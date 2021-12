Krásná pod vánočním stromečkem. Nebojte se slavnostního líčení

Bez krásných a slušivých oděvů by to na Štědrý den nešlo, líbivý šat ovšem znamená jen část úspěchu. Opomenout totiž nesmíme ani vhodně zvolený make-up. Jestli jste zvyklá běžně jen na nenápadné líčení, zkuste se o Vánocích trochu odvázat. Není to tak těžké, jak by se mohlo zdát.