SOUTĚŽ: Vyfoťte své léto u vody a vyhrajte sluneční brýle nebo kosmetiku

Své snímky do 1. kola soutěže můžete nahrávat až do neděle 14. srpna 23:00, každý soutěžící může do jednoho kola poslat jednu soutěžní fotografii.

Všechny došlé fotografie, které budou odpovídat zadání, budeme průběžně zařazovat do galerie Léto u vody, kterou najdete v tomto článku. Od 15. do 21. srpna bude v této galerii probíhat čtenářské hlasování, které rozhodne o konečném pořadí.

Celkem pro vás máme v prvním kole připraveno 22 výher (1× brýle značky Polaroid, 3× Eau d´Orlane 100 ml, 10× kosmetický balíček Treaclemoond – Brazilian Love, 5× kosmetická sada Bohemia Botanica, 3× termální voda ve spreji JONZAC® 50 ml).

Výherce oznámíme 22. srpna dopoledne.

Soutěžní pravidla najdete zde.