queen. Přehání to s emocemi a dělá ostudu, zlobí se Patricie

Nedělejte ze sebe chudinku!

Když se na scéně objeví lidé, kteří jsou příliš emotivní a mají rádi dramata, může z toho někdy jít klidnějším povahám hlava kolem. Své o tom ví například Patricie, která se před každou rodinnou...

27. ledna 2026

A zase jsem začal kouřit... Proč novoroční předsevzetí nefungují a jak to dělat jinak

Premium
Už jste to vzdali? Co? No přece svoje novoroční předsevzetí. A pokud se...

Už jste to vzdali? Co? No přece svoje novoroční předsevzetí. A pokud se ho ještě snažíte plnit, vydrží vám to sotva do začátku února. Pak všechno hodíte za hlavu. Zní to cynicky? Jistě, ale pro...

26. ledna 2026

Své tělo miluji, ale pro lidi jsem monstrum, říká potetovaná žena

Amber byla dříve něžnou blondýnkou. Dnes je z ní kompletně potetovaná žena.

Třicetiletá Amber Luke miluje každé tetování, které na těle má. To se ale nedá říct o lidech, kteří ji potkávají na ulici nebo v obchodech. „Děsí je to, jsem podle nich monstrum,“ uvedla. Kromě...

26. ledna 2026  10:48

Ještě nebyli dospělí, ale už slavní. Neuvěřitelné příběhy mladých talentů

Dnes je zná spousta lidí po celém světě. Známí už ale tito VIP byli v době, kdy...

Úspěšní jsou dnes, ale úspěšní byli i jako náctiletí. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které ukázaly světu, že jsou hvězdy ve chvílích, kdy jejich vrstevníci měli zcela jiné starosti. Patří...

26. ledna 2026  8:28

Týdenní horoskop od 26. ledna: Co vás čeká v práci, lásce i vztazích

Horoskop (ilustrační fotografie)

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

26. ledna 2026

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Když hory zavolají. Ve správném oblečení si na vás mráz nepřijde

Lyžařská funkční bunda, cena 2299 Kč

Kdo by odolal zimním radovánkám na sněhu? Sjezdovky všech barev na lyžích či snowboardu, běžky, sáňky nebo jen procházky pohádkově bílou krajinou prostě milujeme. Jenže – co na sebe?

26. ledna 2026

Příběh Vladimíra: Dcera nám představila svého přítele, s manželkou jsme v šoku

Ilustrační snímek

Nechci vypadat jako někdo, kdo se plete dětem do života a kádruje jejich partnery. Nikdy jsem nic podobného nedělal, nakonec je to jejich život. Ovšem v případě nejmladší dcery jsem opravdu na...

26. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.