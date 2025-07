V létě je ještě mnohem důležitější myslet na vyváženost. Během adventní opulentnosti se zvýšená míra zdobnosti snese, ale léto je čas lehké ležérnosti. V nákladných špercích ať se vaří celebrity ve Varech, my se držme názvu doplněk, který naznačuje, že mají outfit pouze doplnit.

Trendy pro léto 2025

Hitem letošního roku v kategorii doplňků jsou bezesporu minikabelky, ať už do ruky, nebo jako crossbody. K létu se hodí dvojnásob už proto, že se do nich vejde všechno, co v tomto období potřebujete, tedy lesk na rty a platební karta na něco sladkého a studeného.

Mini kabelky jsou možná nepraktické, ale nápaditost jim rozhodně nechybí.

Jaké barvy se nosí v roce 2025? Především pastelové odstíny, připomínající barvu smetanové zmrzliny: vanilkově žlutá

pistáciová

borůvková

meruňková a broskvová

limetkově citronová

K létu patří hlavně přírodní materiály a světlé barvy. Vedle čistě bílé, která je velmi náročná na údržbu, jsou také oblíbené odstíny krémové, smetanové, pískové a světle béžové i slonová kost. Už několik let patří mezi nejoblíbenější boho styl, který propojuje lehké přírodní tkaniny s kůží a etnickými i orientálními prvky. I ženy ve středním a vyšším věku si tak mohou připadat jako víly, aniž by příliš „honily vodu“ v jezeře.

A když je léto a jsme u té vody, nesmíme zapomínat na spanilé a hrdé královny jezer, labutě. Na přehlídková mola dotančil balletcore. Kombinuje vodopády tylu se zdánlivě nesourodými kousky: sportovními, boho i punkovými, které strhávají celek, aby nepůsobil přehnaně romanticky. Nabírané sukně pak zdůrazňují pas v nesmrtelném duchu Christiana Diora.

Nemusíte se nutně oblékat jen do přírodních odstínů, službu udělá i nevinně bílá. Základem je střih – balonové rukávy, madeira a sukně do áčka. Abyste celek „rozbila“, doporučujeme přidat kontrastní pásek. Šaty nejsou jediným kouskem, který boho styl vystihuje. Skvěle fungují také háčkované volné kalhoty a svršek se stejným motivem. I v tomto případě platí, že v jednoduchosti je krása, proto se nesnažte přidávat další doplňky a už vůbec ne kontrastní obuv. Bylo by to na škodu. K dosáhnutí vzhledu ve stylu balletcore potřebujete úplné minimum: tutu sukni, návleky na nohy, vzorované punčochy... Bohatě postačí i jen jeden z těchto prvků.

Jak vrstvit v létě doplňky?

Mezi letošní trendy patří také vrstvení. V letních měsících je ideální dvojnásob, protože v horku je lepší sáhnout po více lehkých prodyšných vrstvách, než se pařit ve funkčních materiálech. Ideálně si vzít na procházku lehký šifonový šál, kdyby se večer ochladilo. Dovolená u moře také snese kombinaci plavek a šátků a šálů, s nimiž lze vytvořit zajímavý outfit.

Už několikátou sezonu je také moderní vrstvení šperků, zejména náramků a náhrdelníků. Prsteny si raději schovejte na podzim, v horku častěji otékají ruce, a to nemusí být každému příjemné. Létu sluší lehkost, tak nechte doma i těžké zlaté medailony a perly a vsaďte na krásu přírody. Z módy snad nikdy nevyjdou přívěsky se sušenými květinami zatavenými v pryskyřici nebo náhrdelníky z mušlí. Můžete je kombinovat s barevnými korálky, které dodávají svěží letní dojem. Když zlato, tak pouze jemné, aby vás při koupání nestáhlo ke dnu.

Máloco je pro boho styl typičtější než dlouhé rozevláté šaty s velkým potiskem. Když střih podtrhnete lodičkovým výstřihem, který odhalí šíji, docílíte dokonalého efektu, který připoutá pozornost nejednoho muže. Hodí se však jen pro ženy, jež si mohou dovolit chodit bez podprsenky nebo s verzí bez ramínek. Průhledným odzvonilo!

