Psychologové často hovoří o tzv. fenoménu sebepojetí. Když naše tvář vykazuje známky únavy, povislé kontury nebo smutný výraz v důsledku povolené kůže, podvědomě to může ovlivnit naši náladu i sociální interakce.
Úspěšný lifting obličeje přináší podle mnoha studií i pacientů několik klíčových psychologických benefitů:
- Zvýšení sociální jistoty: Lidé se po zákroku často cítí uvolněněji v kolektivu a při veřejném vystupování.
- Konec „unaveného“ výrazu: Okolí přestává klást otázky typu „vyspala ses dobře?“, což odbourává frustraci.
- Psychický restart: Změna vizáže často funguje jako katalyzátor pro další pozitivní životní změny – od úpravy jídelníčku až po aktivnější životní styl.
Investice do kvality života: Proč chtít víc než jen dočasné řešení?
Zatímco krémy nebo kosmetická ošetření přinášejí radost v řádu týdnů, facelift je vnímán jako strategická investice. Pokud se rozhodnete pro chirurgické řešení, nekupujete si jen „vyhlazení“, ale kupujete si čas. Kvalitně provedený zákrok dokáže posunout časovou osu o 10 až 15 let zpět.
Právě u takto významné životní investice je zásadní volba kliniky, která neřeší jen operaci, ale celkový komfort pacienta. Klinika YES VISAGE, největší síť estetické medicíny v České republice, sází na individuální přístup. „Smyslem naší práce není měnit identitu klientů, ale vrátit je do jejich vlastní mladší podoby. Vidět ten příval sebevědomí při závěrečné kontrole je pro nás tou největší odměnou,“ potvrzuje MUDr. Věra Šatánková, plastický chirurg z YES VISAGE.
Klinika nabízí diskrétní zázemí v Praze i Brně, kde se o pacienty starají nejzkušenější chirurgové. Díky metodám, jako je YES FastLift nebo pokročilý Deep Plane facelift, odcházejí klienti s přirozeným vzhledem.
Jak zajistit, aby lifting vydržel celou dekádu?
Samotná operace je sice základ, ale to, jak výsledek „uzraje“ a jak dlouho vydrží, máte z velké části ve svých rukou. Pokud chcete, aby efekt přetrval deset let i déle, je třeba se o pleť starat systémově.
1. Slunce je největší nepřítel
UV záření rozkládá kolagenová vlákna, která chirurg během liftingu vypnul. Používání SPF 50 by mělo být naprostým standardem, a to i v zimních měsících. Ochrana před sluncem je nejlevnější a nejúčinnější prevencí stárnutí.
2. Hydratace a výživa „zevnitř“
Operace vyřeší pokles tkání, ale kvalitu povrchu kůže ovlivňuje životní styl. Dostatek vody, strava bohatá na antioxidanty a absence kouření (které dramaticky zhoršuje prokrvení kůže) jsou pro dlouhověkost zákroku zásadní.
3. Profesionální údržba
Ani po faceliftu byste neměli na estetickou medicínu zanevřít. Drobná neinvazivní ošetření, jako je mezoterapie, laserové omlazení nebo šetrná aplikace výplní pro udržení objemu fungují jako „servisní prohlídky“, které prodlužují životnost liftingu obličeje.
Příběhy s dobrým koncem
Pacienti, kteří zákrok podstoupili na klinice YES VISAGE, často popisují podobnou zkušenost: největší změnou nebyl jen úbytek vrásek, ale pocit, že se konečně zase poznávají v zrcadle. Diskrétnost, nadstandardní péče a moderní technologie klinik umožňují, že rekonvalescence probíhá v klidu a výsledky jsou viditelné, ale přirozené.
„Já jsem zvyklá mít věci pod kontrolou, teď se to týká hlavně zdraví a díky klinice YES VISAGE svoje tělo pod kontrolou mám. V YES VISAGE máte spoustu odborníků, kteří vám přesně řeknou, co se s vaším tělem děje a na co je potřeba dát pozor. Proto jsem tady ráda. A to že se tady ještě dokrášluji, je bonus,“ prozradila zpěvačka Lucie Bílá.
Lifting obličeje je cesta k harmonii mezi tím, jak se cítíme, a tím, jak vypadáme. Je to dlouhodobý závazek k sobě samému, který při správné péči a volbě profesionálního partnera přináší radost z každého pohledu do zrcadla po mnoho dalších let.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností YES VISAGE.