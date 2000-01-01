Leopardí vzor nikdy úplně nezmizel, ale letos se vrací v plné síle. Zaplavil ulice na týdnech módy i červené koberce – a módní experti ho znovu berou jako „neutrální“ základ šatníku, který se dá kombinovat téměř se vším. Podívejte se, jak se nosí.
Leopard nechyběl ani na oscarové afterparty magazínu Vanity Fair – sáhla po něm i módní influencerka a modelka Hailey Bieberová.
Odvážněji trend pojala herečka Odessa A’Zionová. Ta na party Vanity Fair vyrazila v modelu z dílny Harrise Reeda.
Leoparda se nezalekla ani Amal Clooneyová. Na zimní olympijské hry do Milána dorazila v kozačkách od své oblíbené značky Versace.
Nadčasovou kombinaci leopardího vzoru a černé barvy nedávno zvolila i herečka Anya Taylor-Joy. Do ulic New Yorku si vyšla v modelu z nejnovější kolekce Balmain.
Herečka Dakota Johnsonová zase do newyorských ulic často vyráží s leopardí kabelkou od značky Prada.
Herečka Kata Mara ukázala, že zvířecí potisk nemusí ovládnout celý outfit – může být i decentně ukrytý na podšívce kabátu.
Britská zpěvačka Myleene Klassová naopak zkombinovala několik různých kousků s leopardím potiskem. Ten ostatně patří mezi její nejoblíbenější módní elementy.
K fanynkám leopardího vzoru patří i herečka a spisovatelka Octavia Spencerová. V kombinaci maxisukně a ležérní košile dorazila na galavečer pořádaný americkou Národní basketbalovou asociací.
Herečka Sofia Vergara sáhla rovnou po jaguářím potisku. Šaty od Oscara de la Renty zkombinovala se sandálky značky Christian Louboutin.
Nicole Kidmanová v outfitu Chanel vsadila na studenější odstíny. I tak byl její kabát nepřehlédnutelný.
Pokud vám víc sedí chladnější tóny, můžete zvolit styl „sněžný levhart“ – stejně jako stylistka Dani Stahlová na přehlídce Marc Jacobs v rámci newyorského fashion weeku.
Právě na newyorkém týdnu módy letos leopard opravdu frčel. Sáhla po něm i švédská modelka Elsa Hosková.
Klasicky střižený kabát s kontrastním potiskem oblékla na přehlídku Michael Kors britská modelka a DJka Harley Viera-Newtonová.
Chybu ovšem neuděláte ani s nadčasovým „leopardím“ kožichem. Kombinace s černým topem a modrými džínami je absolutní klasika.
Není však nutné leoparda kombinovat jen s černou. Návštěvnice týdne módy v New Yorku k němu zvolila vínový outfit a hnědé doplňky.
Ještě jednou kombinace s černým topem a modrým denimem – tentokrát na milánské přehlídce módního domu Dolce & Gabbana.
A co třeba leopard v zelené? Transparentní šaty a hráškově zelenou bundu z kolekce Blumarine zkombinovala na milánském fashion weeku herečka Ilaria Capponi.
Leopard jako základ outfitu – návštěvnice milánského fashion weeku ho zkombinovala s kožešinovou vestou a koženou sukní.
Další z návštěvnic milánských přehlídek na to šla minimalističtěji. Leopardí kabát doplnila jednoduchým bílým tričkem a černou minisukní.
Srbská influencerka Tamara Kalinicová zvolila naopak překvapivou kombinaci .Výrazný kabát na přehlídce Dolce & Gabbana sladila s krajkovým topem a červeno-bílým pruhovaným kompletem.
Leopard neznamená nutně drama. Někdy stačí k monochromatickému outfitu přidat jeden kontrastní doplněk.
A naopak – pokud si chcete hrát s kombinací leopardího potisku a dalších vzorů, fantazii se meze nekladou. Návštěvnice londýnského fashion weeku jich smíchala hned několik.
Londýnská designérka Betty Bachzová vsadila na výrazný „statement“: leopardí kožich doplnila sytě červeným outfitem a vzorovaným šátkem kolem pasu.
I v Kodani dobře vědí, co se nosí. Návštěvnice fashion weeku propojily leopardí doplňky s objemnou bundou i klasickým sakem a ukázaly, že funguje napříč styly.
Kodaňský street style potvrzuje, že leopard může působit i velmi uhlazeně. Kratší kabátek v kombinaci s širokými kalhotami a výraznou kabelkou vytváří elegantní, ale stále trendy look.
Leopardí mánie se nevyhýbá ani pánské módě. Takto do ulic Říma vyrazil Alessandro Michele, kreativní ředitel módního domu Valentino.
Že zvířecí vzory a sportovní styl nejdou dohromady? Herec Billy Porter dokazuje, že opak je pravdou.
Leopardí prvky si oblíbil i zpěvák Yungblud – s oblibou je kombinuje se svou charakteristickou černou.
Návštěvník pařížského fashion weeku dodal trendu retro nádech. Výrazný vzor v kombinaci s kožešinovým límcem, slunečními brýlemi a botami na platformě působí jako odkaz na glamrockový styl 70. let.
