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Trocha punku i siesta. Těchto 15 letních rituálů si přeneste i do podzimu

Čas slunce a prázdnin má jinou atmosféru než zbytek roku. Všichni tak trochu zpomalí. I z práce jdeme klidnějším krokem a omrkneme, jak v parku kvetou hortenzie. Pojďme si špetku tohohle pocitu nechat i na zbytek roku, nabádá pro časopis Žena a život Karolina Ponocná Kamberská.
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Ilustrační snímek

1. Trocha punku nezaškodí

Většinu roku se snažíme... nalakované nehty, upravené vlasy a jemné líčení. Je to součást naší osobnosti, ale v létě si často dopřáváme trochu víc svobody. Na nehty přijde bleděmodrá divočina, vlasy nám češe vítr, a že je košile zmačkaná, je nám najednou celkem fuk.

Ten pocit... je to svoboda? Návrat do mládí? Do dob, kdy jste ještě nemusela být dokonalá dáma? Našim mužům se obvykle naše rozvrkočená verze líbí, takže proč ji omezovat jen na pár měsíců v roce? Za přepážku v bance si ji asi nevezmete, ale nejste pořád v práci, že ne.

Jak si víc vážit sám sebe? Žijte tady a teď, odpusťte si a urovnejte vztahy

2. Pohled do dálky

Když je krásné letní počasí, často se přistihnu, že koukám do dálky – nekorektně se tomu říká „čumět do ...“ (doplňte si sama). Jdu přírodou, zastavím se a jen tak si vychutnávám rozhled přes lesy a louky, občas oživené vesničkou nebo klášterem na kopci. U moře se oči snadno opřou o obzor, kde se vlnky slévají v obrovské zrcadlo.

Je vědecky prokázáno, že zaostřovat na velkou vzdálenost prospívá očím i mozku. Jenže s klesající rtutí teploměru samovolně stáčíme oči k mobilu a počítači. Je fajn na to myslet. Nechat si v hlavě ten pocit, že je zdravé upřít oči k obzoru. Třeba když jedete autobusem nebo vyplňujete faktury a za oknem je šedo.



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