Sprchování je pro většinu z nás každodenní samozřejmost. Zamysleli jste se ale někdy nad tím, jestli svou rutinu děláte správně? I malé změny můžou znamenat obrovský rozdíl a vaše pokožka vám za to...

Cvočky, ostny, pyramidy i piercingy. Konec romantiky, móda zase přitvrzuje

Po éře decentního „quiet luxury“ se do módy opět vrací rockerská image. Zatím to ale nevypadá, že by návrháři vířili vody nějakým ultra výstředním stylem. Kovové prvky se objevují spíš na elegantních...