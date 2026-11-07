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Má svaly, které jí závidí i muži. Fitness kráska dobývá internet

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Lean Beef Patty

Lean Beef Patty | foto: koláž iDNES.cz

Lean Beef Patty
Lean Beef Patty
Lean Beef Patty
Lean Beef Patty
20 fotografií
Říká si Lean Beef Patty, ale ve skutečnosti se jmenuje Patricia Parkerová a je jednou z nejpopulárnějších amerických fitness influencerek, kulturistek a internetových osobností současnosti. Není prvoplánovou kráskou, přesto ji sledují miliony lidí na sociálních sítích a obdivují ji za její dokonalé svaly.

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