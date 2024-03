Kdysi pobouřily svět, teď jsou scvrklé a šedé. Masové šaty Lady Gaga

Cenu za nejlepší klip jí tehdy předávala Cher, popová ikona, která sama nemá k extravaganci daleko. I v průhledném body, pokrytém třpytivými kamínky, však vedle Lady Gaga vypadala jako chudá příbuzná.

Mladší kolegyně Cher navíc uzemnila prosbou, ať jí během děkovného proslovu podrží masovou kabelku. Ta se úlohy zhostila, avšak nejspíš s nechutí. Je totiž vegetariánka. Lady Gaga svůj outfit dotáhla k tak trochu nechutné dokonalosti. Kromě kabelky se vyzbrojila i masovými botami, upevněnými provázky, a čepcem ze steaku.

Cher v průhledném body pokrytém třpytivými kamínky vedle Lady Gaga vypadala jako chudá příbuzná.

Nejdřív pásovec, pak steaky

Masové šaty byly pouze jedním ze tří modelů, které Lady Gaga onen večer vystřídala. Dorazila v róbě šité na míru od značky Alexander McQueen a botách na ohromném jehlovém podpatku, přezdívaných Pásovec (Armadillo). Jednu z cen pak přebrala v černé róbě od Armaniho.

Masové šaty, do kterých se převlékla na závěr, patřily nejen k nejzapamatovatelnějším počinům onoho večera, ale také celé zpěvaččiny kariéry. Což je u člověka, který na Grammy roku 2011 dorazil v obřím vejci, co říct.

Mnozí si při pohledu na šaty ušité ze steaků pomysleli něco jako: „To svět ještě neviděl.“ Jenže… viděl. Tedy pokud pod pojmem „svět“ rozumíme pár mladých lidí v baru v Sydney v 80. letech.

Nápad se tehdy zrodil v hlavě make-up artistky Val Garlandové. „Živila jsem se jako kadeřnice,“ vyprávěla před časem BBC. „Kluby v Austrálii byly tehdy úžasné. Všechno se točilo kolem individuality, posouvání hranic a upoutání pozornosti. Šla jsem na jednu party a přemýšlela jsem, co si obléct, co ještě nikdy nikdo neviděl.“

Odpovědí byly řízky. Syrové maso naklepala a vytvořila z nich podprsenku, ze slaniny opečené na pánvi stvořila boty. Do vlasů si zapletla vepřové klobásky. „Takto jsem šla na party, ale nevydržela jsem tam moc dlouho. Můj model si totiž zamilovaly mouchy.“

Na slavné masové šaty zpěvačka čas od času odkazuje při svých vystoupeních. Na snímku na koncertě v Las Vegas v roce 2013.

O téměř třicet let později se Garlandová ocitla ve službách Lady Gaga, které vyprávěla stejný příběh. Ta se okamžitě inspirovala a se svolením Garlandové model pojala po svém. Vytvořil ho pro ni návrhář Franc Fernandez.

Maso prý sehnal u rodinného řezníka, který mu pomáhal s výběrem nejlepších kousků. Samotná zpěvačka se o šatech rozpovídala v roce 2021 v rozhovoru pro magazín Vogue: „Páchly jako maso, ale byl zážitek je nosit. Pod masem byl korzet, na kterém bylo přišité. Nenaházeli ho prostě jen na mě a nedrželi si palce, aby vydrželo na svém místě.“

Model se v tisku dočkal přídomků „šokující“ či „extravagantní“. Objevily se také různé názory, co jím chtěla zpěvačka vlastně říci. Podle mnohých poukazoval na sexualizaci žen, které jsou brány jen jako „kus masa“. Zaznívaly i hlasy, že maso na holé kůži upomíná na smrtelnost jedince.

Na zpěvačku se snesla také vlna kritiky, především od organizací na ochranu zvířat. Peta se vyjádřila v tom smyslu, že jsou šaty „urážlivé“, a že „je zde více lidí, které řezničina rozčílí, než uchvátí.“

Samotná Lady Gaga prohlásila, že modelem nemínila nikomu ublížit, jen ukázat, že každý by měl bojovat za to, čemu věří. „Když se nepostavíme za to, čemu věříme, když nebudeme bojovat za naše práva, tak budeme mít brzy práv tolik jako masa na kostech,“ oznámila tisku. Narážela přitom na tzv. „Don’t Ask, Don’t Tell“ politiku v americké armádě, která podle ní diskriminovala homosexuály.

A co se stalo s masovými šaty po hvězdné, avšak krátké chvilce slávy? Najatý preparátor je ošetřil bělidlem, formaldehydem a dalšími přípravky tak, aby důkladně vyschly. Jejich současný stav by se dal přirovnat k jerky, tedy sušenému masu. Za ona léta se údajně scvrkly a zešedly. Na vlastní oči je můžete vidět v rock’n’rollové síni slávy v Clevelandu v Ohiu.