Petra Nesvačilová a Tonya Graves předvedly módu inspirovanou Patti Smith

Černý koženkový kabát v kombinaci s červenými kozačkami, romantické šaty s květy a bunda. Kousky, které se nezaměnitelně vážou k rockové a punkové hudbě, si oblékla herečka a režisérka Petra Nesvačilová a vyrazila na provizorní přehlídkové molo. Společně s Tonyou Graves se stala jednou z dvaceti pěti modelek předvádějící uvolněnou a sebevědomou kolekci návrhářky Hany Noble, tvořící pod značkou Lazy Eye.



„Modelů bylo čtyřicet, mezi nimi například zvonáče, manšestr, krajka, takové trochu boho věci. Předtím jsem skoro vůbec nedělala kalhoty, takže je to celé hodně o kalhotách a různě namixované dohromady. Inspirovala mě hudba, která mě vlastně inspiruje pořád,“ svěřila se návrhářka.

A dodala, že s myšlenkou udělat podobnou kolekci koketovala dávno, ale do karet ji nahrála až nabídka dělat přehlídku, která se váže k právě probíhající výstavě Import/Export/Rock’n’roll v Českém muzeu hudby na pražské Malé Straně.

„Řekla jsem si, že to věnuji Patti Smith, protože na výstavě je zastoupen také Ivan Král (český baskytarista, který slavnou hudebnici při vystoupeních doprovázel - pozn. red.). Moc mě bavilo to dávat celé dohromady. Hodně jsem používala i starší věci z kolekcí nebo vintage kousky,“ říká Hana Noble, která připravovala přehlídku od listopadu. S choreografií jí jako už tradičně pomohla bývalá baletka Národní divadla Hana Trunečková, která show zahajovala. Hudbu a světelný design si pak vzala na starost Markéta Vutru.

Finální styling byl však zcela v rukou samotných modelek. Některé si tedy přinesly vlastní doplňky jako například klobouky. Nepřehlédnutelné pásky pak pocházejí z dílny návrhářčina manžela. „Chtěla jsem, aby to bylo hodně individuální,“ vysvětluje Hana Noble s tím, že má kolem sebe stabilní tým modelek, se kterým se dobře zná.



„Moc jsem si to užívala, protože mám věci od Lazy Eye velmi ráda a v podstatě s Tonyou chodíme skoro všechny její přehlídky. Je to vždycky trochu show, skvělá atmosféra, hravost i relax. Užívám si ty krásně ženské věci, co mám na sobě. Užívám si ženství,“ popsala své pocity herečka Petra Nesvačilová a dodala, že je vždy na začátku nervózní, ale postupně se do role modelky vžije a velmi se baví.

Podobně je na tom také bývalá zpěvačka populární kapely Monkey Business. „Musím říci, že vždycky před prvním vstupem mám trému, ale potom je to vlastně jednodušší než zpívat. Vlastně musím jenom chodit. A moc mě na tom baví právě hudba, která tomu vždy dodá nový pocit a mohu si hrát. Vím, že nikdy nebudu modelka, protože jsem moc malá. Tady jí ale být mohu,“ svěřila se Tonya, která si ještě pamatuje módu ze 70. let na vlastní kůži. „Docela se mi líbí a mám je ráda.“