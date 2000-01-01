Lauren Sánchezová Bezosová je manželkou jednoho z nejbohatších lidí planety Jeffa Bezose. Zlé jazyky tvrdí, že je ztělesněním pořekadla „vkus si za peníze nekoupíš“. Je to s ní opravdu tak zlé? Posviťme si na modely, které vynesla v poslední době.
Rozhodně neplatí, že žena po padesátce by měla nosit černé neforemné věci. Existují ovšem hranice, které se s věkem posouvají. Lauren Sánchezová Bezosová se občas obléká jako mladá dívka od kolotočů.
Na vině mnohdy není ani tak oblečení samotné, jako její obrovské přifouknuté vnady. Ty samy o sobě působí tak vyzývavě, že ať už si Bezosová obleče cokoliv, vypadá celek lacině.
Dojem je ještě umocněný tím, že volí extrémně krátké, mikro mini střihy. Často jí sotva zakrývají pozadí. Ani vypracované nohy a pečlivě udržovaný vzhled nepomůžou. Podobný outfit by působil přehnaně i na dvacítce. Lauren přitom táhne na šedesátku.
Zatím posledním modelem, kterým Lauren rozvířila vody, byly námořnicky modré šaty, které vynesla na Met Gala, jehož tématem letos bylo spojení módy a umění. Šaty údajně vycházely z malby Johna Singera Sargenta Madame X.
Šaty byly na Lauren až nezvykle jednoduché. Mnoha lidem byl trnem v oku štědrý sponzorský dar, kterým Bezosovi letos Met Gala podpořili, a jejich čestné předsednictví. Možná i kvůli tomu se Lauren rozhodla nepřitahovat svým oděvem moc pozornosti. Její muž se akce nezúčastnil vůbec.
Na opačné straně škály nápadnosti byl pak model, který zvolila pro Met Gala after party. V růžových, flitry pošitých šatech vypadala jako postavička z Disneyho.
Na černých šatech se nedá přece nic zkazit, jsou univerzální a umírněné, chtělo by se říci. Hluboký výstřih a lodičky o výšce průměrného mrakodrapu i z nich ovšem udělají model značně přehnaný.
Kdyby šlo o cosplay zlounku Cruellu de Vil z Disneyho 101 dalmatinů, pak by byl tento outfit dokonalý. Jinak je flekatý kožich prostě nevkusný.
A máme tu další zvířátko. S leopardím potiskem je třeba zacházet opatrně, má totiž blízko ke kýči. Je ho proto třeba kombinovat s naprosto minimalistickými svršky a doplňky. To, jak vidno, Lauren nikdo nepřipomněl.
Nedá se ubránit dojmu, že není jednoduché být bohatý. Člověk jen těžko potlačuje potřebu dát všechno to bohatství najevo, což nepůsobí zrovna sympaticky a vkusně.
Obrovské diamanty, přebujelé kožichy, krokodýlí kabelky... To všechno je pro Lauren denním chlebem.
Abychom však jen nekritizovali: tento model se Lauren velmi povedl. Nadčasového minimalismu by se měla držet.
Bezosová se v poslední době snaží zapsat do povědomí veřejnosti jako módní ikona. V červeném kostýmu od Schiaparelli dorazila na přehlídku stejné značky na haute couture týdnu v Paříži na začátku roku 2026. Tentokrát se jí outfit vyvedl. V módních kuloárech se začalo spekulovat, zdali nenechala dobu divokých výstřelků za sebou.
Sladění od hlavy k patě se nechali Bezosovi vidět na pařížském týdnu módy v říjnu 2025. Lauren měla na sobě vintage kostým Johna Galliana z roku 1995, lodičky od Balenciagy a kabelku Hermès. Mnozí jim tehdy vyčítali viditelně úpornou, nepřirozenou snahu o stylové outfity.
V září 2025 se Lauren zúčastnila newyorského týdne módy oblečená od hlavy k patě do Chanelu. S penízky kolem pasu evokovala tanečnici Esmeraldu z románu Victora Huga Chrám Matky Boží v Paříži.
Takto ano. Elegantní kostýmek není zrovna minimalistický, je však velmi elegantní a slušivý. Květinová brož připomíná ikonické šaty Carrie ze Sexu ve městě. Jen ta velká nákupní taška je příliš, drobná kabelka do ruky by se hodila více.
Laureniny narozeniny v prosinci minulého roku slavili Bezosovi v Aspenu. Ten je sice rájem après-ski stylu, manželé se ovšem stylizovali do role kovbojů.
V jejich repertoáru se après-ski (z francouzštiny doslova „po lyžování“) outfity také objevily. Lauren vyrazila na nákupy do luxusních butiků v kožichu a kabelce Chanel.
Další z Laureniných povedených outfitů. Jak vidno, stačilo by málo, aby si vylepšila reputaci: prostě jen trochu umírněnější střihy. V mikině a džínách vypadá stylově a mladistvě.
