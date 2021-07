Letní osvěžení, to není jen bazén. Vychutnejte si čerstvé potraviny z výkonné chladničky

Dnešní pokročilé technologie dokážou i tak „obyčejnou“ věc, jako je chladnička, proměnit v super stroj. Důkazem jsou chladničky od společnosti LG. Jejich inovativní chladicí systém se může pochlubit špičkovou energetickou účinností, dlouhou životností a řadou prvků udržujících čerstvost potravin. Minimálně v létě, kdy se teploty šplhají k třiceti stupňům, se tyhle funkce určitě hodí. Chladničky LG totiž dokážou perfektně vychladit vaše nápoje i čerstvé ovoce třeba k bazénu.

Ať už plánujete pořídit klasickou kombinovanou chladničku, nebo máte o něco větší „ambice“ a rozhodli jste se pro takzvanou americkou chladničku, u LG si přijdete na své. Nejmodernější chladničky od LG uvnitř konstrukce skrývají spoustu překvapivých funkcí.

Navíc LG lednice stále patří, i po březnové změně legislativy, která proměnila označení energetických tříd u spotřebičů, k těm nejúspornějším. Nemusíte se tak obávat lednice, která má nyní označení C. Například dřívější označení A+++ je teď totiž pozměněno na C či D. Rozhodně to však není kvůli tomu, že by se najednou energetická účinnost spotřebiče zhoršila. Změna je v tom, že do třídy A se dostanou pouze spotřebiče, které jsou velmi úsporné. Takových modelů na trhu není příliš, nicméně LG takové „kousky“ v nabídce má. Třídou A je označena kombinovaná chladnička LG GBB92STBAP, druhou velmi úspornou třídou B potom typ GBB92STABP.

Tichý a úsporný kompresor

Stěžejní pro energetickou účinnost LG chladniček je lineární kompresor, na který je záruka deset let. Testy, jimž společnost LG své chladničky podrobuje, ovšem ukázaly, že jsou tyto kompresory mnohem méně náchylné k opotřebení, životnost se odhaduje na dvacet let. Doma navíc budou tiché jako myšky, hlučnost mají nižší až o čtvrtinu než chladničky s běžnými kompresory.

Chladničky LG vybavené tímto „pohonem“ vám pak nenavýší účty za elektřinu, naopak. Lineární kompresor totiž pracuje až o 32 % úsporněji než běžný kompresor. A rovněž umí udržet stálou teplotu v chladničce, a ta tak dokáže potraviny udržet déle čerstvé.

Technologie pro optimální teplotu

Dalšími vychytávkami, které udrží maso, zeleninu i mléčné výrobky plné chuti, jsou technologie DoorCooling+™ a také Fresh Converter a Fresh Balancer. „Systém DoorCooling+™ výrazně snižuje teplotní výkyvy mezi dveřmi a vnitřkem chladicího prostoru. V chladničce dochází rychlejšímu a rovnoměrnějšímu zchlazení, díky čemuž zůstávají potraviny nejen ve dveřích déle čerstvé. Pro příklad, test společnosti Underwriters Laboratories (UL), který porovnával čas potřebný na pokles teploty z 24,8 °C na 8 °C mezi modelem chladničky bez funkce DoorCooling+™ a modelem s funkcí DoorCooling+™ , ukázal, že díky DoorCooling+™ je dosaženo až o 32 % rychlejšího zchlazení,“ říká Aleš Hrubý, produktový specialista LG.

„U zásuvky Fresh Balance je možné pomocí jednoduchého ovládání nastavit optimální úroveň vlhkosti pro ovoce či zeleninu. Zásuvka Fresh Converter zase nabízí tři možnosti nastavení, které vytvářejí optimální teplotu pro skladování masa, ryb, nebo zeleniny,“ dodává Aleš Hrubý.

Ovládání v telefonu

Že jsou LG chladničky skutečně chytré a vaše zásoby v nich vydrží vždy v té správné kondici, dokazuje i aplikace LG ThinQ, která umožňuje mít lednici pod kontrolou i na dálku. Klidně odjeďte na víkend pryč a mějte o všem přehled. Můžete v chladničce a mrazničce regulovat teplotu a využít i funkce expresního chlazení, třeba když potřebujete opravdu rychle „vychladit“ nápoje k nečekané grilovačce nebo zmrazit čerstvé maso.

Kombinované chladničky vybavené takzvanou technologií Zero Clearance si poradí i s menší kuchyní. Tato technologie umožňuje snadnější přístup k šuplíkům. V praxi jde o to, že je možné dveře chladničky otevřít v úhlu 90°, při němž lze vysunout šuplíky nebo vyndat veškeré přihrádky, a dveře přitom nepřesahují přes dveře chladničky, což jistě ocení ti, kdo mají otevírání chladničky v blízkosti nějaké překážky, například v rohu kuchyně nebo u kuchyňské linky.

Na vzhledu záleží

To, co lednice umí, je jedna věc. Tou druhou, neméně podstatnou vlastností je, jak vypadá. Ve chvíli, kdy volíte samostatně stojící chladničku, je její vzhled i design důležitý, protože v kuchyni bude výrazným prvkem.

Například americká chladnička LG GMX844MCKV, kterou výrobce dodává v atraktivní černé barvě, je toho důkazem už díky svým rozměrům a elegantnímu tvaru. Hladkou linii dveří oživuje výrobník ledu, který disponuje i funkcí drtiče ledu, a také InstaView Door-in-Door neboli dveře ve dveřích s panelem ze zrcadlového skla. Fungují jako jakési okno do chladničky. Stačí na ně poklepat a vnitřek chladničky se rozsvítí, takže dovnitř uvidíte, aniž byste ji museli otevřít! Tato chladnička byla dokonce oceněna značkou kvality dTest 8/2020.

Kombinovaná chladnička LG GBB92STACP v nerezovém provedení se zase vyznačuje minimalistickým designem s elegantními liniemi. Kov u ní hraje prim celkově: kovový je dotykový displej i interiér. Luxusní nádech potom tomuto modelu dodává obdélníková kapsa na otevírání a soft LED osvětlení, které je příjemné pro oči.