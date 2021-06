Zapékací pudr a rozjasňovač. Pět tipů, jak zdůraznit přednosti v obličeji

Oči od sebe opticky oddálíte, pokud použijete světlý stín na vnitřní koutek a tmavý na vnější.

Když mám velké oči

Velké, výrazné oči jsou samy o sobě výhrou. S použitím správných líčidel však můžete jejich krásu ještě zvýraznit. Nezapomeňte přitom na primer, neboli podkladovou bázi, díky které bude líčení i po několika hodinách vypadat stále čerstvé a nebude se sesypávat do záhybů a vrásek. Dále už můžete popustit uzdu své fantazii. Velké oči snesou i tmavší líčení, které je opticky zmenší. Bez potíží si tak můžete dovolit tmavé oční linky a stíny. Zvažte výhody voděodolných produktů, kterým neublíží ani oční vlhkost.

Velkým očím bude slušet i tmavší líčení, včetně výrazných očních linek.

Pokud chcete docílit neodolatelného kočičího pohledu, naneste pomocí kulatého štětce do vnitřního koutku světlý stín nebo trochu rozjasňovače, zatímco vnější kraj vyhraďte pro tmavé odstíny. Přechod mezi nimi se pokuste co nejplynuleji vystínovat, případně si vypomozte hnědým, meruňkovým nebo šedým stínem. Nakonec naneste řasenku, která řasy zvýrazní a prodlouží, vyhněte se však raději řasenkám objemovým, které by z vás mohly udělat umělou mrkací pannu. Uvidíte, že se váš obličej okamžitě rozzáří a velká kukadla, která někdy mají tendenci vypadat ospale, se rozsvítí.

Pokud si s líčením chcete opravdu pohrát, dolaďte jej k barvě očí. Tmavě modré oči ozdobte cihlovou či zlatou, světle modré zelenou nebo tyrkysovou. Vzácné zelené oči prokouknou, když je nalíčíte do růžova, hněda, či fialova. Majitelky hnědých očí mají výběr nejjednodušší, sluší jim totiž široká škála barev od růžové přes vínovou, zlatou, modrou či světle zelenou. Nebraňte se ani experimentům s použitím více barev a výběr přizpůsobte také barvě pleti a vlasů.