Bezosová miluje vintage oděvy. Rudé šaty jsou archivním kouskem z dílny Vivienne Westwoodové. Doplnila je kabelkou a střevíčky ve stejném odstínu od Valentina a také masivním diamantovým náramkem.
Co se Lauren upřít nedá, je odvaha. V podobném modelu by jiná žena vyrazila maximálně tak do postele, ona si v něm bez okolků vyšla na romantickou večeři s manželem v Miami Beach.
O vkusu, respektive nevkusu Sánchezové se leccos proslýchalo ještě před loňskou svatbou s Jeffem Bezosem. Jako nevěsta ovšem příjemné překvapila. Šaty byly inspirované modelem, ve kterém se objevila Sophia Lorenová ve filmu Romance na řece (1958). „Když jsem je viděla, řekla jsem si, že to jsou ony, to jsou ty šaty,“ svěřila se novopečená paní Bezosová. Ty její vznikly v ateliéru Dolce & Gabbana a byly sice nákladné, avšak ve zdravé míře.
Třetí den opulentní veselky v Benátkách se konala pyžamová párty. Bezosová si pro ni připravila růžové šaty Versace. Měla k nim doladěný župan.
Nevěsta během oněch pár dní v loňském červenci vystřídala celou řadu outfitů. Tento patří k povedenějším. Působí velmi dovolenkově a jako jedním z mála se jím můžeme inspirovat i my, ženy z lidu.
Jednoduchý bílý kostým od Diora, ve kterém Lauren vyrazila do benátského Arzenálu na svůj svatební obřad, byl vhodnou volbou. Ne každému se ovšem může podobný retro styl líbit.
Miliardář Jeff Bezos a novinářka Lauren Sanchezová během prvního dne svatby v Benátkách. Nevěsta vyvětrala vyšívané šaty Schiaparelli s až děsivě utaženým korzetem.
Krátce po svatbě se novomanželé Bezosovi vydali na Ibizu. Lauren v nošení vysokých jehel a minišatů nezabránilo ani kamenité pobřeží.
Tyto šaty se docela povedly. Zajímavá barva a vcelku decentní střih podtrhly Laureniny výrazné rysy, jež zdědila po předcích, kteří do USA přišli z Mexika.
Někomu možná mohou Laurenina umělá prsa a napíchané rty připadat sexy. Její přirozená krása se ovšem kamsi ztratila.
Bezosovi na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles v březnu 2025. Světlý make-up a vlasy udělaly z Lauren plastovou figurínu. Naštěstí pro ni to byl pouze jednorázový experiment, poté se opět vrátila k přirozenějším temnějším rysům, které jí sluší více.
Na inauguraci prezidenta Donalda Trumpa si Lauren nešlo nevšimnout. V plátcích celého světa se propíralo krémově bílé negližé, které nechala zcela záměrně vykukovat ze saka.
Takový model není sám o sobě špatný, v poslední době je přiznané spodní prádlo velmi trendy. Zdravý rozum ovšem káže, že na vysoce slavnostní, důstojnou událost, jako je inaugurace prezidenta, se zkrátka nehodí.
Zatím bohužel platí, že všechno, co si Lauren obleče do Bílého domu, je tak trochu nepatřičné. Pro slavnostní večeři s japonským velvyslancem v dubnu 2024 zvolila odvážný model s průsvitným korzetem a hlubokým výstřihem. Protokol ať jde k šípku.
Na kopci je naopak překvapivě umírněná, člověk by ji v černé soupravě skoro přehlédl.
Jeff Bezos byl do roku 2021 výkonným ředitelem Amazonu. Nyní se soustředí na svůj projekt Blue Origin (letecká technika a lety do vesmíru). Lauren Sánchezová moderovala zprávy.
Zakladatel Amazonu Jeff Bezos a Lauren Sánchezová zveřejnili svůj vztah v roce 2019. Tehdy se oba rozvedli se svými partnery. V květnu 2023 se pár zasnoubil.
Dříve bývala Lauren vcelku obyčejnou, byť velmi úspěšnou ženou s dost nevýrazným stylem oblékání.
Vnady ovšem ráda dávala na odiv vždy. Tehdy ještě možná byly přírodní, ale kdo ví.
Lauren Sánchezová je od přírody pohledná žena s velkým charismatem.
Lauren Sánchezová v osmdesátých letech, v dobách svého dospívání. Těžko v té době mohla tušit, že se stane manželkou jednoho z nejbohatších lidí planety. Ona sama pochází ze skromných poměrů, její otec byl leteckým mechanikem a matka asistentkou náměstka starosty.
MacKenzie Scottová, bývalá manželka Jeffa Bezose, je oproti Lauren Sánchezové téměř nevýrazná.
