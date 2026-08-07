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V létě bez podprsenky. Tyto slavné ženy se rozhodně nestydí
Také raději v létě chodíte bez podprsenky, aby vás nic netlačilo? Rozhodně nejste samy. Slavné dámy mnohdy nosí takové outfity, že ukazují mnohem víc, než by se slušelo. Podívejte se do naší galerie...
Retro nafukovačky, limo a opálená těla. Nostalgické vzpomínky na léto u vody
V horkých prázdninových dnech toužili Čechoslováci v dobách totality po osvěžující koupeli úplně stejně jako dneska my. Možná byl tehdy menší výběr plavek, bývaly méně vyzývavé, nikdo si nenafukoval...
KVÍZ: 25 pohádkových otázek: Jak znáte české klasiky i moderní filmy?
Vydejte se do světa pohádek, večerníčků a animovaných filmů. Čeká vás 25 otázek, které prověří, jak dobře si pamatujete slavné příběhy, postavy, hlášky i kouzelné detaily. Dokážete získat plný počet...
Na Den spodního prádla: 50 slavných krásek v krajce, saténu i hedvábí
Den spodního prádla připadá na 5. srpna a oslavuje módu, sebevědomí i krásu ženských křivek. Při této příležitosti jsme vybrali padesát světových i českých krásek, které zapózovaly ve spodním prádle....
Nejkrásnější slavné ženy do třiceti. Tyto krásky okouzlují celý svět
Podívejte se do naší galerie na výběr pětačtyřiceti krásek z celého světa, které ještě neoslavily třicítku. Jsou to modelky, herečky, zpěvačky, podnikatelky a muži na nich mohou oči nechat. Většina z...
Západ a Východ se potkávají v jedné ordinaci. Jak funguje celostní medicína?
Zájem o léčebné metody, jako je tradiční čínská medicína, v České republice dlouhodobě roste a stále více lidí hledá způsoby, jak efektivně podpořit své zdraví. Důležitý ale je odborný dohled,...
Žijte jako královna. Jak jíst, hýbat se, smát se a být tu skoro do stovky
Alžběta II. je věčnou inspirací. Kdo by nechtěl žít do 96 let a dva dny před smrtí vestoje vtipkovat s partou novinářů? Jak to vlastně dělala, že pořád pracovala, a přesto zůstala svěží do tak...
Jako na rozkvetlé louce. Oblékněte v létě dokonale ženský vzor
Co může být ženštější než květinové vzory? K létu navíc neodmyslitelně patří. Možností, jak ho nosit, je bezpočet. Každému oblečení ale dodá nádech té pravé letní romantiky. Jaký si vyberete vy?
Horoskop pro každé znamení na 33. týden roku 2026
Srpen pomalu míří do své poloviny, jaké budou naše další letní dny podle hvězdy? Blíženci, pokud máte nějaké drobné zdravotní problémy, neodkládejte to a řešte je teď. Střelci, lidé vás mají rádi, vy...
Jste podráždění, unavení nebo bez nálady? Možná za tím stojí hormony
Máte pocit, že nejste sami sebou? Hormony řídí mnohem víc než jen menstruační cyklus. Ovlivňují náladu, soustředění, spánek, chuť k jídlu i schopnost zvládat stres. Přinášíme přehled nejdůležitějších...
Autismus není překážka. Tyto slavné osobnosti ho veřejně přiznaly
Podívejte se do naší galerie na známé osobnosti, které veřejně přiznávají, že jsou na autistickém spektru. I přes svou diagnózu mají velký úspěch a celkově se jim daří, ačkoli jim lékaři a mnohdy i...
Kdy pozitivní myšlení škodí. Potlačování emocí ovlivňuje tlak i paměť, říká terapeutka
Mysli pozitivně! Zní to jako ta nejjednodušší rada na světě. Jenže když se zrovna trápíte, jste vyčerpaná nebo naštvaná, přijde místo úlevy pocit viny, že to necítíte „správně“. Fenomén zvaný toxická...
Leidy Mazo: Umělkyně, která si hýčká chirurgicky vylepšené křivky
Leidy Mazo se narodila v Kolumbii, ale už řádku lež žije v Kalifornii. Známá umělkyně v USA ukazuje nejen své výtvory. Na sociálních sítích předvádí oblé křivky, ke kterým si dopomohla plastickými...
Retro nafukovačky, limo a opálená těla. Nostalgické vzpomínky na léto u vody
V horkých prázdninových dnech toužili Čechoslováci v dobách totality po osvěžující koupeli úplně stejně jako dneska my. Možná byl tehdy menší výběr plavek, bývaly méně vyzývavé, nikdo si nenafukoval...
Muž chce jen dobrý sex, dejte mu technický manuál a bude vděčný, radí lektorka
Toužíme po něm všichni, ale mluvíme o něm jen výjimečně, případně s rozpaky. Orgasmus není jen vyvrcholením sexu, ale zvyšuje kvalitu intimního života a může vyladit naši náladu, naši psychiku i...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Zhubl 60 kilo bez injekcí i operace. Ani vlastní mamka mě nepoznala, líčí Lukáš
Lukáš Studnař měl přes sto padesát kilogramů a cítil, že není na dobré cestě. Neměl výrazné zdravotní problémy, ale zadýchával se a potil a celkově se v silnějším těle cítil nekomfortně. Když mu...
Pijte průběžně a voda ať vám chutná. Tipy, jak na správný pitný režim
Víte, že lidské tělo zhruba z poloviny tvoří voda? U dospělého člověka to odpovídá přibližně čtyřiceti litrům. Není tedy divu, že voda a tekutiny vůbec jsou pro člověka velmi důležité. Hlídáte si je...