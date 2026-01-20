Zatímco dříve byl facelift vnímán jako drastický zákrok s nejistým výsledkem, dnešní medicína nabízí široké spektrum metod – od šetrných ambulantních technik až po hloubkové strukturální proměny. Jak se v nich vyznat?
Proč obličej stárne? Gravitace je jen část skládačky
Stárnutí obličeje je komplexní proces, který odborníci popisují jako změnu „zevnitř ven“. Nejde jen o to, že kůže ztrácí elasticitu.
- Úbytek opory: S věkem dochází k postupné degradaci kolagenu a elastinu. Dermis (škára) se ztenčuje a ztrácí schopnost držet tvar.
- Přesun tukových polštářů: Tuk v obličeji, který v mládí vytváří plné tváře, vlivem gravitace klesá níže. To vede ke vzniku tzv. „syslíků“ (povolených kontur podél čelisti) a prohloubení nosoretních rýh.
- Změny v hloubce: Povolují i vazy a svalově-vazivová vrstva zvaná SMAS. Právě tato vrstva je pro moderní lifting obličeje klíčová – pokud se vypne pouze kůže, výsledek vypadá nepřirozeně a krátce vydrží.
Spektrum metod: od nití až po skalpel
Moderní estetická medicína rozlišuje mezi zákroky podle jejich invazivity a hloubky, ve které chirurg pracuje.
1. Neinvazivní a minimálně invazivní lifting
Pro mladší ročníky nebo při prvních známkách povadlosti jsou populární metody, které nevyžadují skalpel. Niťový lifting využívá speciální dermální nitě, které se zavádějí kanylou. Ty tkáň mechanicky pozvednou a zároveň stimulují tvorbu vlastního kolagenu. Výhodou je krátká rekonvalescence (cca týden), nevýhodou pak dočasnost výsledku (1–2 roky).
2. Mini-facelift a šetrné techniky
Pokud je pokles střední, není vždy nutný radikální zákrok. Moderní techniky umožňují dosáhnout výrazného efektu skrze drobné, skryté řezy. Tyto metody se zaměřují primárně na spodní třetinu obličeje a kontury čelisti.
3. Klasický SMAS facelift
Standard, při kterém se chirurg soustředí na zpevnění vazivového aparátu pod kůží. Odstraní se přebytečná tkáň a obličej získá pevné základy. Výsledek je trvalý a přirozený.
Budoucnost omlazení: Deep Plane a česká stopa
V posledních letech se světovým hitem stal tzv. Deep Plane facelift. Jde o pokročilou techniku, která jde ještě hlouběji než běžný SMAS lift. Chirurg uvolňuje vazy v hlubokých strukturách, což umožňuje posunout celé tkáňové bloky bez tahu na kůži. Výsledkem je „vyzmizíkování“ mnoha let bez rizika maskovitého vzhledu.
V České republice určuje trendy v této oblasti klinika YES VISAGE. Jako největší klinika estetické medicíny u nás disponuje týmem specialistů, kteří tyto pokročilé techniky, včetně Deep Plane faceliftu, provádějí na každodenní bázi. Právě u takto náročných zákroků je zkušenost chirurga naprosto nezbytná.
YES FastLift: Šetrnější cesta k proměně
Pro ty, kteří se obávají náročné operace a dlouhého hojení, vyvinula klinika metodu YES FastLift. Jedná se o populární techniku vhodnou zejména pro věkovou skupinu 40–55 let.
- V čem je jiný? Je méně invazivní, často proveditelný i v lokální anestezii nebo analgosedaci.
- Co řeší? Vypnutí kůže v dolní části obličeje a zpevnění linie čelisti.
- Výhoda: Rekonvalescence je výrazně kratší, ale výsledek zůstává přirozený a dlouhotrvající.
Klinika nabízí i další speciality, jako je YES Ponytail Facelifting, který simuluje efekt vytažení obličeje podobně jako u vysoko utaženého culíku, čímž řeší pokleslé obočí a oční koutky.
Průběh zákroku a návrat do života
Délka operace se pohybuje od 1,5 do 3 hodin v závislosti na zvolené metodě. U chirurgických verzí (facelift) je běžná jednodenní hospitalizace.
Rekonvalescence krok za krokem:
- První dny: Počítejte s otoky a modřinami. Nejčastější komplikací je hematom, proto jsou důležité pooperační bandáže.
- 1–2 týdny: Stehy jsou vstřebané a otoky ustupují. Pacienti se obvykle vrací do běžného (nefyzického) režimu.
- Měsíc po zákroku: Je možná plná fyzická zátěž. Jizvy jsou skryty ve vlasové linii nebo v přirozených záhybech kolem uší, kde se časem stávají téměř neviditelnými.
Jak si správně vybrat?
Lifting není o změně identity, ale o návratu k mladší verzi sebe sama. Nejdůležitějším krokem je proto nezávazná konzultace. Na klinikách YES VISAGE v Praze či Brně lékaři posuzují individuální stav tkání a kostní opory, aby zvolili techniku „na míru“. Často se facelift kombinuje například s operací očních víček, což celkový omlazující efekt ještě umocňuje.
Investice do kvalitního liftingu není jen o kráse, ale o sebevědomí, které přichází s pocitem, že náš vzhled odpovídá tomu, jak se cítíme uvnitř.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností YES VISAGE.