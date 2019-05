I když jaro nás zatím spíš halilo do kabátů a péřovek, už se blýská na lepší časy a která žena nemá v šatníku něco květovaného, měla by to urychleně napravit. Letos totiž jarní a letní módě vévodí květy všech barev a velikostí. Stačí si jen vybrat svůj styl.

Autor: Profimedia.cz