Neformálně a originálně působí i šperky ručně vyráběné ze dřeva nebo ze skla či z originální vamberecké krajky, jejíž výroba už má několikasetletou tradici.

Náhrdelník Gemterra je tvořen korálky tygřího oka a komponenty ze stříbra na kvalitním ocelovém lanku ukončeném stříbrným americkým zapínáním. Ručně vyráběný paličkovaný náhrdelník z vamberecké krajky, návrhářka Lenka Kroulíková Paličkovaný náhrdelník z vamberecké krajky ve tvaru čtyřlístku od Lenky Kroulíkové Náhrdelník Gemterra je tvořen korálky matného křišťálu a komponenty z chirurgické oceli na kvalitním ocelovém lanku s americkým zapínáním.

Musí boty ladit s kabelkou?

Zatímco květinové vzory zdobí hlavně jaro, léto je čas pro pastelové odstíny ve sladkých barvách zmrzlin. K barevným, výrazně vzorovaným šatům se hodí decentní, jednobarevné kabelečky, buď černé nebo světlé. Barevné kabelky a tašky volte pouze v případě, že odstín přesně padne ke vzoru na látce. V posledních letech už také ustupuje módní pravidlo, že boty musí být ve stejné barvě jako kabelka. Sandály, nazouváky i lodičky v tělové, béžové nebo růžově zlaté barvě opticky prodlužují nohy a můžete je vzít k většině barev.

Léto snese trochu experimentování. Každé ráno si představte, že stojíte u stánku se zmrzlinou a přemýšlíte, jestli zkusit pistáciovou a citronovou, nebo jahodovou a strakatou stracciatellu. Barvy se dají propojovat stejně. Už jste vyzkoušeli pistáciově zelenou spojit s malinovou nebo čokoládově hnědou? Výsledek bude stejně trendy jako dubajská čokoláda. Chutě léta však sahají daleko přes okraj kornoutku. S výraznou kabelkou a slunečními brýlemi v barvě lososa, krevet nebo korálů s sebou ponesete chuť a vůni Středomoří na každém kroku.

Přírodní materiály

Plážové tašky nutně nepatří jen na pláž. Zapomeňte však na toxické barvy v reklamní textilní tašce s nákupní cenou 30 korun, kterou vám věnovala cestovní kancelář jako exkluzivní dárek k nákupu dovolené za 30 tisíc. I cestou do práce se můžete cítit jako na pláži, když si k jednoduchým světlým i tmavším šatům vezmete plážovou tašku přes rameno z hrubého plátna bez potisku, případně z lýka nebo proutí. K tomu široký slaměný klobouk a jednoduché sandály. Další skvělou letní volbou jsou espadrilky, které se také hodí k většině outfitů.

Slaměné kabelky či boty se hodí ke všem módním stylům, pro všechny letní příležitosti. Slaměná móda není ve světě žádnou novinkou, nosí se už stovky let. Espadrilky na klínku jsou klasikou letních dní. Jsou tak lehké, že je na noze skoro nepocítíte, a hodí se tak i na dovolenou. Taška z přírodní kůže v boho chic stylu skvěle doplní i jednoduchý outfit a promění vás v boho divu.

Návrat do minulosti

Boho chic volné oblečení nestárne ani nevychází z módy a snese i vintage doplňky, zejména na dovolené v přímořských letoviscích nebo v lázeňských městech. Perfektní jsou i miniaturní pletené, paličkované či slámové crossbody kabelky. Ducha dob minulých oživí v horkých dnech krajkové vějíře a slunečníky, které by jinde možná působily přemrštěně, ale pro romantickou procházku na pláži nebo po kolonádě jsou ideální. Vlasy dostávají v létě zabrat, tak je trochu ozdobte například secesní sponou nebo květinovou čelenkou. Odvést pozornost od koupacích prosolených vln můžete i s pomocí výrazných visacích gothic nebo exotických orientálních náušnic.

Velmi rafinované a výrazné jsou i panama klobouky, kdysi určené především mužům. S bílou košilí a džínovými šortkami budete nová Marlene slapské přehrady.