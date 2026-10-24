„Stále dokola se opakuje, že jsem zlatokopka, že jsem jen hledala milého sponzora pro své záliby. Že si kompenzuji nějak vztah s otcem. A na druhou stranu je podle lidí můj manžel úchylný, nechutný, zoufalý a senilní. Je až neskutečné, co vše mohou lidé vypustit z pusy a nestydí se za to. Přitom jim do nás nic není,“ sdělila žena.
Většina situací jim přijde úsměvná. Když slavili výročí v restauraci, personál si myslel, že oslavují znovushledání otce a dcery. Když jim vysvětlili, že se jedná o zcela jinou oslavu, číšník zrudl a omluvil se. Zatímco lidé se kvůli tomu dostávají do rozpaků, zamilovanou dvojici to vždy spíš pobaví. Zpočátku jim bylo líto, že je lidé pomlouvají a nerespektují jejich volbu. Dnes už jsou s tím vyrovnaní a z internetových trollů si spíš sami utahují.
Jejich seznámení bylo jako z romantického hollywoodského filmu. Ona pracovala jako manažerka vyhlášené steakové restaurace, on byl pravidelným a spokojeným zákazníkem. Co původně začalo jako obchodní vztah, přerostlo v přátelství, pak kamarádství, a nakonec v manželství. „Nikdy jsem si nepředstavovala, že budu chodit s mužem o tolik starším. Nakonec jsem si ale nevybrala věk, ale člověka. Kevin je laskavý, spolehlivý, velkorysý a vždy mě vyslechne. Vedle něj se cítím bezpečně a jsem šťastná,“ vysvětlila Gracen, která s manželem žije v USA.
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Generační propast pod peřinou. Velký věkový rozdíl nemusí být vždy na škodu
Z jejich vztahu zpočátku neměla radost ani rodina. Nemysleli si, že by to mohlo být vážné, a hlavně rodiče Gracen se báli, že je pro jejich dceru partner příliš starý. Je totiž opravdu ve stejném věku jako její otec. „Já jsem nikdy nechtěla mít děti, takže jsem vůbec neřešila, kolik je mému partnerovi. Oba dva milujeme cestování a užíváme si života bok po boku,“ dodala pro People.